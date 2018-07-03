山西吕梁市政协副主席李真兼任孝义市委书记(图)

原标题：吕梁市政协副主席李真兼任孝义市委书记，马文革去职

7月2日，孝义市委召开全市干部大会，宣布山西省委、吕梁市委关于市委主要领导职务任免的决定。

吕梁市委常委、组织部长、统战部长秦书义出席会议并讲话，吕梁市政协副主席、新任孝义市委书记李真讲话，市委副书记、政府市长王廷洪主持大会并作表态发言。经省委、吕梁市委研究决定，李真同志任吕梁市委委员、孝义市委委员、常委、市委书记，免去马文革吕梁市委常委、委员、孝义市委书记职务。

受吕梁市委委托，秦书义就做好孝义工作提出要求。一要强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神结合起来，与落实省委各项部署和对吕梁各项指示要求结合起来，提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习总书记的核心地位、党中央权威和集中统一领导，以用促学、融会贯通，履职尽责、攻坚克难，确保上级和市委各项部署落到实处。二要深入贯彻新发展理念，推动孝义高质量发展。要立足资源禀赋和已有发展优势，依托经济开发区，加快构建以现代煤化工、铝系新材料、现代农产品加工、现代服务业和高新科技产业为重点的现代产业体系。特别是要在争当能源改革排头兵上率先探出一条新路子，要继续做好实施乡村振兴战略等具体工作。三要坚决执行民主集中制，自觉维护班子团结。市委班子成员要经常交心、通气，用好批评与自我批评武器，不断提高自我革新、自我进化、自我完善、自我提高的能力，切实提高班子的凝聚力、战斗力。四要积极担当作为，把思想和精力凝聚到干事创业上来。要深刻汲取教训，自觉引以为戒，坚决筑牢纪律底线和法律底线；要振奋精神，开拓奋进，扎实工作，推动孝义改革发展和党的建设各项事业再上新台阶。五要坚持全面从严治党，构建风清气正的政治生态。要认真贯彻落实新时代党的建设总要求，把党的政治建设作为党的根本性建设，切实履行管党治党的责任，夯实政治根基，涵养政治生态，防范政治风险，永葆政治本色，使党在孝义的各项事业始终沿着正确政治方向前进。

吕梁市政协副主席、新任孝义市委书记李真表示，担任孝义市委书记，是组织和人民的信任，更是一份责任和重托，深感担子重、责任大。今后，将和全市人民一道，直面困难，把握机遇，忠诚担当，攻坚克难，顽强拼搏，努力把孝义的工作做好，把孝义的事情办好。一是要坚定不移讲政治，牢牢把握正确政治方向。认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作，把省委和吕梁市委决策部署在孝义贯彻好、落实好。二是要聚焦吕梁市委决策部署，结合省委督导检查整改，破解重大问题，推动习总书记视察山西重要讲话精神在孝义落地生根、开花结果。三是要坚定不移走创新驱动、转型升级之路。认真贯彻落实好新发展理念，立足孝义实际，进一步明晰发展方向，走好资源型经济转型升级之路；抓好开发区改革、“放管服效”等重点领域和关键环节改革，争当山西全面深化改革“排头兵”。四是要坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，全面构建良好政治生态。通过推动党的建设，营造良好政治生态，优化能干事、会干事、干成事、不出事的干事创业环境。五是要坚定不移弘扬吕梁精神，进一步锤炼真抓实干、敢于争先、勇创一流的志气，真正把吕梁精神转化为忠诚担当、攻坚克难、干事创业的强大动力。

李真表示：“从今天起，我就是孝义的一员”。在今后工作中，将和全市各级领导干部一道，恪尽职守、勤勉努力，坚决做到忠诚干事，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保孝义各项事业沿着正确方向前进；坚决做到务实干事，深入调查研究，把全部的心思和精力，都用在为孝义谋发展、为群众谋福祉上；坚决做到团结干事，带好班子、管好队伍，坚持和贯彻民主集中制，支持班子成员按照职责分工放手工作，凝聚干事创业的强大正能量；坚决做到廉洁干事，把纪律和规矩挺在前面，带头落实改进作风和廉洁从政各项规定，带头严格执行八项规定，在工作和生活中不搞特殊化，严守纪律不逾矩，严于用权不任性，严以律己不谋私，并请干部群众和社会各界进行监督。

王廷洪在表态发言中说，坚决拥护省委、吕梁市委决定，坚决把思想和行动统一到省委、吕梁市委的决定上来，严守政治纪律和政治规矩，确保市委各项工作顺利交接、平稳过渡，以实际行动维护全市和谐稳定大局；坚决配合支持李真同志工作，坚决接受市委统一领导和维护市委权威，自觉发扬精诚团结、争创一流的优良作风，自觉维护以李真同志为班长的市委班子团结，一如既往履行好自身岗位职责，齐心协力把孝义的工作做好；坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神和省委、吕梁市委工作要求，深入践行新发展理念，加快推动转型发展，在市委的坚强领导下，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，开拓进取、埋头苦干，以实际行动创造出经得起实践、历史和人民检验的新业绩。

市四套班子领导及其他县级领导同志，市直各部门和各乡镇街道党政主要负责同志参加大会。

（原题为《市委召开全市干部大会》）

李真 中国经济网 资料图

李真简历

李真，男，汉族，1963年9月生，山西交城人，中央党校大学学历，1985年6月加入中国共产党，1981年10月参加工作。

现任山西省吕梁市政协副主席、孝义市委书记。

1978年09月，吕梁农校农学专业学习；

1981年10月，交城县工商局干事；

1984年09月，交城县工商局办公室副主任；

1985年02月，交城县委办公室干事（其间：1988年10月至1991年07月，山西省委党校政治理论专业大专班学习）；

1991年03月，交城县委办公室副主任；

1993年03月，交城县城关镇党委副书记、镇长；

1995年08月，方山县委常委、组织部部长（其间：2002年08月至2004年12月，中央党校函授学院法律专业本科学习）；

2003年06月，离石市委常委、纪委书记；

2004年07月，离石区委常委、纪委书记；

2011年08月，吕梁市纪委副书记；

2011年12月，吕梁市纪委副书记、监察局局长、市政府党组成员；

2013年01月，吕梁市纪委常务副书记、监察局局长、市政府党组成员；

2015年12月，在政协第三届吕梁市委员会第一次会议上当选为吕梁市政协副主席；

2018年7月，任吕梁市政协副主席、孝义市委委员、常委、书记。

来源：孝义市政府网站

责任编辑：余鹏飞