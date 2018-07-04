人民网三评浮夸自大文风：文风是小事吗？

原标题：人民网三评浮夸自大文风之三：文风是小事吗？

[编者按]

文风无小事。

近期“跪求体”“哭晕体”“吓尿体”等浮夸自大文风频现，消解媒体公信力，污染舆论生态，扭曲国民心态，不利于成风化人、凝聚人心、构建清朗网络空间。

为了匡正各媒体浮夸自大、华而不实的文风，落实习近平总书记对文风“短、实、新”的要求，倡导清新文风，崇尚风清气正，人民网观点频道推出“三评浮夸自大文风”系列评论。

文风不端照见心态不正，语言浮夸助长风气浮夸。靠贬低别人、吹嘘自己来耍威风、逞能耐，已成一些自媒体账号招徕关注的惯用手法。无论出于什么动机，浮夸文风都可谓有百害而无一利，其结果只会是误国害民。

不可否认，每个人、每个网络账号都有各自的写作、创作风格，正因为这种差异性和多元性，才形成了汉语世界的洋洋大观，才有了舆论场里的百花齐放。但也要看到，为文有为文的格调，言论有言论的底线。“哭晕体”“跪求体”这些浮夸骄横的文体笔法，通过抬高自己、贬低别人来迎合一些读者傲娇自大的心态，不仅超出了平实自然的为文格调，也僭越了言论客观公允的价值底线。浮夸自大文风的确可以激起许多麻木赞许和廉价笑声，也极容易被更多人模仿，但这样以逞口舌之快的形式谋求“精神胜利”，只会制造浮夸风气、混淆是非黑白、颠覆公众认知、极化国民心态，毫无裨益可言。

文风不是小事，因为文风还连着党风民风。语言漂浮、文风浮夸，素来是为文者的大忌。从纸上谈兵的赵括到刚愎自用的马谡，历史里从不乏夸夸其谈而引致败局的案例。有人回忆新中国成立前听国民党官员和共产党人讲话的差别：前者官声官气、空洞苍白，后者为民立言、充满希望，让人感慨“一看语言文字，就知道谁战胜谁了”。一些自媒体散布“哭晕体”“跪求体”文章，必然会助长骄娇之气，激增民粹情绪，导致民众看不清事实真相，看不到真实差距，平添浮躁傲慢风气。浮躁和浮夸，于文于人、于国于民都可说是“瘟疫”，不可不慎，不可不防。

什么样的文风才是好文风，习近平总书记给出了足够多的答案。他曾援引郑板桥的对联“删繁就简三秋树，领异标新二月花”，强调写文章应当“开门见山，直截了当，讲完即止，用尽可能少的篇幅，把问题说清、说深、说透，表达出丰富而深刻的思想内容”。文风提倡短实新，反对假大空，习近平总书记是这样要求的，也是躬身垂范的。比如“之江新语”专栏文章，每篇不过寥寥三五百字，引经据典论述有力，讲道理浅显易懂，谈问题直击痛点，文章中的许多思想和提法，现在看来依然值得咀嚼回味。

今天的中国，已经逐渐跨越经济崛起的门槛，行进在文化崛起、文明再造的关键阶段。社会价值如何建构？国民心态如何涵养？文化自信如何建立？文风的价值形塑、导向引领作用，可以说愈发凸显。无论是增强“四个自信”还是讲好中国故事，无论是引领社会舆论还是凝聚社会共识，都呼唤自信平和、谦逊朴实的好文风，都需要通过“文以载道”来成风化人、凝心聚力。“文章经国之大业，不朽之盛事”，不论是主流媒体还是各类自媒体，锤炼好文风都可以说是不可懈怠的责任。

“凡作传世之文者，必先有可以传世之心”。文风是态度，文风是作风。要让健康向上、激励人心的文风充满网络空间。

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责任编辑：张义凌