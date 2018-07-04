湖南衡阳市公安局副局长谢先进接受调查

原标题：湖南衡阳市公安局副局长谢先进接受纪律审查和监察调查
谢先进 华声在线 资料图
衡阳市公安局副局长、党委委员谢先进涉嫌严重违纪违法，目前正接受衡阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
谢先进简历
谢先进，男，汉族，1968年10月出生，湖南省衡南县人，函授本科学历，1989年8月参加工作，1996年7月加入中国共产党。历任衡阳市公安局治安（防暴）支队出警大队教导员，衡阳市公安局治安（防暴）支队副支队长，衡阳县公安局副处级侦察员、政委，衡阳县公安局副处级侦察员、局长等职务；2010年5月，任衡阳市公安局副局长、党委委员。（衡阳市纪委监委）
来源：“三湘风纪”微信公号
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