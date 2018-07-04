新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

湖南衡阳市公安局副局长谢先进接受调查

湖南衡阳市公安局副局长谢先进接受调查
2018年07月04日 16:22 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：湖南衡阳市公安局副局长谢先进接受纪律审查和监察调查

谢先进  华声在线 资料图谢先进  华声在线 资料图

　　衡阳市公安局副局长、党委委员谢先进涉嫌严重违纪违法，目前正接受衡阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　谢先进简历

　　谢先进，男，汉族，1968年10月出生，湖南省衡南县人，函授本科学历，1989年8月参加工作，1996年7月加入中国共产党。历任衡阳市公安局治安（防暴）支队出警大队教导员，衡阳市公安局治安（防暴）支队副支队长，衡阳县公安局副处级侦察员、政委，衡阳县公安局副处级侦察员、局长等职务；2010年5月，任衡阳市公安局副局长、党委委员。（衡阳市纪委监委） 

　　来源：“三湘风纪”微信公号

责任编辑：余鹏飞

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区