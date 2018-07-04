揭秘 全球征集方案的雄安启动区在什么位置？

原标题：揭秘！全球征集方案的雄安启动区，在什么位置？

来源：北京日报

去年4月1日，雄安新区设立，如今已过去15个月。

15个月里，雄安新区发生了很多变化。新区规划纲要获批、“雄安第一标”市民中心落成、“千年秀林”也一棵棵栽下……

近日，雄安新区的启动区，也有了新动作。中国政府采购网7月2日发布《河北雄安新区启动区城市设计方案征集资格预审公告》，雄安新区面向全球征集启动区城市设计方案。

去年4月26日，在河北雄安新区成立后的首场新闻发布会上，时任河北雄安新区临时党委委员、筹备工作委员会副主任牛景峰就曾公布，雄安新区启动区的控制性详规和城市设计，将面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。

今天，知道君（xjb-jingshier）就为大家揭秘一下，这个启动区在哪里？建什么？怎么建？

启动区什么地位？

知道君注意到，雄安的发展基本分四个层次：启动区-起步区-中期发展区-远期控制区。

雄安新区规划纲要提到，选择特定区域作为起步区先行开发，在起步区划出一定范围规划建设启动区，条件成熟后再有序稳步推进中期发展区建设，并划定远期控制区为未来发展预留空间。

中国科学院和中国工程院两院院士、著名建筑学家吴良镛曾说，启动区面积不宜过大，踏踏实实逐个把小片区做好。

按照此次征集公告，本次城市设计方案征集对象为雄安新区启动区，位于新区“一主、五辅、多节点”城乡空间格局中的主城区，是先行启动规划建设的地区。

新区规划纲要提到，“一主”即是起步区，是雄安的主城区。启动区就是起步区中的“起步区”，通俗来讲，启动区就是为新区“打个样”的。

启动区在哪里？

按此前报道，雄安新区启动区面积30平方公里，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。这些跟新区规划纲要确定的面积略有出入。

规划纲要确定，新区规划面积1770平方公里，启动区面积20-30平方公里。

其中红色虚线内，就是启动区。

此次全球征集，则更加明确了启动区的规划范围，约38平方公里；重点片区城市设计范围，约28平方公里（含18平方公里城市建设用地和10平方公里生态空间）。

去年的新区首场发布会曾提到，雄安新区建设起步区是57个村。新区规划纲要明确，选择容城、安新两县交界区域作为起步区，是新区的主城区，按组团式布局，先行启动建设。

知道君对照地图发现，启动区主要在G18荣乌高速以南，南北向的白洋淀大道附近，附近的乡镇主要是安新县大王镇。

今年4月底，雄安新区规划纲要获批后，曾有媒体探访了处于启动区位置的安新县大王镇小王营村。63岁的当地村民田三友说，村西头地里的地质勘探持续了一年多。

图中红五星位置，即为小王营村。

启动区建什么？

知道君仔细阅读新区规划纲要后发现，启动要建的有这些：

城际站枢纽——城际站枢纽布局在启动区，站城一体，实现与京津冀核心城市直连直通。

金融等示范性项目——重点承接北京非首都功能疏解，集聚一批互联网、大数据、人工智能、前沿信息技术、生物技术、现代金融、总部经济等创新型、示范性重点项目；

生态环境建设——打造韧性安全的城市基础设施，精心塑造城市特色，形成宜居宜业现代化城市风貌。

此次征集则透露了更多具体信息：

沿东西轴线布局的是总部、金融、高端服务业集聚区；

贯穿启动区南北的是生态绿谷区；

毗邻烧车淀的是临淀湾区；

一般片区城市设计规划则在北部，有四个单元，面积分别是3.9平方公里、3平方公里、4.9平方公里和3.7平方公里。

启动区怎么建？

对于启动区城市设计，新区规划纲要有较为明确描述。

充分利用区位条件，以淀泊景观为依托规划设计启动区空间布局，形成城淀相望的格局。

通过轴带空间设计，实现启动区核心功能与景观环境的有机融合。

组团外构建生态湿地网络，组团内串联景观水体，形成内外相连、城水相依的特色景观。

注重园林绿化的文化内涵和景观效果，构建城市公园与游憩绿地，实现城中有园、园中有城。

此次方案征集公告，则结合未来功能定位，进行了具体明确。

本次项目定位为重点承接北京非首都功能疏解，塑造新时代城市特色风貌。

坚持顺应自然、尊重规律、平原建城，坚持中西合璧、以中为主、古今交融，做到疏密有度、绿色低碳、返璞归真，形成中华风范、淀泊风光、创新风尚的城市风貌；

突出创新引领，提供优质公共服务，集聚一批现代金融、总部经济、互联网、大数据、人工智能、前沿信息技术等创新型、示范性重点项目，发挥引领带动作用；加强智能基础设施建设，构建全域智能化环境，打造具有深度学习能力、全球领先的数字城市；

加强生态环境建设，打造绿色、韧性、安全的城市基础设施，形成宜居宜业现代化城市风貌。

责任编辑：余鹏飞