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力拓案中被判在华服刑澳籍商人胡士泰刑满释放

力拓案中被判在华服刑澳籍商人胡士泰刑满释放
2018年07月04日 18:26 澎湃新闻
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　　原标题：力拓案中被判在华服刑的澳大利亚商人胡士泰今日刑满释放

　　2018年7月4日，外交部发言人陆慷主持例行记者会。

　　问：8年前在力拓案中被判在华服刑的澳大利亚商人胡士泰应该于今天刑满释放。我想知道他是否已经被释放？如果还没有，他何时能够获释？

　　答：中国司法机关依法对胡士泰执行刑罚，坚持依法、严格、科学、文明管理，依法保障其在服刑期间的合法权益。胡士泰在服刑期间遵守监规纪律，服从管理教育。中国司法机关依法为其裁定减刑。胡士泰已于今日刑满释放。

　　来源：外交部网站

责任编辑：余鹏飞

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