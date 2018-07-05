37岁就升正厅的女书记突然被免职 原来是后院起火

原标题：37岁就升正厅的女书记突然免职，原来是后院起火

来源：“长安街知事”微信公众号

两年前，刚刚从肇庆市委书记转任广东省政府副秘书长2个月的徐萍华被免职，此后便如人间蒸发般从公开报道中消失不见。

近日公开的一份广州越秀区检察院提供给当地法院的起诉书显示：广州市**局**主任（正处级）范某某利用其妻子徐某某（时任中共**市委**）的地位所形成的便利条件，受贿840万元。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，起诉书透露一起受贿事项发生在高要市，而高要原为肇庆下属的县级市，现改为高要区。起诉书中的所有受贿案情发生在2011年至2014年，在此期间，徐萍华正担任肇庆市委书记。

肇庆当地知情人士告诉长安街知事（微信ID：Capitalnews），徐萍华的丈夫名叫范小原。经查询发现，范小原曾任广州市旅游局办公室主任，这与起诉书中的信息完全吻合。

官方简历显示，1961年8月出生的徐萍华是天津人，早年间在团系统任职，从广东制药厂团委到广州市团委，再到省团委，并于31岁任副书记，6年后转正，成为正厅级。

1999年底，徐萍华转赴地方历练，出任佛山市委常委、副市长。7年后，她回到省城，担任省林业局局长。不过仅仅一年半后，她又被外放，此行的目的地是位于粤北的清远，担任市长，算是真正地主政一方。

2011年初，徐萍华回到珠三角，提任肇庆市委书记，成为当时广东为数不多的女“一把手”。2016年4月，她被平调为省政府副秘书长，谁知2个月后即被免职。

综上来看，此人37岁晋升正厅级，虽辗转佛山、省林业局、清远、肇庆，以及省政府副秘书长，但18年来的职级并未改变。

徐萍华被突然免职后，有人猜测与曾任团省委书记、后升任广州市委书记的万庆良落马有关，也有人说与曾任清远市委书记的陈家记被查有关。还有媒体称，其被免是受丈夫及亲属牵连，这些人在她曾经的辖地经商办企业。

起诉书显示，徐萍华的丈夫范小原出生于1957年。换句话说，他比徐萍华大4岁。2016年9月28日，其向广州市人民检察院投案，同日被刑拘。此外，他还退赃603万元。但是，他的投案发生在妻子被免职3个多月后。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，检方共指控范小原存在5起犯罪事实。其中利用工程项目牟利有4起，另有1起为利用职务调整敛财。

具体说来，2011年下半年至2013年年初，范小原为老板林某某承接保障性住房、路灯改造、处理场扩容、高要市某综合楼等工程项目提供帮助，收受贿送的400万元；

2011年下半年，范小原又为老板郑某某取得地块开发权提供帮助，收受贿送的200万元；

2012年下半年至2013年年中，范小原为老板方某某顺利取得航槽改线工程疏浚物项目提供帮助，收受贿送的120万元；

2013年间，范小原为干部吴某某职务升迁提供帮助，并收受贿送的100万元；

2013至2014年间，范小原为老板何某某开发改造项目提供帮助，收受贿送的20万元。

检方认为，范小原已经犯利用影响力受贿罪，且数额特别巨大。鉴于如实供述罪行，并退缴大部分赃款，可以从轻处罚。

至于该案的开庭及宣判，暂未有公开披露，需要等待越秀区法院、检察院的更多信息。

不过由此也可以看出，就管住“枕边人”、身边人，以防止“全家腐”而言，无论男女干部，皆无天然的免疫能力，都需要时时谨小慎微、处处守住底线，否则只能含泪吞下家庭残破的人生苦果。

责任编辑：张义凌