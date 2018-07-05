水果滞销台农民崩溃：猴都吃胖了 大陆怎么才出手

原标题：令台湾农民崩溃的香蕉真相：山上的猴子都吃胖了，“军队”受不了了，大陆怎么才出手！

这几天，库叔看到各大媒体都在关注这样一则消息：台湾香蕉、凤梨、木瓜、西瓜等水果出现滞销，大陆多地伸出援手，承诺采购台湾水果，这才解了台湾农民的燃眉之急。

台湾网友认为，这是大陆对蔡英文政府的一次釜底抽薪！

台湾水果怎么卖不出去了？

其实简单来说就是，现在台湾大环境不佳，内需市场不够大，消费力又逐渐下滑，而民进党当局一味“反中抗中”，导致大陆市场受影响，使得农民“血本无归”，面临生计危机。

所以，台湾农民对民进党很愤恨，高雄农民甚至悬挂出“民进党不倒、农民不会好”的布条来宣泄心中不满。

其实不光是台湾水果，民进党当局拒不承认“九二共识”，令两岸关系走向冰冻后，台湾观光业和农渔产品外销都大受影响，解决台湾水果滞销价跌问题，大陆市场很关键。

1

台湾水果滞销，农民“血本无归”

凤梨、香蕉、荔枝……这些热带水果香甜可口，长势喜人。

可是，面对大丰收的台湾农民，嘴里却感受不到甜味，只泛出苦涩的味道。高雄市农民甚至挂出“民进党不倒，农民不会好”的横幅。

这是为何呢？

台湾市场小、内需量有限，而大陆市场庞大，所以长期以来台湾农产品对大陆市场有较强的依赖性。

民进党执政后，拒不承认体现“一个中国”原则的“九二共识”，这就造成了两岸关系的大倒退，进而导致其大陆市场受影响。

民进党政府虽祭出“新南向”政策（降低对大陆经贸的依赖，转而强化与东南亚、印度等国的经贸关系），但东南亚等地区却无力吸纳这些台湾水果，从而导致了水果价格“惨跌”。

过去，台湾农民种植的水果不愁拿到大陆卖，现在却愁起了销路。当生计问题受到了“独”害，就算是绿营大票仓（台湾中南部）的农民，他们一样也会炸锅、反弹。

今年的水果价格到底跌得有多惨？

台湾南部的农民说出了真相：

高雄的玉荷包荔枝，过去价格最好时可以卖到1公斤120元（新台币，下同），前几年也有七八十元，但今年只剩30元左右，几乎与成本打平；

台南的凤梨从过去的每公斤40多元下跌至现在的12元；

高雄旗山的香蕉过去每一株可以获益1000多元，现在只剩不到100元，最低时果农被杀价到1公斤卖1元，拿布袋装满80公斤香蕉才够换一个鸡腿便当……

台湾地区农业主管部门近日开始以每公斤5元的价格向农民收购青蕉，经称重后，现场用刀片破坏外观以确保不能再贩售，再由农民运回当肥料或饲料。

有台媒形容，农民看到堆积如山的废弃香蕉欲哭无泪，“心如刀割写在脸上”，明明是水果大丰收却“血本无归”。

当然，也有蕉农忍痛弃采，“1公斤卖不到6元，我宁可放到烂，也不要再费力采收”；还有蕉农表示，“最近因为吃香蕉胖了5公斤，连山上的猴群都胖了不少！”

2

台湾各路政客开始表演了！

台湾农民一年的心血打了水漂已经很让人心痛了，然而，更糟糕的还在后面——蓝绿政治人物纷纷站台吃水果，尤其是香蕉，看起来是打算通过“狂吃”来自行消灭掉。

像国民党主席吴敦义日前南下为该党高雄市长参选人韩国瑜造势，他们在吃知名肉燥饭时搭配香蕉、凤梨，这样的吃法还能为民众所接受。

然而，台湾地区“行政院长”赖清德的吃法就让人咋舌了，他提出“香蕉带皮煮后蘸酱油吃”——生香蕉可带皮水煮，再蘸酱油、大蒜一起吃，既养生又美味。

此番言论立即引发多数民众质疑，讥讽“以为在吃水饺”。

民进党台北市议员王世坚在上政论节目时，不顾在旁人士的再三劝说，“坚忍、超坚定地，吃下了香蕉皮”，并且在吃完后大赞香蕉皮像“剥皮辣椒”，非常好吃。

台湾岛内香蕉主产地的几位民进党“立委”也在“立法院”举办香蕉记者会，人手一根香蕉，表情夸张地咬下香甜的香蕉，希望民众多多消费香蕉，以解蕉农之苦。

除此之外，民进党当局还以军队为倾销地，部队每餐都配发香蕉，军队表示，已经吃了两个月了，受不了了。

台湾当局也深知开拓新兴市场的必要，于是偏好“金黄色水果”的迪拜便成了台当局的新目标！

然而，由于岛内媒体大肆报道该方面的新闻，导致收购商对成本价格心知肚明，迪拜当然不甘心当“冤大头”，于是，首次出货仅6吨……

其实，这些看似荒谬的做法并不新鲜，“香蕉政治学”由来已久。

1982年香蕉价格暴跌，时任“省主席”的李登辉把20万箱香蕉送到了部队，官兵最开始还觉得好吃，但几天后渐渐“闻蕉色变”，最后竟把吃香蕉作为惩罚犯错人员的“酷刑”；

2006年香蕉价格惨跌时，时任“行政院长”苏贞昌下令各部会一起促销香蕉，结果“法务部长”认购了500箱，要求监狱6万多服刑人员每人一周吃5根，“教育部”订的200箱则分发到学校，希望各中小学营养午餐多吃香蕉；

2011年马英九执政时再遇香蕉难题，但在农民困境来临前，国台办就已经了解到岛内香蕉滞销的情况，海协会负责人亲自飞到台湾洽谈采购事宜。马英九执政时期，两岸在台湾农产品的合作畅旺，马也直言，两岸关系好，台胞才会好，无论是陆客还是果农销路问题，解铃还须系铃人，“扬汤止沸，不如去薪”。

由此可见，销到大陆才是台湾水果的正确打开方式。

台湾《联合报》社论也认为，当局平常为了农民选票，极尽巴结之能事，却无法以长远的政策规划辅导农民调整结构，“如果以为那幅‘民进党不倒，农民不会好’的布条，只是个别农民不识大体，那就看看年底选举还有多少颗民进党推的‘西瓜’会跑票？”

3

破解台湾农产品滞销困局，关键在哪？

大陆，才是解决台湾水果乃至农产品困境的关键。看看大陆与台湾农业的关系就明白了。

总体来看，目前大陆是台湾农产品最大出口地区，2017年台湾出口至大陆的农产品（农林渔畜）总额突破了10亿美元，占总出口的20.7%，创历史新高。

2008年马英九刚执政时，台湾与大陆农产品是逆差，约3亿美元，但在他力推《海峡两岸经济合作架构协议》（ECFA）后，台湾与大陆的农产品贸易于2013年反转为顺差约2千万美元，而台湾农产品出口主要国家和地区中，日本从第一名降为第二名，第三名有时是香港地区，有时是美国。

2007年到2017年间台湾出口至大陆的农产品增长了2.39倍，其中：

不含鱼、林、畜品的农耕产品出口增长了7.47倍；

谷类及其制品增长33.82倍；

水果坚果及相关制品增长27.42倍；

茶叶及其制品增长31.8倍；

酒类增长10倍。

相比之下，一向为台湾农产品出口目标国的日本，10年间并无明显增长，维持在8-9亿美元之间，中国香港波动幅度较大，在3-5亿美元之间。

所以台湾整体农产品出口成长的动力，就是来自大陆！

再具体来看，近几年台湾出口至大陆的农产品，具有上亿美元产值的是下面这几项：

“谷类及其制品”，一亿两千五百万美元；

“水果坚果及其制品”，一亿一千八百万美元；

“其他农耕产品”两亿美元；

“皮及其制品”一亿美元；

“鱼类及其制品”一亿七千四百万美元。

2010—2017年台湾出口至大陆具有上亿美元价值的农产品（图源：观察者网）

这几项中，如下几种产品绝大部分出口的方向都是大陆：凤梨（去年三千六百万美元）、莲雾（去年一千两百万美元）、释迦（去年一千七百万美元）、石斑鱼活鱼（去年七千三百万美元）。

三种水果出口至大陆占总外销的比例都在98%左右，石斑鱼则占70.31%。

也就是说，如果没有大陆市场，台湾的凤梨、莲雾、释迦、石斑鱼这几种农产品会直接垮掉。这些农产品除了释迦的主产地是蓝营票仓台东，其余农产品产地大部分皆为绿营票仓。

当然，其他很多出口到大陆的农产品虽然比这几项少，但如果没了大陆这个市场，也会让台湾农民相当痛苦。

4

大陆出手！有人说是套路？

其实，大陆长期以来就对台湾的农产品出口提供了很多帮助，在2016年民进党上台执政前的一段时间里，台湾的水果销路比当下畅通很多。

当时，两岸农业合作非常紧密，大陆为协助台湾农产品进口，陆续建立了“绿色通道”，给予部分台湾水果、蔬菜准入及零关税，也提供检验检疫的便利。

2010年，两岸签署了《海峡两岸经济合作框架协定》，大陆不仅给予台湾农产品优惠，还加大了收购力度，保证了台湾农渔产品价格与出口数量的稳定，两岸农产品贸易逐渐增加。

岛内的果农认为，“小三通”“大三通”多年运作成熟，通关迅速，部分水果甚至免税，所以台湾水果能出口到大陆去的，市场都不错，消费者的分布也从过去的一线城市拓展到二三线及以下城市。

此外，每年数百万的陆客，同样偏爱台湾的热带水果，岛内农民不愁销路，因为就算新鲜水果来不及卖，还可以加工成凤梨酥、芒果干卖给陆客。

但是，这一切已成明日黄花。

民进党当局执政两年多来，不断阻碍两岸关系发展，农业方面也是如此：

两岸服贸、货贸被民进党卡关，导致如今台湾高附加值的芒果干、凤梨酥等加工类农产品销往大陆时，不享受优惠政策，仍需缴纳40%的增值税、关税，竞争力大减；

许多大宗采购也由于两岸关系发展的停滞被取消，就算是部分果商能登陆展销台湾水果，很多大陆客商、消费者也刻意回避，表示不买“台独水果”；

而每年少了近两百万人次的陆客，也让岛内水果的销售量掉了一大截。

更重要的是，在面对问题时，民进党当局并不愿从根本上反省、解决，反而以“南辕北辙”的方式来解决。

比如经济上力推的“新南向”，在观光业、投资方面都已证明效果不怎么样，在农产品出口上更是如此。其实想想就知道，东南亚国家同样盛产热带水果，与台湾的农产品同质化程度高，当地消费力也有限，东南亚人为什么要大老远跑去买台湾香蕉、凤梨呢？

2001年，台湾经济总量约为大陆的1/4；2017年，这个数字变成了1/22。蔡英文所面对的两岸情势，已经跟陈水扁时代完全不同。如果说陈水扁当时还可勉强跟大陆游斗周旋，蔡英文此时已绝无重走对抗老路的资本。但蔡英文当初下决心拒不承认“九二共识”，拒交“未完成的答卷”，就已经把赌注压在了“对抗”一边。内政部分，民进党同样是把聪明才智用在对抗政敌上，而在建设方面表现得空心和短视。

好在，在这次的台湾水果滞销中，大陆再次出手有力地支援了台湾农民！

大陆的无锡和厦门等地承诺采购台湾滞销的凤梨，并以高于台湾省内平均收购价的友善价格采购了大量凤梨，帮助台湾的果农解燃眉之急。

与此同时，“2018夏季台湾水果节”6月30日上午在北京开幕，参与的台湾果商表示，展销对当前水果滞销状况非常有帮助。除北京外，今年在福建、上海、河南等地都会有夏季水果展销活动，台湾果商会根据不同地域、不同时节进行水果供应的调配。

当然，专家指出，“友善采购”并非普遍现象，而且采购数量极少，仅为十几吨，在大陆卖得好不好，是否会比本土农产品更有竞争力，还是由市场说了算。

不过，此举依然得到了许多台湾同胞的感激。

但大陆的善举依旧不能换来善意，一些绿营分子恶意揣测称，大陆这个套路是想“统战”吧？

而在台湾某社交论坛，关于这则新闻的讨论居然是，大陆越是表现得如此诚意，台湾越不能走向统一，否则从大陆那里骗取的利益都会失去。

有人厚颜无耻地表示，之所以能够享受到大陆的热情，都是民进党当局的功劳，因为正是民进党和大陆保持距离，才引得大陆更加不计成本地“拉拢”，所以在年底选举中更要投民进党当局。

怀揣这种心思而洋洋自得的台湾民众大概是忘了，大陆在助台惠台的同时，中国人民解放军空军和海军的绕岛巡航已经常态化了，大陆可从未承诺放弃使用武力统一。

来源：瞭望智库

责任编辑：张申