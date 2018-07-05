人社部宣布一个好消息 不用再跑腿证明自己还活着

原标题：人社部刚刚宣布一个好消息！不用再跑腿证明自己还活着了…

每年，很多地方的退休人员都要在规定时间内去进行集中认证，以证明自己还活着，这样才能正常领取养老金等社保待遇。

人社部5日召开新闻发布会。中新网记者 李金磊 摄

如今，不用再折腾了，人社部5日召开专题发布会，要求全面取消领取社保待遇资格集中认证，不再要求参保人在规定时段到指定地点进行集中认证，真正做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。目前，各地均已抓紧组织实施，全面停止了集中认证工作。

人社部副部长游钧表示，这里要说明的一点是，开展领取社会保险待遇资格认证，是从制度上保障基金安全、维护全体参保人员合法权益的重要措施，也是国际上通行做法。我们将在进一步强化便民服务各项举措的同时，依法依规严查冒领社会保险待遇的行为，加强风险防控，从源头上堵塞漏洞，切实维护社保基金安全。

责任编辑：余鹏飞