3名副部同日被公诉 有人被称发审皇帝搞内幕交易

原标题：3副部被公诉，2人涉“内幕交易”

7月5日最高检发布消息：近日，河北、福建、北京检察机关依法对中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚涉嫌受贿、内幕交易案，中共安徽省委原常委、省人民政府原常务副省长陈树隆涉嫌受贿、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息案，中央巡视组原副部级巡视专员张化为涉嫌受贿案提起公诉。

中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚涉嫌受贿、内幕交易一案，经最高人民检察院指定，由河北省人民检察院、河北省邯郸市公安局侦查终结后移送河北省邯郸市人民检察院审查起诉。近日，邯郸市人民检察院已向邯郸市中级人民法院提起公诉。

姚刚（资料图）

检察机关起诉指控：被告人姚刚利用其担任中国证券监督管理委员会主席助理、副主席等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物；利用其在履职中获悉的内幕信息，进行相关股票内幕交易，获取非法利益，依法应当以受贿罪、内幕交易罪追究其刑事责任。

中共安徽省委原常委、省人民政府原常务副省长陈树隆涉嫌受贿、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息一案，经最高人民检察院指定，由福建省人民检察院、福建省漳州市公安局侦查终结后移送福建省厦门市人民检察院审查起诉。近日，厦门市人民检察院已向厦门市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：被告人陈树隆利用其担任安徽省国债服务中心主任、省信托投资公司总经理、安徽省合肥市副市长、市长、中共安徽省芜湖市委书记、中共安徽省委常委、副省长、常务副省长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物；不正确履行职权造成国家经济损失，情节特别严重；作为相关股票内幕信息知情人员，在内幕信息尚未公开前买入该股票，并向他人泄露该信息，情节特别严重，依法应当以受贿罪、滥用职权罪、内幕交易、泄露内幕信息罪追究其刑事责任。

中央巡视组原副部级巡视专员张化为涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由北京市监察委员会调查终结后移送北京市人民检察院第二分院审查起诉。近日，北京市人民检察院第二分院已向北京市第二中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：被告人张化为利用其担任中央纪委、中央组织部巡视组副部级巡视专员、中央巡视组副部级巡视专员、中央第一企业金融巡视组副组长等职务上的便利，为他人谋取利益；利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

对以上案件，检察机关在审查起诉中分别依法告知了被告人享有的诉讼权利，讯问了被告人，听取了辩护人的意见，依法保障了被告人各项诉讼权利。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，姚刚、陈树隆的起诉书均显示涉嫌内幕交易罪。

其中，作为中国证监会原副主席的姚刚，“利用其在履职中获悉的内幕信息，进行相关股票内幕交易，获取非法利益”。

值得一提的是，姚刚涉嫌的“内幕交易罪”为首次披露。去年8月31日最高检对其立案侦查时，所涉嫌罪名中，只有“受贿罪”一项。

同样，此前纪委对其“双开”的通报中，也未曾提及内幕交易行为。

2015年11月13日，时任中国证监会副主席的姚刚落马。一年半后，去年7月20日，姚刚被“双开”。

中纪委发布的“双开”通报中，称其“严重违反政治纪律和政治规矩，为搞政治攀附，利用职权为他人及企业提供帮助，对抗组织审查；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律、生活纪律。滥用职权为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。”

对于其金融领域的违纪违法行为，所述为“破坏资本市场秩序和证券监管部门政治生态”。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，姚刚有“发审皇帝”之称，2002年至2008年，他一直担任证监会发行监管部主任。

而就在姚刚落马前两个多月，2015年8月底，他的前秘书、时任中国证监会发行部三处处长刘书帆被采取刑事强制措施。在新华社的报道中，其涉嫌的3项罪名中，第一项就是内幕交易。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，安徽原副省长陈树隆，除了内幕交易罪，还比姚刚多了一项“泄露内幕信息罪”。

检察机关起诉指控：其“作为相关股票内幕信息知情人员，在内幕信息尚未公开前买入该股票，并向他人泄露该信息”。

据公开资料，陈树隆是金融干部出身，他2002年投身仕途前，已在金融领域工作了十多年，曾任安徽省国债服务中心主任、安徽省信托投资公司总经理、国元控股总经理，期间经历过1995年的“327国债事件”。

即使在多年后升任副省长后，他仍被外界评价为“最懂国债的副省长”，甚至吹捧为“安徽的股神”。

在去年9月中纪委专题片《巡视利剑》中，曝光了陈树隆利用股票违规获利的内幕。

片中介绍：陈树隆利用自己熟悉股票、期货交易的专长，以及在金融行业积累的人脉资源，打着招商引资、金融创新的幌子，给他选中的一些上市的公司或私营企业大量的政策优惠、财政扶持，在背后利用职权购买原始股、炒作股票，从而获取暴利。

他投入股市的“第一桶金”，来源于权钱交易。

1994年到1998年，陈树隆担任安徽国债服务中心主任期间，利用职权为私营企业主施永炒作期货、拆借资金提供帮助，为对方带来了巨大利益，然后向对方索取回报。施永透露，“他（陈树隆）就说准备让他弟弟炒股，能不能借点钱过去，借个一千多万这样。我就说干脆送你算了。”

“政事儿”注意到，即使离开了金融领域工作岗位，陈树隆仍在继续通过股市获利。

担任芜湖市委书记期间，在推动芜湖市某国有企业资产重组过程中，陈树隆违规购买大量股票，获利数千万元。

后来，陈树隆又给了施永2600万元，“兑换成港币，让施永在香港帮我炒作港股”。

这笔钱挂在施永账户上，所有权属于陈树隆，由陈树隆的弟弟、侄女多年帮他担任操盘手，他自己藏身幕后指挥下单。

2016年11月，陈树隆落马，于次年5月被“双开”。当时，中纪委用了300多字对其通报，措辞严厉。

通报称，其“既想当大官、又想发大财，长期利用职权和职务影响进行经商营利活动，大肆攫取巨额经济利益，将商品交换原则带入党内政治生活，政治问题和经济问题交织”，并提到其“违规干预和插手市场经济活动及司法活动。”

责任编辑：余鹏飞