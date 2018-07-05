重庆80后女干部落马 共事7年老领导两个月前被查

原标题：重庆“80后”女干部落马

7月5日晚，重庆市纪委监委“风正巴渝”微信公众号发布消息：重庆悦来投资集团有限公司监事、造价管理部主任吴超超涉嫌严重违纪违法，目前正接受合川区纪委监委纪律审查和监察调查。

“风正巴渝”配发的简历显示，吴超超是名“80后”女干部，生于1980年7月，重庆巫溪人，大学本科文化。1998年参加工作后，曾在重庆市市级机关公房管理处工作了近6年，之后于2005年进入重庆市地产集团下属的重庆康田置业有限公司，先后担任业务主办、计划合同部副经理。

2010年，吴超超进入重庆悦来投资发展有限公司的前身、重庆会议展览馆有限公司，担任造价管理部经理。

同年，重庆会议展览馆有限公司更名为重庆悦来投资发展有限公司后，吴超超继续留在重庆悦来投资发展有限公司工作，先后担任造价管理部副部长，造价管理部副主任、主任，并从2016年起担任重庆悦来投资集团有限公司监事。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，两个多月前，吴超超老领导被宣布调查。

重庆市纪委监委于4月12日通报：重庆悦来投资集团有限公司原党委书记、董事长王福清涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

王福清曾任重庆市渝中区区长，2010年调任重庆市地产集团党委委员、副董事长。同年，重庆悦来投资发展有限公司成立后，出任该公司董事长。2017年7月退休，退休7个月后被宣布调查。

上述官方信息表明，王福清是吴超超的老领导，两人都是重庆悦来投资发展有限公司的“元老”，共事了7年。

据重庆悦来投资集团有限公司网站显示：该公司成立于2010年9月，隶属于重庆市两江新区，为市属国有重点企业。

吴超超简历

吴超超，女，汉族，1980年7月出生，重庆巫溪人，大学本科文化，1998年10月参加工作，2007年9月加入中国共产党。

1998.10—1999.11重庆通泰城市建设发展有限公司工作

1999.11—2005.12重庆市市级机关公房管理处职工

2005.12—2007.08重庆康田置业有限公司业务主办

2007.08—2010.04重庆康田置业有限公司计划合同部副经理

2010.04—2010.10重庆会议展览馆有限公司造价管理部经理

2010.10—2011.05重庆悦来投资发展有限公司造价管理部副部长（主持工作）

2011.05—2013.06重庆悦来投资发展有限公司造价管理部副主任

2013.06—2013.09重庆悦来投资发展有限公司造价管理部主任

2013.09—2016.11重庆悦来投资集团有限公司造价管理部主任（其间：2015.03—2015.05兼任重庆悦来投资集团有限公司监事）

2016.11—重庆悦来投资集团有限公司监事、造价管理部主任

责任编辑：余鹏飞