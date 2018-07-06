普吉岛翻船事故沉船画面曝光 事故海域浪高5米

原标题：祈祷！普吉翻船事故中国游客已有16人死亡、超30人失联

根据中国驻泰国宋卡总领馆最新数据，截至当地时间6日17时，泰国南部普吉海域翻船事故涉事中国游客16人死亡、30人至40人失联，获救游客中5人受伤接受手术、6人留院治疗观察。

事故海域浪高5米

当地时间5日17时45分左右，两艘共载有127名中国游客的船只返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨，瞬间发生倾覆。普吉府府尹诺拉帕说，当时事故海域海浪高达5米。

诺拉帕6日中午在普吉府救援指挥中心接受新华社记者采访时说，经过重新计算，今日救援行动开始前有58人失踪，救援行动开始后发现了两名幸存者，其中一名为中国游客，另一名为泰籍船员，因此泰国南部普吉海域翻船事故仍有56人失踪。

图为运送遗体。（泰国救援力量提供）

失联人员多来自一艘名为“凤凰号”的游船。“凤凰号”已在风浪中倾覆沉没，有分析称失联人员恐被困在沉船内。

图为沉没的凤凰号。（泰国救援力量提供）

中国驻泰国宋卡总领馆6日在通报中说，事故发生后，驻泰国使领馆高度重视，第一时间启动应急机制。驻宋卡总领馆派工作组连夜赶赴现场，敦促泰有关部门全力搜救，慰问安抚受伤游客，组织志愿者教师和留学生赶赴医院为游客及家属提供协助。

通报说，经协调，泰国海军、水警和旅游警察等相关部门紧急出动数艘救援船、直升机持续进行海上联合搜救，海事局、防灾减灾中心、游客协助中心及各大医院均参与救援工作。驻宋卡总领馆将做好后续处置工作，不放弃任何一丝搜救希望，全力以赴为中国游客及家属提供协助。

7月5日，在泰国普吉府普吉岛，急救人员救治获救游客。新华社发

驻泰国大使吕健6日同泰国副总理颂奇紧急通电话，要求泰方妥善做好普吉游船倾覆事故搜救和伤者救助等工作。

中国文化和旅游部5日晚已启动应急机制，要求驻泰国旅游办事处了解事故情况，全力配合使领馆做好相关工作。初步了解，涉事中国游客多是通过在线平台订购产品的自由行游客，来自江苏、浙江、广东、辽宁、河南等省。

出事海域什么样

新华社前驻曼谷记者凌朔说，泰国南部实际上分属两个海域，西侧是印度洋海域的安达曼海，东侧是太平洋海域的泰国湾。我们通常知道的泰国南部海岛游分为两大块，一块在印度洋的海岛和海滨，例如普吉岛、攀牙府007岛，它们都在安达曼海；另一块在太平洋海域的泰国湾，例如苏梅岛和象岛。

这两片海域最大的区别是在同一季节风浪反向：每年的7月到9月，普吉岛所在安达曼海域风浪相对大，而苏梅岛所在泰国湾海域相对风平浪静；12月到次年1月，苏梅岛区域的风浪相对大，而普吉岛区域的风浪相对小。当然，台风过境等特殊情形例外。泰国旅游从业者基本都知道这种情况。

2012年8月1日，一群游客在泰国苏梅岛的海滩上休闲。（新华社记者刘潺摄）

这次翻船事故位于安达曼海。泰国当地人一般不会在这时候去安达曼海域观光，因为很有可能遇到恶劣天气。

出境游关注气候规避风险

凌朔建议，出境游第一要考虑的是气候条件，这会避开很多风险。

游客出行时，一般会关注当地7天至15天的天气预报。而出境游、特别是去海岛游、丛林游时，要特别关注当地气候，这能帮助你确定这个季节去哪个海域风浪出现几率会小一些、去浮潜会不会遇到一些海洋动物。游客应关注当地气象部门等方面发布的相关公告。

2011年6月10日，泰国普吉岛上，泰国和缅甸工人夜间在沙滩上打木桩，以阻止汹涌的海浪侵袭海边的餐馆。 新华社/EPA欧新

驻宋卡总领馆提醒，目前，普吉、甲米、攀牙等泰南安达曼海域已进入雨季，天气多变，海风强劲，海浪汹涌，海况复杂，不适合乘船出海或下海游泳。广大游客务必提高安全意识，事先了解天气海况，遇风高浪急等恶劣天气或海滩插有红旗警示时，切勿冒险下海或乘船出海，确保旅行安全。

泰国旅游业相对发达，但是这些年由于入境游客人数暴增，导致出现有些旅游配套设施跟不上、一些小型旅行社资质不够或风险管控能力比较差等问题。

另外，如果旺季出行的话，特别要选择有资质的旅游服务商。在旅游旺季，一些正规大型的游船公司可能出现一票难求的情况，而如果转而选择小公司或资质存在问题的公司，安全风险就会增加。

责任编辑：霍宇昂