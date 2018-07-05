贪吃局长两年饭局近千场 反思文章写“一碗泡面”

原标题：这些官员都忙在吃上，“贪吃官员”吃掉了仕途

[编辑/王硕 统筹/陈威]7月3日，《中国纪检监察报》刊文披露东营市地税局党组成员、稽查局局长翟宝山，两年间参加各类饭局900多场，最多的一天达到5场，其数量之多、场次之密，令人瞠目结舌。大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，还有很多贪官“管不住嘴”便贪在了吃上，有人背着处分超标吃喝；有人天天有局，还整秘密聚点；甚至有高官花百万请厨师，还有官员自带酒水也让老板埋单，离开时还顺走4只鸡……

图文无关（来源/视觉中国）

两年饭局近千场，一天最多达五场

7月3日，《中国纪检监察报》刊文披露了东营市地税局党组成员、稽查局局长翟宝山在2015年1月至2017年5月期间，他参加各类饭局900多场，几乎每天都有饭局，多数情况下每天2至3场，最多的一天达到5场，其数量之多、场次之密，令人瞠目结舌。

翟宝山在忏悔书中写道：“过去穷，见了面就问一声吃了么？现在上午就问晚上安排了吗，为什么上午问呢？那是因为下午再约就来不及了，中午的饭昨天就已经约好了。”

审查人员查阅他的工作笔记本，发现上面记录的内容涉及工作的极少，大多是跟吃饭有关，吃饭的时间、地点、人员都清晰记录。

这些饭局，既有公款宴请，也有私人掏腰包；既有管理对象宴请，也有老板“朋友”宴请；既有在企业餐厅，也有在私人会所；既有大场面，也有小范围。但从时间节点看，这些都是发生在党的十八大之后，中央三令五申严查“四风”的形势下，可见翟宝山对党的纪律规矩丝毫没有敬畏之心。

2017年7月，翟宝山因涉嫌严重违纪，被东营市纪委立案审查；2017年9月，被开除党籍；2017年11月，被开除公职。

翟宝山说，他原打算写一篇反思的文章，题目准备叫“一碗泡面”。他以前有一个习惯，每天晚上玩到很晚，感觉饿了，就泡上一碗方便面吃，还必须是红烧牛肉味的。接受组织审查期间，他经常要求吃碗方便面。他说，此时的一碗泡面，令他心中五味杂陈，尽管不是红烧牛肉味的，也比以前的山珍海味、美酒佳肴美味百倍。

“管不住嘴”，背着处分还超标吃喝

6月29日晚，江西省上饶市纪委通报了近期查处的上饶市人社局原党组成员、就业局原局长俞岳林在下级单位食堂接受超标准、超范围接待问题。

通报中称，2017年1月11日下午，俞岳林在上饶县就业局检查指导工作后，违反中央八项规定精神，接受县就业局安排的超过规定陪餐人数和用餐标准的接待。

当时，俞岳林一行3人，晚饭时俞岳林主动邀请了与就业局有业务往来的上饶县邮政储蓄银行行长周某某、副行长黄某某2人参与陪餐，使得参与陪餐人员达到共计11人，违反了“接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人”的规定。

通报透露，当晚用餐一共花了2426元，人均餐费173.28元，超过了“处级及以下人员，每人每餐130元”的公务接待标准，在社会上造成不良影响。而在此次超标接待之前，俞岳林身上还背着处分。

2017年1月，中纪委以此作为“典型案例”，曝光了俞岳林涉及的这起违反中央八项规定精神问题。此后，新华社也对此进行了报道。

想不到就在当月，处分在身的俞岳林不但不吸取教训，还“管不住嘴”，自己招揽了一场超标接待。

由此，今年5月10日上饶市纪委研究决定，给予俞岳林党内严重警告处分。“鉴于该同志在纪律处分影响期内，不仅没有汲取教训，仍然顶风违纪，带头破纪，已按程序免去其现任职务。”

为照顾口味，花百万从湖南请厨师

10月17日至25日，由中纪委宣传部和央视联合制作的专题片《永远在路上》播出，引起社会广泛关注。在第一集《人心向背》中，河北省委原书记周本顺吃喝的细节，引发舆论关注。

“中国历来就是一个人情社会，好像大家见见面不吃个饭不喝两杯，就总觉得难以表达那种感情。”周本顺在镜头前自述。

中纪委工作人员王晗在专题片中，用了“令人很难想象”来描述周本顺的生活，他说，周本顺住在河北省军区大院里的一座二层小楼里，上下共16个房间，面积800多平米。

“里面住着除了他之外就是他的秘书、司机，然后还有两个保姆，还有两个厨师。两个厨师也都是从湖南选的厨师，专门为了照顾他的口味特意安排的。而且这些保姆和厨师工资这两年多以来达到上百万元”。王晗透露。

“俺俩天天有局，还整个秘密的点”

吉林省原副省长谷春立，曾任辽宁省沈阳市铁西区委书记、鞍山市委书记等职务。2015年8月，因涉嫌严重违纪，中纪委对其立案审查。

中纪委工作人员唐波介绍，谷春立从2015年到案发的半年时间内，多次接受公款宴请，包括出入私人会所大吃大喝，次数达到了三四十次之多。“大多数是不对外经营的，都是内部的一些场所”。

经常为谷春立安排各种饭局、一起参与吃喝应酬的吉林省人民政府原副秘书长王树森说，“俺俩天天有局，还整个秘密的点”。

“秘密的点”是在哪儿呢？专题片透露，谷春立吃请应酬很多是在一些企业的内部食堂，由企业精心安排饭菜和酒水。

自带酒水也让老板埋单，还顺走4只鸡

2016年12月，江西省上饶市广丰区市场和质量监督管理局特种设备安全监察股原股长程前受到行政降级处分并被免职。

在2015年9月的一次安全检查中，程前结识了某企业老板王某。检查结束后，程前与同行的其他3名同事接受监管对象吃请。正是这顿免费的午餐，勾起了程前的贪念。

“次月，程前向王某提出在同一饭店安排午餐宴请、钓鱼活动的要求。在结账时，他不但将消费产生的所有费用记在王某账上，又预结了800元的菜金供下次消费，并在离开时顺走了饭店的4只鸡。”调查组工作人员说，程前赊下的这笔账中，还包括自带的价值800元酒水钱。

据交代，王某在销账后，又向程前支付了800元的酒水钱。调查组发现，程前此后又光顾了这家饭店，并用之前预结的800元菜金抵扣餐费。

最终，经广丰区监察局局长办公会议研究决定，给予程前（非党员）行政降级处分，并要求退还相关费用；其他3名接受吃请的党员干部也被给予相应处理。

来源：大白新闻

责任编辑：余鹏飞