“中美贸易战”开战在即 中国官方密集表态

原标题：贸易战开战在即，中国官方密集表态

[侠客岛按]

据媒体报道，按计划，美国政府将于7月6日实施对华340亿美元商品的征税，其中约200多亿、占比约59%是在华外资企业的产品。

同时，美方近日再次威胁，如果中美两国不能很快达成贸易协议，就要对中方全部5000亿美元输美产品加征关税。

这两天，针对可能到来的贸易战，商务部、外交部等三部委接连表态，央行党委书记、银保监会主席郭树清接受采访，人民日报也推出评论员文章。

通读官方的密集表态，静待明天。

商务部新闻发言人高峰

商务部：美方贸易霸凌主义逆时代潮流

商务部新闻发言人高峰回应：

我们注意到，美方近日再次威胁，要对中方全部5000亿美元输美产品征税。不仅如此，美国对其他国家和地区的贸易伙伴也发出了类似的威胁。这种举着关税大棒四处要挟的贸易霸凌主义，是逆时代潮流的。

中国将与世界各国一道，坚决反对落后、过时、低效的保护主义、单边主义的倒行逆施，致力维护稳定和可预期的全球经贸环境。

美方挑起了这场贸易战，我们不愿打，但为了维护国家和人民利益，必要时不得不打。中方决不打第一枪，但如果美方实施征税措施，中方将被迫进行反制。

我们呼吁各国共同采取行动，坚决反对贸易保护主义和单边主义，维护世界人民的共同利益。

高峰介绍，中国作为经济全球化和全球产业链的重要支持者和参与者，很多出口产品都是在华外资企业所生产。据分析，美方公布的340亿征税产品清单中，有约200多亿，占比约59%是在华外资企业的产品，其中，美国企业占有相当比例。

可以看出，如果美方启动征税，实际是对中国和各国企业，包括美资企业的征税，美方措施本质上打击的是全球产业链和价值链。简单来说，美国是在向全世界开火，也是在向自己开火。

此外，有媒体报道，在华美资企业可能会因中美贸易战而受到中方制裁，对此，高峰表示，所有在华企业的合法权益都将得到中国政府的保护。

外交部：没有人希望打贸易战

外交部发言人陆慷：

不光是中国，包括美国国内的消费者、美国的业界，包括世界上所有其他经济体、全世界各国人民，没有人希望打贸易战。

贸易战打起来对任何国家都是不利的，损害的只能是各国的产业界，损害的是各国消费者的利益，所以我们当然不希望贸易战能打起来。

但是，如果任何国家正当的利益受到了片面的伤害，当然任何国家都有权利坚定地捍卫自己的利益，这是毋庸置疑的。

在记者问及中方是否就此问题同美方沟通时，陆慷表示，美方对中方的立场非常清楚。

外交部发言人陆慷

郭树清：美挑起贸易战终难持续

日前，郭树清在接受《金融时报》采访时说——

美国挑起的贸易战最终难以持续。我们坚决反对贸易战，贸易战不会有赢家。

过去40年快速发展的全球化，导致国际产业形态发生根本改变，世界经济前所未有地融为一体。美国在货物贸易中存在较大逆差，成因有多个方面，但丝毫不意味着美国因此而吃亏。恰恰相反，美国贸易逆差的形成和持续，是其经济科技创新能力、高端服务业竞争能力以及在国际货币金融中特殊地位的反映。

正因如此，美国才能长期享用来自世界各地多种多样物美价廉的商品，以及源源不断的低成本资金，中国在这两个方面转移的价值量都占极大比重。如果说现行国际经济秩序不合理，那么处于不利地位的也绝不是美国。

由于新兴市场经济体能够高效率低成本生产海量产品，过去20多年里，美国、欧洲不再受通胀折磨，而且能够较快地从严重的金融危机中复苏。

也是由于这个原因，发达国家跨国公司利润不断翻番。它们在中国有庞大的商业存在，销售额数以万亿美元计。在中国进出口总额中，外商投资企业占比接近一半，在对美出口中已超过一半。

打击中国的贸易和投资，很大程度上是打击多国企业，包括众多美国企业。挑起贸易战既是对目标国家的发难，更是对自身经济的损害。这场贸易战最终难以进行下去。

人民日报：“美国贸易吃亏论”当休矣

近日，美国政府多次对世界贸易组织表示不满，威胁要“退群”，宣称美国在贸易等方面受到不公平待遇，美国吃亏了。值得注意的是，这种所谓“美国贸易吃亏论”，正在成为美方无端发动贸易战的由头。

一个当今世界综合实力最强的发达国家，竟堂而皇之大讲自己在国际贸易中受到欺负、吃了大亏，这实在是令世人大跌眼镜的咄咄怪事。

吃不吃亏，要看规则谁制定。

众所周知，美国主导创立了二战后国际经济、贸易、金融体制，并在此后几十年牢牢掌控国际经贸规则的创设权和修订权。从关贸总协定到世贸组织成立，从布雷顿森林体系到国际货币体系的变革，美国始终是国际经贸规则的缔造者、全球经济秩序的主导者，占据引领地位。一位“裁判员”会制定一套“让自己吃亏”的比赛规则，不管是谁，说破了天恐怕也难以让人信服。

在通过制定规则维护自身优势方面，美国可是一刻没闲着。近年来，美国通过频繁调整、升级国际贸易和投资规则，维护核心竞争力，为自身“量体裁衣”，制定更符合美国利益的国际经贸新规则，延续其“先发优势”，确保全球经济治理体系始终朝着有利于美国的方向演进。

吃不吃亏，要看获利有多少。

规则制定者往往是最大受益者，对此感受有多深，美国自己心知肚明。美国成为二战后全球综合实力最强的国家并非偶然，其在主导国际经贸规则构建过程中，恣意享受着经济全球化带来的制度福利，通过在全球配置资源，不断提升、巩固其经济霸主地位，进而成为多边经贸体制和经济全球化的最大赢家。

在经贸领域，美国是主要贸易强国，去年货物贸易额3.89万亿美元，服务贸易额1.31万亿美元，分别居全球第二和第一位；在金融领域，美元占全球外汇储备的62%，其特殊地位使得美国能够通过发行美元，向全世界收取“铸币税”，获得巨大经济利益；在能源领域，美国2009年成为全球最大天然气生产国，2013年取代沙特成为全球最大石油生产国。

不仅如此，美国资本在全世界“薅羊毛”，获得丰厚回报；美国廉价进口大量发展中国家的优质商品，提高民众福利；美元被各国大量储备，为美国分担了通胀风险；美国凭借全球领先技术，赚取超额垄断利润；美国企业占据价值链高端和高附加值环节，坐享经济全球化红利。

一边端着全球化“饭碗”尽享美味，一边大声嚷嚷多边贸易体制对自己不公平，“吃亏论”彻底暴露了美国一味谋求利益最大化、在国际交往中占了大便宜还嫌不够的贪相。

退一万步说，即便美国在国际经贸中确有不爽之处，那也要看看“亏”到底吃到了谁的身上、跟美国过不去的到底是别国还是美国自己。

在一味指责别国不遵守贸易规则的同时，美国严重扭曲市场竞争、阻碍公平贸易、损害全球产业链的政策和行为比比皆是，也正是这些政策和行为破坏了以规则为基础的多边贸易体系。

在市场竞争方面，美国提供巨额补贴扶持产业发展，造成相关行业产能过剩甚至垄断格局；在对外采购方面，美国政府设置大量歧视性条件，阻碍他国优质产品向美国市场的自由流通，使他国企业在美遭受不公平待遇；

在贸易壁垒方面，美国这边强调对他国贸易存在巨额逆差，那边又实施严格的出口管制；在投资审查方面，美国滥用国家安全概念，收紧投资审查，阻碍了要素自由流动，损害了投资便利化；

在知识产权方面，美国是全球访问盗版站点次数最多的国家，却长期无视自身知识产权保护的漏洞。

联系到美国一段时间以来四面出击、大打贸易战的现实做法，明眼人都看得出来，所谓的“吃亏论”，远非打打悲情牌、过过嘴瘾那么简单。美国“为赋新词强说愁”背后是有大文章要做的。说白了就是要制造所谓的理论依据，为其贸易保护主义行径造势。

有诉求，想有所改变，这都无可厚非。关键是要调整好心态，端正姿态。自以为制造个“吃亏论”就能让子虚乌有的问题变成现实存在，或漫天要价甚至强行出手就能让他国俯首帖耳，实在是过于天真。

当今世界，国际贸易讲究的是公平，强买强卖行不通了。国际贸易规则是现成的，多边对话平台也一直存在，任性挥舞贸易保护大棒，搅得世界不安宁，美国自己也难有好日子。

让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也不符合历史潮流。国际贸易总要接着做下去，这一点美国比谁都清楚。“美国贸易吃亏论”当休矣！

责任编辑：张迪