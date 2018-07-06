中国科技产业将匹敌美国？美媒:东莞工厂可获答案

原标题：中国科技产业将匹敌美国？美媒：从东莞工厂可找到答案

参考消息网7月6日报道 美媒称，中国将成功打造可匹敌美国的强大科技产业，其个中原因能在曾以廉价制造业闻名的广东东莞市一家其貌不扬的工厂中找到。

据美国《纽约时报》网站7月4日报道，东莞铭普光磁股份有限公司旗下的这家工厂4楼车间里曾经挤满了员工，但由于劳动力成本上升以及新一代年轻人没有兴趣在工厂里埋头工作，该工厂被迫转型，如今大量员工已经被一排嗡嗡作响的机器所取代。一个以前需要超过300名工人的工厂现在只需要100人，工厂超过一半的工作已经自动化，每一台机器完成的工作量以前需要15个人26道工序才能完成，在机器周围忙碌的工人可能在一到两年内被机器取代。

报道称，坐落在珠江三角洲的东莞长期以来一直依靠生产鞋、玩具和电子元件并向欧美出口，随着2008年金融危机来袭，订单逐渐枯竭。此外，过去10年，工人的平均工资已经上涨了3倍，越来越少的年轻人愿意在枯燥紧张的流水线上工作，他们更偏向于服务业岗位，例如餐厅服务员和快递员，因为这样可以与人互动或者四处走动，一些工厂搬到了成本更低的国家或者永久关闭。因此东莞的企业和政府必须有所作为，它们投身于现代化进程。

广东省智能机器人研究院院长张国军说：“我们知道未来是智能制造的天下，但实现这个目标并非易事。”

初创企业东莞普莱信智能技术有限公司正在帮助铭普光磁，该公司将为铭普光磁提供实现完全自动化所需的大部分机器设备，这些设备都将是中国制造，因此比从日本或美国采购要便宜。

普莱信公司创始人福里斯特·田（音）说：“制造业最大的趋势是，自动化不可逆转，自动化机器设备的需求会很大。”

报道称，这家工厂的情况间接表明了中国的远见——一项雄心勃勃的计划旨在改造中国的产业，从而参与自动化、芯片和自动驾驶汽车等领域的竞争，从而使中国各地的企业和城市意识到要么实现现代化，要么消亡。

东莞政府还采取了其他措施以确保这些创新中心能够帮助当地制造商。例如，东莞和中国主要大学合作成立了大约30家研究院，在投入初始资金之后，东莞官员会告诉这些研究院，以后它们必须想办法靠自己挣钱。

报道称，类似的其他企业也在努力，它们关心的是劳动力成本和它们自身的未来。这种推动源于想方设法保持竞争力的地方政府，源于日益联合起来想要彻底改造中国工厂及其未来的不断壮大的私营企业家、学者和地方官员。此外，其他城市也在紧锣密鼓地制订它们自身的自动化计划，苏州、温州、徐州和上海周边的工业区只是其中几个例子。

责任编辑：张迪