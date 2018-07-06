四川一正厅岗位前后任3天齐落马 一人曾主政汶川

原标题：四川一正厅级岗位前后任3天内齐落马，一人曾在震后主政汶川

一场反腐风暴正在四川省供销合作社系统内迅速腾起。

7月5日晚间，四川省纪委监委网站发布消息：四川省供销合作社联合社党组书记、主任青理东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

而就在几天前的7月2日，四川省纪委监委刚刚发布消息：四川省供销合作社联合社原党组书记、主任刘国成涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者翻检青理东和刘国成的简历发现，两人正好是在2016年11月完成交班的先后两任四川省供销合作社联合社党组书记、主任，也可以称之为“前腐后继”。

1955年10月生的刘国成是河北深州人，在职研究生学历。1974年8月参加工作，1985年12月加入中国共产党。从上世纪七十年代末期在四川省供销合作学校学习开始，刘国成就在四川省供销合作社系统任职，直到2016年11月离任，时间长达近40年。

而尤为特别的是，转往四川省政协农业委当副主任不到一年半，刘国成又回到了四川省供销合作社联合社，没有具体职务，仅仅明确为正厅级干部。

与刘国成长期盘踞四川省供销合作社联合社系统不同，1962年1月出生的青理东此前长期在地方任职，曾任南充市商业银行筹备组副组长、代行长、行长，巴中市委副秘书长，南江县委书记。

青理东履历中的一大亮点发生在2008年，这一年汶川大地震之后，青理东调任阿坝州委常委、汶川县委书记，在汶川工作了6年之后，青理东于2014年2月升任雅安市委副书记，2016年11月从刘国成手中接过四川省供销合作社联合社党组书记、主任这一职务，并升任正厅级干部之列。

澎湃新闻记者检索发现，就在刘国成与青理东完成交班不久，2017年3月6日至4月1日，四川省委第十巡视组就曾对四川省供销合作社联合社党组开展了专项巡视，并同步开展了选人用人专项检查工作。

根据四川省供销合作社联合社官网发布的《中共四川省供销合作社联合社党组关于巡视整改情况的通报》显示，四川省委第十巡视组指出该社存在五个方面的主要问题。

这五个方面分别是“党的领导核心发挥不明显，党组整体合力弱化”、“从严治党、依法治社力度弱，落实‘两个责任’不到位”、“对直属企业监管不力，社有资产存有较大损失风险”、“违反中央八项规定精神的问题时有发生，机关作风建设薄弱”、“执行干部选拔任用制度不严格，匡正用人导向有差距”。

此外，四川省委巡视组还指出该社“领导班子凝聚力不强”的问题。

这些问题包括“部分班子成员大局意识淡化，表率作用不好”、“有的班子成员奉行好人主义，不敢触及矛盾和难题，遇到困难绕着走、碰到问题往下推，面对不良风气不敢大胆批评”、“有的班子成员相互尊重支持不够，有各自为政现象”、“有的班子成员缺乏责任担当，推诿扯皮，履职缺位”、“有的班子成员研究工作，会上附和、会下议论”。

另外，四川省委巡视组还指出了该社多项“监督责任落实不力”的问题。

例如，对“中央六项禁令后，某直属公司驻北京办事处报销大额餐费和送礼支出。纪检组在核查时，未作深入调查了解，处理偏轻”、“公司驻北京办事处有多次超标准接待省供销社领导的情况，但在纪检组的调查报告中对此问题只字未提”、“2015年中秋、国庆节期间，有的直属单位以‘过节费’名义违规发放现金，纪检组明知存在违规行为却未在党组会上提出依纪依规处理意见，党组最终未形成处理意见，问题不了了之”。

责任编辑：张迪