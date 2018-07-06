台举行“禁挂五星红旗”公听会 国台办痛批：玩火

原标题：台举行“禁挂五星红旗”公听会 国台办痛批：玩火行为，必将自食恶果

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]由于“独派”提案联署，台“中选会”5日针对“禁挂五星红旗”公投举行听证会。不少媒体担心“公投”一旦过关，等同禁止大陆选手来台参赛，台湾再也不用争取国际赛事主办权，更重要的是“这等于台湾主动打破两岸现状，后果严重”。

“禁止公开展示或悬挂五星红旗”公投案提案人为前“台湾中社社长”刘曜华，提案主文为“你是否同意立法规范，禁止公开展示及悬挂代表中华人民共和国之五星旗帜？”在5日的听证会上，学者意见有所不同。“中研院”法律学研究所副研究员苏彦图称，公开悬挂代表中华人民共和国的五星红旗是表达特定政治立场的象征，是一种政治言论，跟大法官针对言论自由的解释没有抵触。他认为此“公投”提案主张跟“中华民国宪法”原则有明显出入。不过，开南大学公共事务管理学系副教授张执中在接受采访时认为，应该厘清悬挂五星红旗到底算不算言论自由，而且台湾有“两岸人民关系条例”，不能只以“公投”来解决这么具有“宪政”意涵的议题。他称，让这个议题去操作发展，对两岸关系不是好事，毕竟在台湾，还是有人认同大陆政权；若最后通过禁挂五星红旗，恐使两岸关系雪上加霜。

“中选会主委”陈英钤5日称，“法务部”曾表示禁挂五星红旗违反言论自由的保障，但“中选会”也要听取各界意见；将在30天内决定是否同意“禁挂五星红旗公投案”。陆委会副主委邱垂正称，五星红旗为中共的象征，如果在台湾悬挂，且伴随暴力行为、危害“国家安全”或社会秩序等，就不是当局所乐见，亦非法律所允许。

“禁挂五星红旗”最开始是由一些人在“国发会”网络平台提出的。“法务部”1月回应称，若悬挂五星红旗行为被认为“分裂国土”而施以刑罚，显然逾越“中华民国宪法”第23条所定范围，与保障人民言论自由的宗旨不符，因此不予采纳。但“独派”仍不死心，召开记者会声称此案不属于“言论自由”保障范围。公投提案被送到“中选会”后，“中选会”决定先召开听证会。

嘉义大学公共政策研究所教授陈淳斌分析称，“独派”团体推动“禁挂五星红旗公投”，是双方一种不满情绪在酝酿。当前两岸气氛不佳，大陆出手打击“独派”气焰，在官方上采取外交打压、军机绕台和军舰巡航，“独派”就相应抛出参加东京奥运会“正名公投”、拒搭更改台湾名称的航空公司航班，想表明“台湾人不是好欺负的”，双方的“冷对抗”因此不断升级。他怀疑这种公投是否会过，如果真的过了，“要是举办国际赛事和国际会议，陆方来台，我们没有权力去约束他们，你根本禁不了，这是人家的合法权益”。中国文化大学社科院院长赵建民认为，五星红旗悬挂与否不是目前两岸争议的重点，两岸最大问题在于“双方在政治基础上，还没有找到一个‘虽不一定完全满意但可以接受’的方案”，导致对抗越来越激烈，接下来如何善后才是最大问题。

大陆国台办发言人马晓光日前在例行记者会上痛批，绿营推动禁挂五星红旗与“奥运正名公投”，代表民进党当局不思悔改，继续煽动民粹，蓄意挑衅一个中国原则，肆意破坏两岸关系和平稳定，“这种玩火行为，必将自食恶果，进一步损害台湾同胞的利益”。华东师范大学学者包承柯称，台湾民众悬挂五星红旗意味台湾岛内社会变化的态势，台胞对大陆好感度增加，对五星红旗感到亲切，“这样的发展在民进党掌权时出现，可看出台湾社会对民进党的批判和否定”。他直言，“去五星红旗”实际上是“去中国化”的一部分，其内容和“正名运动公投”“参与国际组织公投”等，都属于一系列“去中化的台独路线图”。

即使在绿营内部，对这样的“公投案”也不乐见，呼吁蔡英文不要让这样“锁国”、扼杀台湾举行重大国际活动的“公投案”通过。美丽岛电子报董事长吴子嘉称，若真的举行“公投”、通过且真的“立法”，以后台湾要举办国际会议、国际赛事，若大陆队不能挂五星红旗，难道要排除大陆？当年高雄世运会举行时，不也力邀大陆队来台参赛？他认为，在当前两岸关系处在僵局的情况下，若推动该“公投”，不啻雪上加霜，等于让“独派”介入两岸政策。有评论直言，如果加上先前许多“去中国化”举动，这样继续对大陆表示更大的恶意，台湾人是否已有心理准备付出代价，若真的兵戎相见，相信不是任何人所乐见的。香港中评社称，推动公投“禁止公开展示或悬挂五星红旗”，是“台独”势力挖坑给自己跳，是在走一条危险的钢索。文章说，一旦真举行公投、通过且立法，除了将引发两岸走向全面对抗外，也将令台湾自绝于国际。

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