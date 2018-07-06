《我不是药神》原型陆勇:只是个患者不是“药侠”

原标题：《我不是药神》原型陆勇：只是个患者，不是“药侠”

7月5日，无锡，“药侠”陆勇在家中。陆勇是电影《我不是药神》男主角原型。新京报记者 王嘉宁 摄

由徐峥主演、宁浩监制的电影《我不是药神》正式上映。这部现实主义电影取材于2015年的真实事件——陆勇事件。在公映前的点映式中，影片口碑爆棚。

电影中，徐峥饰演的程勇是个男性保健品商贩，开着一家神油店，但机缘巧合下成为印度仿制药的独家代理，因此收获了高额的利润，被大家给予了“药神”的称号。但在接触到白血病人这个群体之后，程勇的善心被激发，上演了一场人性和现实的博弈。片中呈现的病人生存困境、药贩子的道德困境、警察的法律困境、医药公司的商业困境等矛盾出现在影片之中，让人深思。

然而，现实中陆勇的故事并不比电影逊色。陆勇曾是江苏无锡一家纺织品出口企业的老板，2002年8月被确诊患上慢性粒细胞白血病。在寻找骨髓配型期间，他需要花高价购买瑞士诺华公司生产的名为“格列卫”的抗癌药来延续生命。

2004年6月，陆勇得知印度仿制“格列卫”抗癌药，开始服用，并在病友群里分享了这一消息。随后，很多病友让陆勇帮忙购买此药。

2014年，为方便给印度汇款，陆勇从网上买了3张信用卡，并将其中一张卡交给印度公司作为收款账户，另外两张因无法激活，被他丢弃。

因为在网上买卡，让警方注意到了陆勇。2013年11月23日，陆勇被湖南沅江市公安局逮捕，2014年3月19日执行取保候审。2014年7月，沅江市检察院以妨害信用卡管理罪和销售假药罪对陆勇提起公诉，随后陆勇取保候审。

2015年1月10日晚，陆勇在机场再次被警方控制。而后，检察院向沅江市人民法院撤回起诉，认为其行为不构成犯罪。

陆勇的被捕与获释引发了诸多对于高价“救命药”与因病致贫的讨论，“药侠”的标签被附着在陆勇身上，他一度被慢粒白血病病友视为救命恩人。

陆勇在接受新京报记者采访时称，自己并没有犯罪，也不是“药侠”，他只是一个慢性粒细胞白血病患者。

谈疾病与疗效

新京报：能否谈谈你的患病经历以及生病前与后的变化？

陆勇：我是2002年的8月8号被确诊为慢性粒细胞白血病。到现在已经16年了，其间经历了很多波折，现在病情还算稳定，只是每天还是要吃药，也需要承受一定的副作用。但是比起失去生命来讲的话，这点副作用不算什么。

新京报：如何想到去印度购买仿制药？

陆勇：医学界对慢性粒细胞白血病的治疗办法，首先是考虑移植。因为当时找到合适的供者，一直在等。

后来有医生推荐了靶向药“格列卫”，说对以后的移植有帮助。当时就从日本买了一盒，价格是23500元，也是在这个药的包装上知道印度的仿制药，后来，我去印度买了药。由于到2005年才找到供者，所以我从2002年到2004年一直在服用这个药，两年下来，各种费用加起来接近70万。

新京报：为什么仿制药会比国内便宜？

陆勇：印度对仿制药有很多政策方面的支持，我问过他们一个药的研发以及生产注册的费用，他说基本上在100万到150万人民币左右。我发现他们跟中国比起来，工厂的规模都比较小，不太注重场地很豪华的办公室空间，所以他们的利用率很高，完全是出于实用来进行设计的。我上次去看过的药厂员工七八十人，一年生产的规模大概在2亿人民币左右。而且人工费也便宜。

新京报：你在选择药品的厂家、疗效时都出于什么样的考虑？

陆勇：主要考虑的还是药的安全性，我也是在各方调研之后才确认这个药。这个药在日本也有，印度药会出口到日本市场去，所以我觉得这个药应该没问题。

新京报：为什么最终与印度仿制药药企cyno合作？有媒体报道，这是家坏公司。

陆勇：cyno当时给我的报价很合理，大概3000元一盒。我去过这家公司，也查看过他们的资质，在当地来说是没问题的。对于一些媒体说这是一家坏公司的说法，我只能说，我用的这些药，从来没出现过问题。

新京报：有媒体报道，你介绍给患者的仿制药存疑？cyno生产的Imacy没有得到中国市场的准入许可，它在印度的生产也是违规的？

陆勇：我只帮助患有慢性粒细胞白血病的病友，用的药都是印度正规公司的产品，我自己吃过Imacy，是没有问题的，至于媒体报道的问题，我并不清楚。

谈治病与救赎

新京报：据《印度时报》报道，2014年印度生产的药中25%为假药，你如何辨别？

陆勇：我到印度所买的药都是我自行调研和考察的，我会到药厂去参观，到药店去对比，确保药品的质量不出问题。

新京报：所以后面开始代购卖药？

陆勇：首先我是一个慢性粒细胞白血病患者，严格意义上来讲，我不是代购卖药的。2004年4月的时候建了一个QQ群，里面有很多患者，大家吃不起正版的药物，因为对我比较信任，有的病友实在没办法了，就让我帮他们去印度买药。很多患者提出来在国内设立一个账户用来收款，然后统一汇到印度去。患者自己购买合理数量的药物，并不是用于贩卖，我认为这是合法的。

新京报：主要推荐的是哪些药，治疗什么疾病？

陆勇：主要就是治疗慢性粒细胞白血病的药，我们的群里都是患有共同疾病的人。至于其他癌症病人，我并没有推荐药物，这是和人命相关的，不能马虎。

新京报：你被称为“药侠”，如何看待这个称号？

陆勇：那是媒体给的称呼，说好听一点这是社会给予的认同，这个称号存在巨大压力，想一想，上千人把生的希望寄托在一个人身上的感觉。就像电影《我不是药神》一样，说到底我只是一个白血病患者。

新京报：会觉得比较有成就感吗？

陆勇：谈不上成就感，我是众多白血病患者的其中之一，只是比他们早去印度买药而已。当你得知自己得绝症，只想活下去。

谈罪与罚

新京报：你如何评价自己？英雄还是商人？

陆勇：都不是，我是个白血病人，一个普通人而已。

新京报：有想过会因此惹上麻烦吗？

陆勇：没想过，我只是提供渠道而已，我没有犯罪。

新京报：你没有因此获取一些利益？

陆勇：虽然仿制药相对原研药来说很便宜，但是我们只能靠药物来维持生命。我没有想通过这样来赚钱，这种钱都是救命钱，不能赚。

新京报：如何看待“保命”与“违法”的矛盾，看病难、看病贵与不合法的两难处境？

陆勇：在我这里，保命和违法不矛盾。我们不存在销售获利的行为，谈不上违法。我的案子出来之后，很多人开始打起了代购仿制药的主意。如果没有能力亲自去印度买药，通过中介购买，一些病友也愿意。但是从中介的角度讲，这是犯法。但从患者的角度来说，不吃这个药，只能等死。我个人希望国家也有类似的药物。

新京报：因“涉嫌妨碍信用卡管理罪和销售假药罪”被捕，你现在感觉案子有什么特别意义？

陆勇：我的案子实际上很小，但是反响很大，我的案子触动了中国医疗中的痛点，引起了社会的反思。从那时候开始，国家层面推出了很多关于中国药品改革的措施，基本上已经跟国际接轨了，以后这个吃药矛盾可能没以前那么大了。

谈电影与现实

新京报：作为《我不是药神》原型人物，电影中哪些情节和经历跟你是一样的？哪些是改编？电影制作过程你参与了吗？

陆勇：电影和现实不能等同，徐峥饰演的主人公通过代理印度仿制药“格列宁”收获巨额利润。但我并没有从中获利。电影中的那些患者和现实中的倒是相似，为了活着，把希望寄托给程勇。

当时是编剧找到我，说想拍我的故事，我授权了，后面整个过程没有参与，最后看样片的时候，我觉得对主角的设计会让不清楚我的案子情况的观众误解，所以最后片尾加了现实中的我。

不过总的来说，通过电影反映出白血病群体的生活状态，让社会知道还有一群这样的人抱有对生活的希望。

新京报：电影最打动你的是哪一个情节或者哪一句话？

陆勇：一个是车祸那一段，让我想起了出车祸去世的父亲。另一个就是我刚才说的片尾，我不是要表现什么个人英雄主义，而是想澄清一个事实，我并没有犯罪。

新京报：如果你评价这个电影的话，你会怎么看？

陆勇：还是很好的电影，里面的很多台词现实中我在心里说了很多遍。

本版采写/新京报记者 游天燚 实习生 陈晓蓓

责任编辑：张迪