俞敏洪怒怼币圈首富李笑来：新东方没你这合伙人

原标题：“币圈首富”李笑来：傻x太多！俞敏洪：新东方没你这“合伙人”

“出国就像去新东方读书，你以为你去的是英语学校，结果念的是厨师学校。”

毕竟，这两家培训机构的名字里面都有“新东方”几个字。

当然，每经小编（微信号：nbdnews）说的是下面这家。

而在陈可辛一部以新东方“三驾马车”为人物原型的《中国合伙人》热映之后，新东方又多了一个“创业者培训基地”的江湖外号。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，从新东方走出的前核心高管和知名教师中，创业者数量众多，而且这些“前新东方人”还有抱团组队的习惯。同时，俞敏洪、王强、徐小平、包凡一这些新东方元老们，还对新东方走出的创业者多有照顾。

▲《中国合伙人》电影海报

近日，有着“币圈首富”之称的李笑来的一段录音被曝光，其中脏话连篇，还把币圈的同行和“韭菜”们全都怼了一遍。

由于李笑来曾经的新东方教师身份，这件事还意外地牵连了新东方创始人俞敏洪。

“币圈首富”录音激起争议

7月3日深夜，网上突然曝出李笑来在年初和人谈话的录音。在这段长达53分钟的对话中，李笑来“妙语连篇”且脏话不断，让网友炸开了锅。

▲李笑来在央视节目露面

很显然，在李笑来眼里，股神巴菲特提倡的价值投资毫无是处：

“我x，你x的……整天讲价值投资，那他x的……我就这么跟你讲个例子就知道了：我他x天天骂中医，中医就是傻x，但是中医上市公司股票，我真买了，为什么？

道理很简单，我知道傻x信，傻x众多，然后我知道我不买，别人会买，这钱我为什么不赚？在商言商。到最后没有什么世界比金融的世界更成王败寇的。”

李笑来还教育听众，“韭菜”实在太多，不割白不割：

“其实是有正常逻辑的人，很少会进比特币这个圈子。

傻x太多了，所以傻x多，有共识，也会产生价值，我们作为自认不傻x的人也必须接受这个事实，都是这样。”

同时对于币圈同行，李笑来也充满了不屑，diss起来不留情面。

“比如说你正经干活，一个骗子交易所，叫币安，就崛起了，把你甩得远远的时候，那这不可能被允许的嘛。我得花时间想办法，你正常做项目，一个叫孙宇晨的家伙，立马搞出来140亿市值。

他肯定是忽悠，卧槽最高140亿。谁看谁懵，懵到什么程度呢？明知道他是忽悠都不好意思骂他是忽悠，怕别人骂自己傻x了。”

这段录音曝光后，毫无疑问激起了强烈的反响，有被割韭菜的投资者表示要“活埋”李笑来，也有人认为李笑来“话糙理不糙”。

对此，李笑来只在朋友圈淡定地回应了三个字：尴尬了。

一些被怼的币圈人士也在微博、推特等平台进行回击。

俞敏洪：只做产生社会价值的事

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，由于李笑来此前的新东方任职经历，一些自媒体文章则将新东方学校和这件币圈“大事”联系在了一起。

对此，新东方创始人和董事长俞敏洪在7月5日晚间微博进行了回应。

“由于李笑来言论事件，由于李笑来曾经是新东方的老师（8年前），现在不少网文把新东方和币圈联系起来，出现了一系列标题党：“揭秘币圈史诗级幕后黑手——新东方”，“新东方，中国韭菜收割机的蓝翔！”

我想告诉大家的是：尽管新东方出了不少创业者，我也认可新东方有点像创业者的黄埔军校（在新东方工作过的人，已经有200多位做出了不错的公司），但新东方和我本人从来没有买过任何XX币，也没有投资过任何币圈的公司。

对于币圈我不想点评，但我和新东方只做能真正产生社会价值的事情，任何通过炒作割韭菜不给人有价值的服务的事情，不在新东方和我考虑的范围之内，哪怕能够让人一夜暴富。”

新东方系创业者爱抱团

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，被称为“创业者的黄埔军校”的新东方，的确“出产过”无数从这里走出的创业好手。

在新东方，由于教师任用和收入水平直接和学生课堂打分挂钩，这里的知名教师们普遍口才极佳、能言善辩，给他们未来的创业生涯提供了很好的基础。此外，新东方“三驾马车”本身的创业成功故事，也是对新东方高管们的激励。

十年前，新东方“三驾马车”创始人之一的徐小平，摇身一变从留学教父成为了中国最早的天使投资人之一。

▲徐小平 访谈视频截图

据徐小平和王强创办的真格基金在今年2月的统计，真格基金已为超过 500 家创业企业投资，其中包括世纪佳缘、聚美优品、ofo、小红书、找钢网等4家上市公司和14家独角兽企业。

此前，每日经济新闻（微信号：nbdnews）也报道过，徐小平在群里一段“鼓励拥抱区块链”的讲话外泄，曾悬赏一个比特币“破案”。

而当初在李笑来落魄之时，力劝他来新东方教师的好朋友正是罗永浩。作为曾经的新东方GRE名师，罗永浩辞职后创办过网站，最终选择入行手机业，成为了造梗无数的“相声大师”。

曾经的新东方名师，号称中国“雅思一哥”的胡敏，离开新东方后创办了以雅思教学为主的新航道学校，甚至直接与新东方形成竞争关系。

与此同时，《中国合伙人》的故事不是个例，从新东方走出来的创业者仿佛都喜欢组队创业。

2014年，陈向东卸任新东方执行总裁后，拉来了新东方上市前财务管理负责人宋欲晓、前新东方助理副总裁吕伟胜、邓弘等人一同创办“跟谁学”；

韦晓亮离开新东方后也不愿意做一只“独狼”，盯上了同在新东方做纯互联网项目的翟少成，二人一起勾勒出了“智课网”的雏形；

李哲辞去武汉新东方北美主管的职位后，随后也邀到了在新东方呆了十一年的同门好友李琴，开办正学美途重头开始。。。

同时，新东方人出来创业，总能得到“同门师兄”的大力帮助。

徐小平一直在投资他在新东方的老部下刘畅创办的一起作业网，并且表示他对刘畅这个人非常有信心，会一直投到盈利为止。2018年1月，徐小平还和王强、包凡一成为了小站教育的股东，其创始人王浩也曾是新东方的一员。

同样，俞敏洪也时刻关注自己曾经的下属，赵尔迪创办“迪殊教育”时，俞敏洪直接投了天使轮500万元；印建坤创办“异乡好居”时，俞敏洪也以新东方的名义投资了300万元。

对于这种抱团现象，俞敏洪曾经感慨道。

“没有徐小平、王强的话，我认为新东方也会做好，但是绝对不会像现在这么大。

一个人走路，也许可以走得很快，但不会太远；一群人走路，也许不会很快，但会很远。”

责任编辑：吴金明