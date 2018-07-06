原标题：国民党谁最有机会选赢蔡英文？台媒体人点名他

据台湾“中时电子报”7月6日报道，5月台湾杂志最新民调显示，新北市民最不舍得朱立伦退休，支持他参选台湾地区领导人等3项要职的比例都居其他县市首长之冠。台媒体人吴子嘉也在广播节目指出，2020选举，国民党内最有机会赢的只有朱立伦一个，马英九不可能出来选台湾地区领导人，吴敦义则是从头到尾都不存在。

2020选举的变局，吴子嘉表示，关键在台北市长柯文哲，柯若参选，会影响整个的棋和牌面；柯若不参选，蔡英文和朱立伦对决，民进党有赢的可能性，干嘛要换蔡英文。但如果是柯文哲、蔡英文、朱立伦3人参选，蔡英文必败！

吴子嘉指出，2020会是朱立伦代表国民党出战，吴敦义可说从头到尾都不存在。吴敦义没有认真要当党主席，他只是想选台湾地区领导人，而他所属的电子报做过吴敦义的民调，到目前为止，吴的民调一直不高，所以他才没有拿来跟朱立伦和蔡英文比。

吴子嘉接受广播节目专访时指出，马英九不可能出来选台湾地区领导人，因此现在国民党内最有机会赢的只有朱立伦一个。不过，蔡英文阵营第一个欢迎的是吴敦义出来选，如何来帮吴敦义出线，可能是民进党、蔡英文最大的愿望，因为如果吴敦义代表国民党出战，蔡英文当然会连任成功。

责任编辑：吴金明