北京市委原副书记吕锡文广州一栋别墅被法院曝光

原标题：吕锡文广州一处房产被法院曝光

来源：长安街知事

今日，北京市西城区原副巡视员侯九义受贿案一审判决书公开。因受贿586万余元，侯九义获刑10年。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，已经落马的北京市委原副书记吕锡文也与此案有牵连。判决书显示，吕锡文的丈夫于某，曾与侯九义等人在广东共同购买别墅，价值180万元。

这份北京二中院刚刚公开的判决书显示，1948年11月出生的侯九义曾任西城城建开发集团的“一把手”，副局级。

法院经审理查明：2001年至2004年，侯九义利用职务便利收受老板孙某86.86万元、收受老板余某500万元。鉴于如实供述罪行，法院一审判处其有期徒刑10年，并处罚金50万元。

所收贿赂中的86.86万元，被侯九义用于在广州买别墅。判决书显示，2003年前后，时任西城区长吕锡文的丈夫于某，找到侯九义，说想在广州买房，让后者帮着参谋一下。得知侯九义在当地有个朋友徐某，于某便希望3家一起买。

最终，他们看上了一套珠江花园的单体别墅，每家掏60万，以180万元的价格买了下来。

侯九义

判决书称，2014年，社会上传出吕锡文要被调查的事情。于某便找到侯九义，要把房子卖掉，以规避调查。谁知该别墅因为曾经大规模翻修过，偏离原来的规划，无法上市出售。

据反腐专题片《永远在路上》披露，吕锡文收钱的一大特征便是“以房牟利”。具体说来，一家国有企业在北京二环到三环间的黄金地段，开发了一个名为融泽府的小区。为了表示感谢，他们告诉吕锡文可以以内部价格购买一套住房。

吕锡文自己买下一套房子后，又陆续为家人、亲戚，以低价购买了五套住房。其中，在她自己和直系亲属名下的有三套。这三套房的价格和市场价格之间，相差达到两千多万元。

至于吕锡文的丈夫于某，专题片也有提及：此人是做红酒生意的，他们家定期会举办品酒会，于是形成了一个品酒圈子。而实质上，这些圈子都不是围绕着兴趣爱好，而是围绕着吕锡文的权力形成。

2015年11月，吕锡文因涉嫌严重违纪，接受中纪委调查。2017年2月，因受贿1878万余元，吕锡文获刑13年，并被处罚金200万元。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，外地买房、以此输送利益，在被查的大老虎之中并不鲜见。

前不久，新疆人大常委会原副主任栗智的财物被追缴，其中就有一套在海南三亚的房产；一汽集团原董事长徐建一的受贿财物中，也有包括一套三亚的房产。

而且，栗智、徐建一的房产还属于同一小区。如今，他们二人正在同一所监狱服刑。

责任编辑：吴金明