新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

严植婵不再担任安徽省委常委 另有任用

严植婵不再担任安徽省委常委 另有任用
2018年07月06日 18:47 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：严植婵不再担任安徽省委常委、委员职务，另有任用

严植婵 资料图严植婵 资料图

　　安徽日报客户端7月6日消息，日前中央决定：严植婵同志不再担任安徽省委常委、委员职务，另有任用。

　　来呀：安徽日报客户端

责任编辑：余鹏飞

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区