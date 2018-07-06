安徽女常委严植婵履新广西壮族自治区常委(简历)

原标题：安徽省委原常委严植婵履新广西党委常委
中央批准，严植婵同志（女）任广西壮族自治区党委委员、常委。
严植婵简历
（来源：人民网 截至2017年10月）
严植婵，女，汉族，1964年5月生，广东阳春人，1985年6月入党，1985年7月参加工作，中山大学政治与公共事务管理学院行政管理专业毕业，在职研究生学历，管理学硕士，讲师。
1981-1985年 华南农业大学畜牧兽医系养禽及禽病防治专业学习
1985-1996年 华南农业大学畜牧兽医系干部、政治辅导员，系党总支副书记（其间：1992.04评为讲师；1995.01提为副处级；1988.09-1990.07中山大学政治学与行政学系思想政治教育专业学习，获法学学士学位）
1996-1999年 华南农业大学党委组织部副部长
1999-2002年 华南农业大学团委书记、党委组织部副部长（正处级）
2002-2003年 华南农业大学动物科学学院党总支书记（其间：2002.02-2002.07省委党校中青年干部培训班学习）
2003-2008年 湛江市委常委、组织部部长
2008-2008年 湛江市委副书记、组织部部长、政法委书记（2005.09-2008.12中山大学政治与公共事务管理学院行政管理专业在职研究生学习，获管理学硕士学位）
2008-2011年 湛江市委副书记、政法委书记
2011-2013年 广东省司法厅厅长、党委副书记
2013-2015年 广东省司法厅厅长、党委书记
2015-2015年 揭阳市委书记、市人大常委会主任，省司法厅厅长
2015年 揭阳市委书记、市人大常委会主任
2017.05 广东省委常委、统战部部长
2017.09 安徽省委常委、组织部部长
第十一届、十二届广东省委委员。第十九届中央候补委员。
来源：广西云客户端
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