专家谈普吉事故：72小时 船上这些地方生还可能大

原标题：中国救援专家：关键时间72小时 船上这些地方生还可能大
央视网消息：针对海上发生事故，交通运输部南海救助局高级船长张贵平表示，为便于搜救，首先要确认地方和水深，黄金救援时间是72小时。曾参与过多次海上搜救的高级潜水员钟松民也表示，普吉岛的天气多变，如果落船者在游船的机舱或者底舱位置，那么，生还可能性较大。
交通运输部南海救助局高级船长张贵平：“像这个沉船的状况，如果在我们救援情况下，首先是要确定沉船的位置，它大概的水深和现场的气象海况情况。潜水员下去尽快的找到沉船，探摸沉船的状况，确认有没有生还者。”
张贵平表示，一般海上事故的黄金救援时间是72小时，但会根据当地的气象、海况、水温等条件而变化。目前泰国部分地区已进入雨季，天气多变，海况复杂，对于搜救打捞来说有一定的难度。
曾参与多次水下打捞的高级潜水员钟松民表示，一般发生海上事故后，如果落船者在游船的机舱或者货舱，生还的可能性大。
交通运输部广州打捞局高级潜水员钟松民：“这种救助难度在什么？就是它一般都是在舱室以内的，而且船一扣过来，就反个方向我们要去找，这种大脑意识要全部要把这个船反过来；第二个，舱室内的空间又不像甲板，甲板那个杂物多，（水下舱室）在里面又很浑浊，看不到，然后有些出入口又很小，又经常会被杂物堵死，所以这种搜救难度非常的大。（船如果）倒覆过来的话，它有空气的就是在机舱和货舱这两个地方，我们今年救了20多个幸存者都是从这些地方救出来的。”
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