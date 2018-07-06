原标题：交通运输部将派10人救助小分队赴泰救援

新京报快讯 （记者裴剑飞）北京时间7月5日18时45分，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域翻沉，127名中国游客遇险。事故发生后，交通运输部立即作出部署，与我外交部、驻泰国使领馆、泰国海上搜救部门保持密切联系，及时了解事件情况，跟踪搜救进展。

目前，交通运输部已派员参加外交部牵头的赴泰工作组赶赴现场，并迅速集结了来自交通运输部广州打捞局的专业救助小分队（10名队员），携轻型潜水装备将于7日上午到达现场。交通运输部海上搜救中心组织专班人员加强值守，随时与现场保持联系。

下一步，交通运输部将在境外中国公民和机构安全保护工作部际联席会议机制下，密切关注进展情况，积极参与现场救援，主动配合做好失踪人员搜救及相关工作。

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