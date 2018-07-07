新华社:美发动对华贸易战不得人心 中方坚决应战

原标题：（经济）美发动对华贸易战不得人心 中方坚决捍卫自由贸易和多边体制

新华社北京7月6日电题：美发动对华贸易战不得人心 中方坚决捍卫自由贸易和多边体制

新华社记者

2018年7月6日，美国宣布开始对340亿美元中国产品加征25%的关税。

“美国违反世贸规则，发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战。”中国商务部新闻发言人回应说。

来自权威专家和企业界的声音表明，美国对中国开火，实际是向全世界开火，美国企业和人民利益也会深受损害。中国不会因此退缩，必将与世界各国一道，共同维护自由贸易和多边体制，将改革开放之路坚定走下去。

面对美贸易霸凌主义 中国坚决应战

美国宣布对340亿美元中国产品开始加征25%关税的第一时间，中国对美部分进口商品加征关税措施已于北京时间6日12：01正式实施。

“来而不往非礼也。中方承诺不打第一枪，但为了捍卫国家核心利益和人民群众利益，不得不被迫作出必要反击。”中国商务部新闻发言人回应说。

不得不、被迫、必要——这些表述背后一个重要信号是，中国从不希望打贸易战，但当国家和人民利益受到损害时，一定会坚决应战。

今年以来，美国频频高举贸易保护主义大棒对华施压，中美经贸摩擦不断升级。

专家表示，在经济全球化你中有我、我中有你的今天，美国公然挥舞单边主义和保护主义大棒，一而再、再而三挑起对华经贸摩擦，是一种典型的贸易霸凌主义。

“贸易霸凌主义根本上是一种‘强权即公理’的霸权逻辑。”对外经贸大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉说，美国倚仗其经济和金融霸权，否定国际社会共同接受的多边贸易规则，是对国际法和国际秩序的任性破坏，损害了世界贸易体系和全球价值链，对美国以及世界经济都是百害无一利。

专家认为，表面看美国是以贸易不公平为由希望缩减贸易逆差，实际是企图全面遏制中国发展的步伐，意图保持美国在世界上的霸主和领先地位。

美加征关税也会损害美国企业利益

在经济全球化的时代背景下，世界第一大经济体悍然发动史上规模最大的贸易战，对全球经济的影响无疑巨大。一段时间以来，全球股市的波动凸显世界各国对中美贸易战的关注。

国内多家涉中美贸易的企业负责人对记者说，此次美加征关税，对中国经济的影响有限。“一时影响不可避免，但我们有信心通过技术创新、寻找替代市场逐渐减少对美国市场依赖。”山东歌尔股份有限公司副总裁吉永说，公司为改变美国市场独大局面，早在4年前就提早布局，客户从苹果、谷歌等美国企业向华为、小米等国内企业拓宽；产品从耳机、麦克风，向智能穿戴设备、VR头显以及机器人等领域延伸；海外市场从欧美向东南亚新兴市场扩展，产业布局调整的效果正在显现。

专家指出，如果贸易战继续升级，势必会对全球多边贸易体系带来巨大冲击，并波及全球产业链和价值链。

中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕说，在全球经济发展充满各种不确定性背景下，贸易战对世界经济的增长、对整个金融市场都有很多影响，也将损害美国企业的利益。

做好自己的事 中方坚定继续深化改革开放

得道多助，失道寡助。贸易霸凌主义无疑会失掉全球民心。推动全球贸易开放，推动全球经济发展，中国关键要做好自己的事情。

“我们将及时向世贸组织通报相关情况，并与世界各国一道，共同维护自由贸易和多边体制。同时，中方再度重申，我们将坚定不移深化改革、扩大开放，保护企业家精神，强化产权保护，为世界各国在华企业创造良好营商环境。我们将持续评估有关企业所受影响，并将努力采取有效措施帮助企业。”中国商务部新闻发言人说。

“美国现在这种单方面举措实际上是对全球贸易体系的不尊重和践踏。”金融40人论坛高级研究员哈继铭说，中国应当维护全球自由贸易和多边体制，并且和其他国家携手一起来捍卫这种体制。

恒大集团首席经济学家任泽平说，对于中美贸易战，我方最好的应对是以更大决心、更大勇气坚定不移推动新一轮改革开放，继续扩大制造业和服务业的开放，尤其是养老、医疗、教育、金融等领域的开放。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说，应对风险，最好的策略是全面深化改革开放，真正把经济推向高质量发展。“危中有机。对企业而言，要善于把握冲突中的机遇，把贸易战转化为推动高质量发展和现代化经济体系建设、破解主要矛盾的重大转机。”（记者韩洁、于佳欣、刘红霞、安蓓、刘元旭）（完）

责任编辑：张迪