港媒:买个LV包只差600元 内地人还会到香港购物吗

原标题：港媒：买一个LV包只差600元 内地人还会到香港购物吗？

参考消息网7月7日报道 港媒称，分析人士说，中国内地降低进口关税的决定以及人民币的迅速贬值对香港作为内地游客购物天堂的地位构成了严重威胁。内地游客占到赴港游客总数的三分之一，他们对香港零售业自去年以来的复苏起到了帮助作用，减税可能会影响中国内地游客在香港的消费方式。

据香港《南华早报》网站7月4日报道，继中国政府决定从7月1日起将从化妆品到家电等近1500种消费产品的进口税下调后，法国奢侈品公司酩悦·轩尼诗-路易·威登集团（LVMH）本周成为率先下调中国内地售价的公司之一，内地媒体报道称价格下调3%至5%。

根据其中国内地官网列出的售价，广受欢迎的Neonoe水桶包现在的售价为11800元人民币（合1779美元），而此前的售价为12300元。同一款手袋在其香港官网的售价是13200港元（合11163元人民币，1683美元），比中国内地官网的售价低96美元（约合人民币637元）。

报道称，内地和香港的价格差距之所以缩小，是由于中国内地削减关税的做法和人民币的迅速贬值。

国泰君安证券分析师洪学宇说，虽然价格调整的幅度看似很小，但它可能会引发其他全球品牌跟风降低中国内地的售价，而这可能对香港构成威胁。

洪说：“尤其是在人民币迅速贬值的情况下，香港吸引内地消费者的优势变得更小了。”

投资银行香颂资本的总裁沈萌说，由于中国在一些欧洲国家采取的减税和退税措施，香港面临着来自这些地方的激烈竞争，因为这些地方的商品价格变得与香港持平或是更低。

不过他补充说，人民币贬值将不会对购买奢侈品的人产生严重影响，至少短期内不会，“这个群体能够更好地吸收人民币波动所带来的冲击。”（编译/冯雪）

资料图：游客在香港铜锣湾商业区一家免税店购物。新华社记者 李鹏摄

12月21日，顾客在香港一家商店选购打折服装。近日，随着圣诞节及新年的临近，香港进入购物打折旺季，商家纷纷通过大幅降价的方式吸引顾客。新华社记者 李鹏 摄

12月21日，顾客在香港一家商店选购海产品。近日，随着圣诞节及新年的临近，香港进入购物打折旺季，商家纷纷通过大幅降价的方式吸引顾客。新华社记者 李鹏 摄

责任编辑：张迪