原标题：新华社评论员：坚决反击贸易霸凌主义

新华社北京7月6日电题：坚决反击贸易霸凌主义

新华社评论员

这是让世界震动的一天：美国为一己之私，违反世贸规则，发动迄今为止经济史上规模最大的贸易战。美国这种贸易霸凌主义，严重危害全球产业链和价值链安全，将引发全球市场动荡，还将波及全球更多企业和普通消费者。对这种保护主义、单边主义的倒行逆施行为，中国坚决反对，将与世界各国一道，共同维护自由贸易和多边体制。

美国为维护其绝对霸主地位，不惜破坏世界贸易秩序，肆意挥舞关税大棒，予取予求、唯我独尊，其强权霸道的嘴脸暴露无遗。人间自有公道在。面对经贸摩擦，中方承诺不打第一枪，但为了捍卫国家利益和人民群众利益，不得不被迫作出必要反击。中国不是独自在战斗，也不只是为了自己而战斗，中国坚决反击贸易霸凌主义，既是维护和捍卫中国利益，也是维护和捍卫全世界人民共同利益。

贸易霸凌主义如同野蛮而失控的犀牛，粗暴践踏多边贸易体制，损害各国企业和人民的利益，早已失去道义、不得人心。在美国国内，“向全世界开火，也向自己开火”的贸易战，损人不利己，从普通民众到企业，反对者越来越多。美方公布的对340亿美元中国产品征税清单中，有59%涉及在华外资企业，其中美国企业占有相当比例。在世界范围内，欧盟、加拿大、墨西哥、印度、土耳其等纷纷向贸易霸凌主义说不，采取反击措施。

得道多助，失道寡助。反击贸易霸凌主义，本质上是一场多边对单边、规则对强权、自由贸易对保护主义的全球性较量。时和势在我们这边，人心和民意也在我们这边，在这场事关世界经济发展乃至人类前途命运的较量中，贸易霸凌主义必定失败，我们必定会赢得胜利。

“暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。”打赢贸易战，中国有信心，更有底气。有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有社会主义制度的优越性，有改革开放40年来形成的坚实国力，有全国人民的团结一心，这是我们战胜一切艰难险阻的最大优势和根本保证。

当前，中国经济运行继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势。今年一季度，我国国内生产总值同比增长6.8%，连续11个季度保持在6.5%至6.9%的区间；今年1至5月份，社会消费品零售总额同比增长9.5%，全国新登记企业265万户，同比增长12.3%，全国规模以上工业企业利润同比增长16.5%。中国经济韧性强、潜力大、后劲足的基本面，意味着作为世界第二大经济体的中国，具有强大的抗击打和抗风险能力，为应对经贸摩擦提供了较大回旋余地和广阔空间。

中国的发展之路从无坦途。改革开放40年来，中国人民经历的风风雨雨、沟沟坎坎，何止千千万万？回望走过的路，我们更加坚定这样一种信念：中国人民是压不垮的，中国的发展奇迹往往是逼出来的。每一次艰苦的磨砺，只会让我们更强大。无论遇到怎样的风浪，只要我们坚定不移深化改革、扩大开放，只要13亿多中国人民勠力同心、埋头苦干，就没有过不去的坎，就必定能推动中华巨轮继续劈波斩浪，胜利驶向更加美好的明天。（完）

责任编辑：张迪