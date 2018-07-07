人民日报海外版：应对贸易战 中国有底气

原标题：应对贸易战，中国有底气（锐财经）

本报记者 邱海峰

《 人民日报海外版 》（ 2018年07月07日 第 03 版）

7月6日，美国开始对340亿美元中国产品加征25%的关税。对此，中国外交部发言人陆慷7月6日表示，在美方对中方片面、不公正加征关税措施生效后，中方对美方部分产品加征关税措施也立即生效。相关人士指出，中方承诺不打第一枪，但为了捍卫国家核心利益和人民群众利益，不得不被迫作出必要反击。而从中国经济自身的优势和稳中向好的态势以及可以采取的数量型和质量型相结合的综合措施来看，中国完全有底气应对美国违反世贸规则发起的贸易战。

理所当然作出必要反击

“美国违反世贸规则，发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战。”商务部新闻发言人7月6日表示，这种征税行为是典型的贸易霸凌主义，正在严重危害全球产业链和价值链安全，阻碍全球经济复苏步伐，引发全球市场动荡，还将波及全球更多无辜的跨国公司、一般企业和普通消费者，不但无助、还将有损于美国企业和人民利益。

根据分析，美方公布的所谓340亿美元的征税产品清单中，有约200多亿美元，大概占比约59%是在华的外资企业生产的产品。其中，美国企业占相当比例。可以看出，美方启动征税，实际上是对中国和各国企业、包括美资企业的征税。

陆慷强调，就中方而言，我们并不希望贸易分歧扩大为贸易争端或贸易冲突，更不希望看到贸易战，因为贸易战不会给任何国家、任何企业和任何个人带来好处。从一开始，中方就作出了最大努力，希望有关方面能够客观认识全球化进程，包括在全球化进程中出现的一些情况，能够理性处理好有关贸易关系中存在的分歧，但这需要有关方面相向而行。

“任何试图单方面施压都是徒劳的，任何人对此不要抱有幻想。在中国自身正当利益受到不公平对待的情况下，中方理所当然作出必要反击。”陆慷说。

中国经济有较强承受力

应对中美贸易摩擦，中国有底气、有能力。

“中国经济有较强的承受力。”中国银行保险监督管理委员会主席郭树清表示，社会主义市场经济在应对各种困难和风险方面具有明显的制度优势。经过近些年的调整，中国经济增长已从过度依赖投资、出口，转向消费为主较为均衡的拉动作用。产业体系完备，内需潜力巨大，13多亿人口的消费市场继续保持快速成长，商品市场和就业市场弹性都比较强，涉外经济部门的灵活调整能力更为突出。“从整体上看，中国贸易顺差绝大部分由民营企业和合资企业实现，这类企业最具活力、最富韧性。来自外部的任何压力，最终都会转化为发展的动力，客观上会加快供给侧结构性改革。”郭树清说。

“中国经济发展韧性强、潜力大、后劲足。”国家统计局局长宁吉喆指出。今年以来，国民经济运行稳中有进、稳中向好。一季度GDP增长6.8%，连续11个季度保持在6.5%至6.9%的区间，二季度GDP有望继续保持中高速增长；5月份，全国城镇调查失业率4.8%，比上月下降0.1个百分点；1-5月份，全国规模以上工业企业利润按可比口径同比增长16.5%，增速比一季度加快4.9个百分点；1-5月份，全国货物进出口总额116320亿元，同比增长8.8%。他表示，中国经济将继续运行在合理区间，保持稳中向好发展态势。

“从中国经济自身的优势和稳中向好的态势以及可以采取的数量型和质量型相结合的综合措施来看，中国完全有底气应对美国发起的贸易战。至于目前的340亿美元规模的贸易战，其对中国的影响是有限的：一是涉及的中国产品出口是多元化的，可替代的出口市场很多；二是进口方面，涉及的高档汽车对普通消费者影响不大，农产品虽有一定影响，但也是可替代的；三是经过几个月的讨论，大部分与之相关的企业都已做好了预案，影响基本被消化，且商务部表示将努力采取有效措施帮助企业，这将进一步减轻影响。”商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平在接受本报记者采访时说。

中国扩大开放决心不变

面对贸易战，中国自主扩大开放的决心不会变。

商务部表示，中方再度重申，我们将坚定不移深化改革、扩大开放，保护企业家精神，强化产权保护，为世界各国在华企业创造良好营商环境。近期，中国接连发布了2018年版外商投资准入特别管理措施（负面清单）和2018年版自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单），大幅放宽市场准入，以更大力度推进对外开放。

“中国既不会在威胁和讹诈面前低头，也不会动摇捍卫全球自由贸易和多边体制的决心。”商务部发言人表示，中国将与世界各国一道，坚决反对落后、过时、低效的保护主义、单边主义的倒行逆施，致力维护稳定和可预期的全球经贸环境。

“得道多助，失道寡助”。7月5日，金砖国家第八次经贸部长会议在南非约翰内斯堡举行。会议发表了有关支持多边贸易体制、反对单边主义和保护主义的单独声明，呼吁世贸组织成员恪守世贸组织规则，信守多边贸易体制承诺，共同加强世贸组织，全力应对当前多边贸易体制面临的严峻挑战。

“特朗普政府如今在世界范围内‘全面开战’，其意图就是要破坏全球市场、毁掉WTO体系，这对包括中国在内的发展中国家及众多发达国家都是巨大的威胁，会让世界经济陷入困境。美国政府这种全面倒退的做法是不得人心的，现在不少国家对美国的反制和报复、对多边贸易体制的支持就充分反映了国际社会的普遍心声。”张建平说。

责任编辑：张迪