民进党内斗的热闹劲 不亚于“内斗内行”的国民党

原标题：说国民党“内斗内行”？民进党内部照样派系林立

摘要：内斗的热闹劲，不亚于“内斗内行”的国民党。

民进党初创时期，由于党内在两岸路线、反对策略等议题上持不同观点，“团结起来反对国民党”成为唯一的共识。因而，民进党早期是“一锅大杂烩”，只是在此后的发展过程中逐渐将一些小众派系斗争出去，形成了两大派系或者派系联盟分治的格局。内斗的热闹劲，不亚于“内斗内行”的国民党。

目前，民进党内的主轴还是“新苏连”和“反新苏连”之争：党内势力最强的“新潮流系”、苏系、绿色友谊连线共组“新苏连”，“正国会”、谢系、海派（三立电视台董事长林昆海）及英系站在反新潮流一方。

“新苏连”与非新系之间的矛盾是民进党内派系斗争的主轴。这首先是围绕执政后的资源分配展开的，既体现在蔡英文的公职人员派任，也体现为县市长、乡镇市长以及议员选举的提名。其中最明显的，是新潮流内部的“高雄帮（菊系）”在争夺高雄市长提名人过于霸道，引发其他派系全面反弹，最后以派系人马刘世芳退选高雄市长了结。

但双方的斗争并未结束，在国民党回击无力、民进党全盘执政的背景下，“新潮流系”再也不甘心只做“抬轿者”而要做“坐轿者”，这体现在年轻世代身上非常明显。因而，“新潮流”系非常可能派出龙头人物陈菊、赖清德、郑文灿竞逐2020年或者2024年领导人，这令如今的党主席蔡英文如坐针毡。

“新潮流”系占据民进党的半壁江山，“一派独大”的趋势非常明显。由于“新潮流”系坚持制度化运作，强调集体领导、集体作战，因而选举操盘能力和一线作战水平都非常高。历任民进党主席中，除自身有派系支持的游锡堃、谢长廷外，都选择与“新潮流”系结盟，而游锡堃所在的“正国会”与谢长廷领衔的谢系，正是党内持续抵抗新潮流最猛烈的派系，他们联合也是在“新潮流”系独大局面下的抱团取暖。

此外，“新潮流”系向来有“肉要、汤要、骨头也要”的说法，因而为了避免“新潮流”系独大而不能制衡，党主席蔡英文在依靠“新潮流”系的同时也需要扶植其他派系，“正国会”与谢系就成了一时之选。“正国会”成员高志鹏曾批判“新潮流”系，认为民进党派系问题就是新系问题，一派独大，与帮派没两样。有观点认为，游系与扁系合流之后才改组了“正国会”。

同样的，谢长廷担任当局驻日本代表后，在谢系操盘手林耀文的指挥下，谢系也力图再起。海派、苏系各自以媒体、新北市为大本营，结盟不同派系，甘作配角而较散漫。应当注意的是，全民进党皆可称之为英派，而英系仅有蔡英文亲近幕僚可以称呼，主要是原本由陈明文领衔的“嘉义帮”，以及蔡在党主席任内所培养的党职系统人员所组成。

早在今年1月，蔡英文就已遭遇三次“死亡交叉（不满意度高于满意度）”，因而蔡英文是否能获得民进党2020年提名仍处于争议之中。有观点认为，民进党改提名两届任满的“六都市长”赖清德或者陈菊的可能性大，但笔者认为，在陈菊、赖清德担任蔡英文办公室秘书长、行政机构负责人后，三人事实上已经形成“命运共同体”，一荣俱荣、一损俱损，因而不太可能由陈、赖接班蔡英文，民进党内事实上已经没有接班人选。另一方面，蔡英文的低民调与民进党的意识形态有关，所谓“改革”如年金、司法、“转型正义”都是绿营共识，蔡英文因之民调低并不能视为个人行为，而是“全党背锅”，即使民进党另提名他人，民众也不买单，替代人选也无法做出有效区隔。

此外，民进党已形成“现任者优先”的潜规则，既体现为2004年陈水扁连任时民调低迷仍然获得提名，也体现为今年底选举嘉义市长涂醒哲连年在县市长排名中垫底也顺利竞逐连任，加之蔡英文打下江山劳苦功高，再选一次理所当然，2020年民进党还是提名蔡英文的可能性大。

责任编辑：桂强