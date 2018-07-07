文旅部提醒海外自助游客：涉水项目有风险

原标题：文化和旅游部提示广大游客海外自助游要警惕各类风险

随着人民生活水平的不断提高，旅游已经融入亿万百姓的生活，越来越多的中国公民走出国门旅游。我国出境游市场规模迅速扩大，涉及中国游客的海外涉旅安全事故也迅速增加。主要安全风险有：

一、涉水活动风险。涉水项目具有较强的观赏性、娱乐性和刺激性，深受中国游客欢迎，但却存在不同程度的安全风险，已成为引发海外中国游客旅游安全事故的主要方面，其中，溺水和水上交通事故是造成游客死伤的最主要因素。据不完全统计，2017年以来，仅泰国、马来西亚、印尼、马尔代夫等几个热门旅游目的地就发生百余起中国游客不慎溺水身亡事故。主要原因一是一些国家的涉水项目安全设施建设不足，无中文安全提醒标识，救生人员和涉水项目教练配备不足；二是一些地区游船公司鱼龙混杂，经营管理松懈，存在驾驶员无证上岗和安全管理不到位等情况；三是一些旅游区域缺乏救护设施。例如有的海岛旅游目的地其游览项目散布于各个海岛，而岛上救护条件有限，几无专业的急救设备与仪器，一旦发生游客溺水事件，需借助快艇或水上飞机送到就近居民岛的医疗中心接受治疗，往往错过最佳抢救时机；四是部分游客自身安全防范意识不足，缺乏自我保护能力。

二、交通风险。目前，越来越多中国游客在海外旅游期间选择自驾游或乘坐当地私营交通工具。各类交通事故成为当前中国游客在海外面临的最主要安全风险之一。一是由于各国基础设施状况和交通规则不同，中国游客存在不熟悉当地路况、交规及疲劳驾驶等问题；二是部分出境游目的地国家公路基础设施落后，自然灾害多，容易引发交通安全事故；三是互联网旅游公司大量兴起，备受出境游客关注和喜爱，此类公司对境外提供的服务项目的真实性、合法性和安全性缺乏审核，安全责任和保障义务界定不清，存在较大安全风险。

三、野外和空中项目风险。一些国家地貌奇异，山川秀美，为中国游客提供了大量丰富的野外观光项目，例如登山、丛林探险、热气球观光、滑翔伞等，这些活动也存在不同程度的安全风险，主要包括：一是地震、火山喷发等自然环境和天气变化等不确定因素引发的旅游安全事故；二是因设备故障或项目方操作及管理不善而造成游客摔落等安全事故；三是因身体条件不具备冲动冒险参与高风险旅游项目，导致发生安全事故。

四、盗抢风险。近年来，部分国家受经济低迷、失业率高企、难民涌入等因素影响，接连出现恐怖袭击事件以及偷盗、抢劫、诈骗等行为，殃及中国游客。同时，部分游客安全意识淡薄，携带大量现金、喜欢单独外出等，导致发生盗抢事故。中国游客主要目的地中，不少国家经常发生针对中国游客的盗抢事件，给当事人带来较大损失。

文化和旅游部提醒广大游客，出境旅游特别是海外自助游要增强风险防范意识，警惕各类风险，平安出游，理性出游。

一是要做好行前准备，关注旅游、外交等有关部门发布的出行提示，了解目的地天气、卫生、交通和社会治安情况，谨慎或暂勿前往恐怖袭击频发、政局动荡不稳或发生重大疫情的国家和地区。

二是要提高安全意识，看管好随身物品，遵守当地交通法规，遇突发事件时保持冷静，妥善应对，及时报警。

三是理性消费，合理规划出游线路，选择有运营资质的交通工具，谨慎选择高风险旅游项目，不在旅游探奇中盲目追求刺激。

四是购买旅游意外保险，保障出游安全。

责任编辑：桂强