赵攀峰拟任共青团云南省委副书记(图/简历)

原标题：昆明长水国际机场办公室主任赵攀峰拟任共青团云南省委副书记

根据《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关规定，现将王亚锋等3名同志拟任职务予以公示：

王亚锋，男，汉族，1963年11月生，在职硕士，中共党员，1986年8月参加工作。历任省人民检察院反贪污贿赂局侦查一处副处长、法纪监察处副处长，最高人民检察院法纪检察厅渎职案件侦查处副处长（挂职）、侵权案件侦查处副处长（挂职），省人民检察院审查批捕处处长、反贪污贿赂局副局长，红河州人民检察院检察长等职。现任昆明市人民检察院检察长。

经研究，该同志拟任省人民检察院副检察长、党组副书记（正厅级）。

赵攀峰，男，汉族，1980年2月生，中央党校研究生学历，中共党员，2002年7月参加工作。历任云南机场集团有限责任公司党委工作部副部长，昆明长水国际机场办公室副主任等职。现任云南机场集团有限责任公司昆明长水国际机场办公室主任。

经研究，该同志拟任共青团云南省委副书记。

周霖，男，汉族，1969年6月生，在职博士研究生，中共党员，1993年7月参加工作。历任省水产技术推广站副站长，省农业厅人事处副处长、机关党委专职副书记等职。现任省农业厅人事处处长。

经研究，该同志拟任省农业科学院纪委书记。

公示时间从2018年7月7日起至2018年7月13日止 （国家法定节假日除外），如对被公示人员有意见或举报，请向中共云南省委组织部干部监督处反映。通讯地址：云南省昆明市广福路8号省委组织部干部监督处，邮编：650228，联系电话：0871-12380。

中共云南省委组织部

2018年7月6日

来源：云岭先锋网

责任编辑：张申