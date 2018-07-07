河南男子泰国沉船中救4人 去泰国下水前要做这事

原标题：真英雄！河南男子泰国沉船中连救4人！去泰国，下水前一定要看下这面旗帜！能救命！

来源：大河报

7月5日18时45分许，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆事故。截至目前距离“凤凰号”游艇沉没已经超过40个小时。

泰国游船翻船最新：38名中国人遇难

7月6日，在泰国普吉，军方人员和警察在码头待命。新华社记者 秦晴 摄

新华社曼谷7月7日电，据泰国军方搜救人员提供的消息，截至7日中午，普吉游船倾覆事故已造成至少38人遇难。泰国总理巴育同日督促各相关部门全力搜救失踪人员，并下令在普吉设置救援指挥中心。

沉船中找到生还者机会渺茫

泰国旅游部部长和普吉府行政长官在6日晚间的新闻发布会上表示，目前泰国救援人员已派出直升机搜寻失踪者，而泰国海军还表示“蛙人”在沉没的船体中还看到了“一些遗体”，由于离事发时间已过去一天一夜，恐怕在沉船中寻找生还者的“机会渺茫”。

一位业内搜救直升机飞行员对澎湃新闻表示，黄金救援时间一般不过夜，即使是在海水相对温暖的热带，由于海面风浪不停，在超过十几个小时后也应该考虑到风海流等因素，扩大搜索区域。

泰国旅游局：每位遇难者给予30万泰铢赔偿

7月6日，在泰国普吉，救援队伍从码头出发前往事发海域。 新华社 图

7月6日晚，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从泰国国家旅游局上海办事处获悉，泰国国家旅游局（TAT）公布了有关在普吉岛南部安达曼海域发生的船只事故的消息。该消息称，泰国政府已采取一切措施来协助在此次事故中受伤的外国公民，同时搜救行动将继续进行，直到找到每个失踪者。

泰国旅游和体育部宣布，对本次海难中遇难的游客给予每人300000泰铢（约合人民币6万元）的赔偿。对于受伤人员，医疗费用可根据实际支出报销，但不超过500000泰铢（约合人民币10万元）。

当时的气象预警发了也没用？

对于事发原因和责任，泰国官方将此归咎于“凤凰号”船长和船只所有者的违规操作。

一名在泰国当地从事旅游业的华人对澎湃新闻表示，近几日确实有发布台风预警，5日上午一直到下午两三点，事发海域艳阳高照，下午4点左右风云突变，出现了极为恶劣的天气情况。事发之后，普吉当地华人有不少来到查龙港口协助翻译和救援。

一位在事发船只后面一艘船上的目击者告诉澎湃新闻，当地游船都是旅游机构和码头合作，出海人数直接和船员的收入有关系。

“聊天时候发现很多船员往往都是家里的顶梁柱，其收入往往要支撑一整个家庭，所以对于出海他们往往是铤而走险，不太考虑很多气候因素。”这位目击者告诉澎湃新闻，他目击了“凤凰号”翻船的前后，但觉得过程太惨烈而不愿意多说。

在普吉岛长住的加拿大自由撰稿人韦洛克（Lana Willocks）看来，由于海洋管理措施较松，普吉岛的游船事故时有发生。他提醒道，在乘游船前，需要确认船上有足够的救生衣。在天气状况看上去不理想的时候，不要总是相信旅游公司所说的是否能够安全出游。

“我问他们为什么（无视警告）坚持出海，他们称，出海时并没有强风。”泰国副总理巴威6日下午说道。

河南信阳一对情侣亲历普吉岛沉船事故

右边黄色衣服女孩为孟影在事故现场，截图来源于网络视频

河南信阳一对情侣孟影和皓峰亲历普吉岛沉船事故，皓峰救下女友及另外三人，失踪12小时后获救。

据孟影及其他目击者回忆，事故发生后，多多将孟影送上救生船，随后将手里的冲浪板让给另一对落水的老夫妇，拼力将其推到救生船。救生船满载离开，没有返回救援多多等人。多多找到一个浮球，在海上漂流。中间看到一位当地男士溺水，他游过去把浮球交给对方，拖着他顺水游到海岛。

在海上漂了一整夜后，未等到救援的两人，拼力游到附近岛屿。7月6日早上6时，他们发现了渔船并呼救，随后获救。

张皓峰在医院 照片由其朋友提供

家人：儿子打电话报平安 看到电视才知道受了伤

获救后，张皓峰全身浮肿，多处被水母咬伤，目前还在泰国接受治疗。

记者联系其父亲张信东，他告诉记者，昨天他接到儿子用他人电话来电报平安，说自己“没什么事儿”，看到电视画面，才知道儿子受了伤。

“他落水后没有电话，我们也联系不上，都是他用别人的手机和我们联系。”张信东说。

张皓峰在信阳工作的公司负责人姚女士告诉记者，张皓峰是个很仗义的孩子，平时和同事们相处都很好。这次说是和女友婚前旅行，没想到发生了这样的事。经历惊魂事件，孟影称男友为“英雄”，孟影的朋友也表示，张皓峰是个“超级好”的人，为人仗义 “心特别好又帅气”。

目前，多多正在泰国接受治疗。孟影告诉记者，他全身被水母咬伤，产生幻觉。两人此番为旅行，原计划10月结婚。经历惊魂事件，孟影称男友为“英雄”。

孟影生活照

还有一些悲伤的消息传来

……

阿里员工一家5口去普吉

4人遇难 只剩老人一个

在瓦其拉医院，钱江晚报记者遇到了遇难的杭州阿里员工的家属。他们一家5口到泰国旅游，遇到这次事故，现在已有4人遇难，老人的夫人、儿子儿媳和孩子，都没了，只剩下老人一个。老人坐在那里，手一直按着自己的胸口，心痛到无法言语。

在医院，记者还遇到来自上海的一位女士，她手上还缠着绷带，她说这是在翻船落水时划伤的。她告诉记者，昨晚已经去认过遗体。说着她就哭了起来，她说老公没了，孩子也没了。

现场有志愿者过来给她疏导情绪。她随后断断续续表示，在认遗体和遗物的时候，她还看到一个同伴家孩子身上背的包。当时她马上喊了起来，“孩子的包，孩子的包！”她朋友过来一看，确实是孩子的包。当地工作人员说，这个包是捞遗体的时候从孩子身上剪下来的，遇难的时候，孩子甚至来不及拿下自己的包。

江苏小夫妻不幸遇难本打算回国后要小宝宝

今日（7日）凌晨，来自江苏扬州高邮的胡女士得到一个令人心碎的消息：她的弟弟和弟媳在这次事故中确认遇难，如今家人正在办理护照准备前往泰国处理后续事宜。

“ 谁能想到出去旅游，也会出这么大的事？” 胡女士向现代快报记者表示，弟弟小吕今年 29 岁，在当地一家银行工作，弟媳则是一名初中老师，两个人工作都很稳定，“ 本来出去玩是一件很开心的事。” 据她介绍，家里的老人并不需要他们照顾，所以只要有假期，两个人基本都会出去旅游。

这次两个人是在7月2日前后出发到泰国旅游的，“ 本来今天就该退酒店回来了。” 胡女士向记者表示，按照小两口的规划，两人旅游回来就想着要宝宝了，家里的老人也准备着当爷爷奶奶了，结果却听说普吉岛发生翻船事故。

胡女士和家人赶紧与普吉岛当地的志愿者取得联系，最终在打捞上来的遇难者遗体中，发现两具与弟弟和弟媳衣着很像的遗体。此后在 7 日凌晨，胡女士接到当地大使馆打来的电话，确认弟弟和弟媳遇难的消息。

现在胡女士的父亲正在办理相关手续准备前往泰国处理后续事宜，而胡女士则要留在家里照顾母亲，“ 她上周才做了手术，希望父母能早点从这件事的阴影中摆脱出来。”

新婚夫妇到泰国度蜜月

如今却阴阳两隔

红星新闻记者在医院遇到了一位遇难者的家属。据遇难者家属介绍，遇难者名叫李冠男（音），今年26岁，来自北京，是中国石油大学研究生，毕业刚工作一年。李冠男和妻子霍菲（音）是本科和研究生同学，相恋7年，6月29日刚结婚，这次到泰国是度蜜月。

李冠男大姨介绍，两人7月1日抵达曼谷游玩，3日到达普吉岛。7月5日发生事故后，李冠男的妻子霍菲被救起，但受伤严重，在送往医院之后，和家人通了一个视频电话，远在北京的家人才知道发生了船只倾覆事故，家人一直找不到李冠男。其家人向记者确认李冠男已经遇难，记者在医院公布出来所有生还者和失踪者名单上也没找到他的名字。志愿者说，霍菲正在另一家医院接受治疗，目前没有生命危险。

亲属护照可加急办理

到达后直送目的地 7月7日下午，泰国驻华大使馆发布消息称，为游船倾覆事故游客亲属提供便利服务。亲属抵达普吉机场后直接走普吉出入境绿色通道，通过普吉出入境后，直接到3楼普吉机场乘客便利服务中心（有中文翻译，电话：+66 76327100 ），工作人员将帮助送至目的地点。 此外，各地出入境管理办事大厅为游船倾覆事故游客亲属开通加急护照办理绿色通道。加急护照申请热线电话：

北京 - （010） 84015300 或 （010） 84020101 广州 - 13808877248 上海 - 02128951900 其它地区 - （010） 59913991

近年来，

乘船游玩已成为很多人选择。

那么在乘船过程中，

一旦遇到突发状况该怎么办？

紧急情况下该如何应对？

戳视频

一起学习应急处置

这！很！重！要！

6-10月泰国雨季 看好“旗帜”再下水

6月-8月是溺水案发率最高的3个月份，案件数占到全年的50%，主要因为恰逢是旅游高峰期，另外一个原因，是由于夏天雷雨、台风等恶劣天气频发。

在泰国，若有风暴或复杂情况，工作人员会在海滩插红旗或危险标示，若不听警告坚持下海，则易导致溺亡事故。

出海前应密切注意当地海滩发布的公告及警示：黄旗表示海面有风浪，下水存在危险；红旗则表示海面风浪大，禁止下水。目前，东南亚一些海域已进入雨季，天气多变。旅游者注意关注天气状况，遇风高浪急等恶劣天气或海滩插有红旗警示时，切勿冒险下海或乘船出海。

救生衣一定要提前穿上，即便你会游泳

大部分人的游泳经验限于无风无浪的泳池，到了大海撑不过1分钟。不要以为翻船是一个缓慢平稳的过程，可以出事后慢慢穿救生衣。你坐的只是小游艇，不是巨型游轮。你以为翻船是有人高喊“要翻船了，快跳海”，然后大家再穿救生衣，稳中带皮地跑到船舷，扑腾扑腾跳到海里。手脚划呀划的，看着船慢慢沉入海。不存在的！

意外发生时可能有剧烈晃动，迅速翻侧。你可能根本还没反应过来已经飞出船外，重重拍到水面，造成晕眩、受伤，甚至昏迷，无法做划水动作而溺毙。即便没有飞出，你也可能在晃动中受伤、昏迷。

非长时间漂浮的海难死者，大部分是受伤导致溺毙的！

万一遇险，怎么办？

首先，你一定要冷静！冷静！冷静！不能惊慌失措，听从船上工作人员的指挥。

若船已翻沉，不要挤作一团，应分散撤离船只，游向岸边、岛上或其他救生物（救援船艇等）。

若在海上遇险，勿喝海水。

船只遇险时，在情况允许的条件下，到开阔的甲板上了解船只情况。如果船沉没很快，相对来说，跳海生还可能性大一些；如果沉没不那么快，往往是留在船上的乘客坚持到了最后。

跳水一定要远离船边，跳船的正确位置应该是船尾，并尽可能跳得远一些，不然船下沉时涡流会把人吸进船底下。跳水时应迎着风向跳，以免下水后遭漂浮物的撞击。

跳水时双臂交叠在胸前，压住救生衣，双手捂住口鼻，以防跳下时呛水。眼睛望前方，双腿并拢伸直，脚先下水。不要向下望，否则身体会向前扑摔进水里，容易受伤。如果跳法正确，并深屏一口气，救生衣会使人在几秒钟之内浮出水面，如果救生衣上有防溅兜帽，应该解开套在头上。

最后，一定要树立求生信心，这点非常重要，遇险人员之间要互相鼓励。

愿逝者安息

失联同胞平安归来

来源：澎湃新闻、南方都市报、东方今报、钱江晚报、现代快报、红星新闻、央视新闻等

责任编辑：张玉