蔡奇在卢沟桥畔主持纪念抗战爆发81周年仪式(图)

原标题：蔡奇在卢沟桥畔主持纪念全民族抗战爆发81周年仪式

来源：北京日报“识政”公众号

撰文 | 徐飞鹏 马楠 摄影 | 贾同军

81年前的今天，中国抗日军队在卢沟桥打响全民族抗战第一枪。经过全民族浴血奋战，最终赢得抗日战争的彻底胜利，一扫近百年来在对外战争中屡战屡败的阴霾，激发了中华民族的自尊与自信，极大改变了中华民族的精神面貌。上午，按照中央统一部署，纪念全民族抗战爆发81周年仪式在中国人民抗日战争纪念馆举行，旨在牢记历史、珍爱和平，勿忘国耻、圆梦中华。中共中央政治局委员、市委书记蔡奇主持仪式，市委副书记、市长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林和中央有关部门、中央军委政治工作部领导出席。

纪念仪式

卢沟桥畔，细雨纷纷。中国人民抗日战争纪念馆巍然矗立、庄严肃穆。抗战馆前，群众方阵中既有亲历抗日战争的中国共产党老战士、中国国民党老战士，也有抗战将领亲属、部队、首都学生、机关干部和群众代表。

问候抗战老战士

10时许，在全场高唱国歌声中，仪式开始。首都学生代表饱含深情地集体朗诵了“王雨亭家书”“王孝慈家书”两封抗战家书，表达了年轻一代传承革命理想的坚定信念。首都志愿者合唱团合唱了《黄河大合唱》第四乐章《黄水谣》、第七乐章《保卫黄河》，用激荡人心的歌声抒发弘扬伟大抗战精神、建功新时代的豪情壮志。

朗诵抗战家书

合唱《黄水谣》

随后，蔡奇与各界代表缓步拾阶而上，依次来到抗战馆序厅，手捧由红色石竹、黄色菊花、绿色小菊组成的花束，敬献在象征着中华民族团结抗战的大型浮雕《铜墙铁壁》前，并向抗战英烈鞠躬致敬。

拾阶而上

敬献鲜花

蔡奇还与各界代表一同参观了“伟大抗战、伟大精神——纪念全民族抗战爆发81周年主题展览”。120余幅照片、281件文物，生动记录了中华儿女保家卫国的浴血奋战史。蔡奇在一件件文物前驻足凝视，认真听取讲解。

参观展览

抗日县长张问德“临大节而不可夺”、中山舰舰长萨师俊“与舰艇共存亡”、中国空军飞行员“誓死报国不生还”、老父亲亲书“死”字旗勉励儿子“我不愿你在我近前尽孝，只愿你在民族份上尽忠”……英勇的中华儿女迸发出像火山一样的爱国热情，以不畏强暴、血战到底的英雄气概，奏响了无数气壮山河的英雄凯歌，创造了人类战争史的奇迹，铸就了伟大的抗战精神。

知多一点

致敬抗战老战士

蔡演威 92岁

李永华 87岁

徐爱民 90岁

徐杰 96岁

责任编辑：张玉