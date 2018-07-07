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中兴被解聘高管发告别信：离开实非所愿 深感屈辱

中兴被解聘高管发告别信：离开实非所愿 深感屈辱
2018年07月07日 18:59 每日经济新闻
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　　原标题：中兴通讯原高管张振辉：人生如逆旅 我亦是行人

　　7月6日，中兴通讯原高管张振辉发出全员告别信，回顾了加入中兴18年来的工作成长轨迹。并表示：“包括我在内的公司所有EVP，已全部签署了离职协议，已正式卸任，离开公司。这样的离开，实非所愿，深感屈辱。但是，为了公司下一步的发展，为了公司更好的未来，我们坚决履行公司签订的和解协议的要求，全部选择离开，无怨无悔。”在文章最后，张振辉附上：人生如逆旅，我亦是行人。却顾所来径，苍苍横翠微。（证券时报·e公司）

责任编辑：张玉

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