美两舰过台海 台网友怒斥:别忘“七七”什么日子

原标题：美舰果然来台湾海峡了，台网友怒斥：别忘了今天什么日子

据台媒昨日（7日）报道，台“国防部”表示，两艘美国驱逐舰昨日日上午由台湾南部海域航经台湾海峡，随后继续向东北航行。

而台湾省人民则痛批道：“别忘了今天什么日子”！

据台媒7日援引台“国防部”的消息报道，美国两艘驱逐舰本福尔德号驱逐舰（DDG-65 USS Benfold）及马斯廷号驱逐舰（DDG-89 USS Mustin）上午由台湾南部海域航经台湾海峡，向东北航行。台军称，在美舰航行期间，台军对周边海、空情全程掌握相关情况。

据报道，根据台军公布的美舰舷号，这二艘军舰为美国阿利-伯克级宙斯盾驱逐舰，具备较强的区域防空和对面打击能力。

而这次美军舰又来穿越台海，台军心中一定暗爽。

不过，别高兴的太早，台湾省人民却不这么看。

有一位湾湾网友就直接说道，“平时还是少来吧！要是真心来保护台湾，等真的开战了再来吧！”

还有更加耿直的网友评论道：“世界流氓的军舰驶进台湾领海，台湾却爽的要命，稀奇！稀奇！”

当然也有人开始提醒湾湾，请别嘚瑟：“小心大陆的军机更加频繁的来绕台哦！”

当然，也有人提醒道，别忘了7月7日是什么日子。和美国来“绕台”相比，今天这个日子才更值得铭记！

据悉，最近一次美军军舰出现在台海是2017年7月跟踪侦察辽宁舰航母编队，在航母编队过航台湾海峡期间，美军驱逐舰也驶入台湾海峡，对中方编队进行全程跟踪。对此，国防部新闻局回应称，“我们注意到有关报道。中国军队对当面海域的情况保持着全程监控和有效处置。”

根据台湾《联合报》回顾历史称，美台“断交”后，美军根据华盛顿与北京的默契退出台湾，但偶有特殊情况美军机舰仍会接近台湾：1995年，大陆举行导弹发射以及军事演习，抗议李登辉访美，美舰“尼米兹”号航母当年12月19日通过台海；1996年3月台湾选举，解放军进行导弹发射以及军演，美军“独立”号、“尼米兹”号航母战斗群先后抵达台湾东部海域。2007年11月，“小鹰”号航母访港遭拒取消行程，返回日本横须贺港途中穿越台湾海峡，当时美军声称，是在公海正常的航行通过。

责任编辑：张迪