美女院长遭双开：陪领导吃喝玩乐 职位上升像飞机

原标题：“美女院长”遭“双开”：陪领导吃喝玩乐，职位上升像坐飞机

来源：中国新闻周刊

这份“双开”通报篇幅之长用辞之严厉

在过往问题官员的通报中颇为罕见

中山市博爱医院。图/视觉中国

“美女院长”遭超严厉通报背后

《中国新闻周刊》记者/周群峰

本文首发于总第859期《中国新闻周刊》

一份长达993 字“超严厉”的纪委通报，把一位副处级女干部推向了舆论的风口浪尖。

6月15日，广东省中山市纪委发布通报称：日前，经中山市委批准，中山市纪委监委决定对博爱医院党委书记、院长王莹（副处级）涉嫌严重违纪违法问题立案，进行纪律审查和监察调查。

通报对王莹的描述为：“人前攀附领导、巴结奉迎不知耻，人后穷奢极侈、放纵糜烂不检点，在婚姻存续期与他人长期保持不正当性关系”，“政治上蜕变，经济上贪婪，生活上放纵”，“将救死扶伤的医疗机构当成发家致富的生意场，在医院工程项目建设、后勤服务承包、医疗设备和药品采购过程中，甘愿被社会老板收买役使，披着医者仁心的外衣收着黑心回扣，搞权钱交易和利益输送”，“隐名伙同他人开公司，利用职权帮助自己的公司承接与博爱医院有关的业务”等。

这份“双开”通报，篇幅之长，用辞之严厉，在过往问题官员的通报中颇为罕见。

一天后，中山市人民检察院发布通报称，王莹涉嫌受贿罪一案，由中山市监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，中山市人民检察院依法以涉嫌受贿罪对王莹决定逮捕。该案正在进一步办理中。

《中国新闻周刊》从博爱医院原医护人员等知情者处了解到，该院是一所公立三甲医院，以前声誉还可以，在王莹出任该院院长期间，发生过“产妇手术后阴道内遗留纱布”等多起医疗事故，涉医腐败问题凸显，王莹本人还曾被网友发帖举报。

2014年，中山市纪委、市卫计局纪委就曾组成联合调查组，对王莹涉嫌贪腐问题展开核查，但调查结果迟迟没有公开，王莹也一直稳坐该院院长职位。

火箭式升迁

籍贯辽宁沈阳，求学贵州遵义，就业广东中山，是王莹的大致履历。

1995年，23岁的王莹从遵义医学院医学系临床医学专业本科毕业后，来到中山妇幼保健院，当了一名普通医生。2000年市妇幼保健院与博爱医院合并。

因含“博爱”两字，该院常被外界误解为是莆田系医院。事实上，该院与中山市人民医院、中医院并称为该市三大公立医院。

合并后的博爱医院，突出原妇幼保健院在妇科、产科、妇幼保健等方面优势，同时发展原博爱医院在内、外科等综合科室的强项，成为一家集预防、治疗、保健、康复、科研教学于一体的三甲医院。

2005年8月，王莹成为博爱医院医教科副科长。2008年被认为是王莹的“发迹年”，这年6月，她任药剂科科长兼医教科副科长。在该岗位上仅仅工作了两个月后，她便成为中山博爱医院副院长。

不到两年后，她又被提拔为该院院长（副处级），这一年她不足38岁。2013年7月，她任博爱医院党委书记、院长，成为党政 “一把手”。

一位在该院从医多年的知情者称，王莹被提拔为院长时遭到不少质疑。“在博爱医院，院领导都是主任医师，唯独她是副主任医师。在一众院领导中，王莹年纪最轻，学历最低，资历最浅，但最终却是职位最高。”

该知情者称，2005年当上副科长后，王莹就很少来医院上班，医院也基本没人敢管她。“她的主要工作就是陪领导吃喝玩乐，职位却像坐飞机一样往上升”。

这位知情者称，王莹升迁的背后，与一位时任主要市委领导有关系。“大家都知道，王莹是老领导的人”。有一年，博爱医院对中层干部进行民主评议，采用无记名投票，以王莹平常的表现，她很可能过不了关。此时，该领导来到博爱医院，名为到医院考察，实为为王莹助阵。另外，这名老领导还专门为她去做市委组织部领导的工作。

在博爱医院院长职位上工作了8年后，王莹落马。2018年4月9日，中山市纪委发布通报称，王莹涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查。

在王莹被调查近两个月后，2018年6月6日，王莹的前任，已退休的中山市博爱医院原党委书记、院长朱洪全落马。

朱洪全2002年任博爱医院副院长，2006年5月升任院长，2009年7月任党委书记。2012年4月卸任后，他延迟退休，继续在医院工作，当了两年多医生。

朱洪全被查与王莹是否有关，目前尚缺少权威信息发布。但王莹快速提升，正是发生在朱洪全任院长期间。她于2008年6月任药剂科科长，仅两个月后就升任该院副院长。任职副院长不到两年，她就于2010年接任院长，与时任院党委书记朱洪全搭档。

截至本文发稿时，中山博爱医院官网的“医院领导”一栏中，该院党委书记、院长一栏仍然空缺。

王莹（资料图片）。

四年前曾被查

多位受访者告诉《中国新闻周刊》，王莹落马，中山市的医疗卫生圈并不意外。“这些年博爱医院问题频发，王莹还被实名举报过。”

2014年底，一篇题为《王莹——中山市博爱医院院长贪腐录》的网帖开始流传。发帖人自称曾在中山市博爱医院妇产科工作十多年。

该网帖提出了王莹“医疗回扣”的问题，这在中山纪委的相关通报中也有表述。举报帖称，王莹在医疗设备购置、药品购销及后勤等方面存在问题，而在中山纪委对王莹问题的通报中也提到，她披着医者仁心的外衣收着黑心回扣，放任和配合他人继续插手医院设备医药采购和基建项目等管理事务，沆瀣一气，利益共沾，且在党的十八大后仍不收敛、不收手。

发帖人称， 2010年，博爱医院花1983万买了一台西门子64排128层CT机，该型号的CT，不管是西门子、GE或飞利浦，进口价都在700万左右，卖到医院的价钱一般为1200万~1300万，而且已经含两年的全保和全部软件。“但是，我们医院居然买了个全世界最高价1983万。”

中国政府采购网的公开信息与该发帖人爆料的价格一致。2010年3月，中国政府采购网发布的中山市博爱医院的评标公示显示，该套螺旋CT机的中标金额为1983万。

通过中国政府采购网等公开渠道查询的信息显示，其他医院购买该套CT机要低廉很多，最高差额高达千万左右。广州市第一人民医院2013年购买的价格为999.2万；景德镇第一人民医院2011年购买的价格是996万；海南省儋州市第一人民医院2012年购买的价格是1298万。

该发帖人称，博爱医院买来这台CT机，不到两年竟然大修了三次。1年后，王莹又买了五年价值800万的全保。“这型号的CT的所谓全保一年也就是70万~75万成本，合同价最高也就是90万~100万。”

该发帖人称，王莹的丈夫为香港人，这也为她的贪腐提供了便利，因为医疗设备很多都是进口，她可以通过外贸途径，在进口入关的时候就已经把价钱定得很高，“以这么高的价钱进和卖，医疗设备公司基本平账，也就是账面上还可以没钱赚，但实际上钱已经在境外如香港转移了，回扣在境外早就已经转移了。”

该网帖发布后，中山市纪委、市卫计局纪委作出了回应。2014年11月24日，中山市纪委发布消息称，对前期有关信访中反映中山市博爱医院院长王莹的贪腐问题，市纪委、市卫计局纪委已经进行了核查。

但在中山纪委宣布对王莹核查当天，她的工作动态仍出现在当地的报道中。《广州日报》的一篇名为《创建平安医院 院长是第一责任人》的文章称，2014年11月24日，“深化‘平安医院’建设构建和谐医患关系实施工作动员大会”在博爱医院举行，医院院长王莹参加了大会，该市副市长、市公安局局长谭培安，中山市副市长杨文龙等出席会议。

颇具讽刺意味的是，在次日的媒体报道中，就同时出现了两条与王莹有关的消息，一条是《广东中山博爱医院院长“贪腐问题” 纪检部门正在核查》，一条是王莹端坐在主席台上，与副市长们一道出席动员大会。

在此后3年多的时间里，调查组迟迟未公布核查结果。在此期间，王莹继续高调亮相在多个活动中。

《南方日报》当年的一篇题为《人才培养不容易 愿助其向高处游》的报道，称“活跃的思维和新颖的想法在王莹身上展现得淋漓尽致”。“这位干练精明而又创意无限的医院掌舵人，正运用着她高瞻的管理理念带领着博爱医院稳步向前。”

2017年6月，中山市在博爱医院举行了该市首家“一站式”涉外医疗服务试点的揭牌仪式。王莹与市卫生计生局一位党组成员共同参加当天的揭牌仪式。

在被调查期间，王莹还主持多项科研项目，发表过多篇医学论文。2015年12月25日，中山市人民政府对上一年度中山市科学技术奖获奖项目进行通报。王莹撰写的《中山市适龄妇女大样本宫颈癌、乳腺癌筛查与干预模式探讨》一文，获中山市科技进步奖一等奖。

通报引争议

多位受访者称，在王莹任院长期间，医患矛盾比较突出，其中以2015年年底该院发生的“产妇手术后阴道内遗留纱布”事件较为典型。

2015年11月27日，中山一产妇在博爱医院剖腹产生下一对双胞胎女儿。在生产过程中，产妇出现大出血的情况。一天后，该产妇在上厕所时发现阴道口有异物，后发现是一团纱布。随后，其家人多次和博爱医院进行沟通，并要求医院赔偿。

在中山市纪委发布的王莹问题的通报中还提到：王莹违反政治纪律，对抗组织审查调查；伙同他人经商办企业；违反生活纪律；不如实报告个人外出去向，擅自办理出入境通行证出入国境；未吸取本人违规获取香港永久居民身份受处分的教训，故技重施，暗地里指示他人为配偶办理香港永久居民身份证，想方设法逃避组织监管，当隐形“裸官”，是典型“两面人”。贪欲膨胀、擅权妄为，挖空心思钻营巧取，接受他人给予的干股，隐名伙同他人开公司，利用职权帮助自己的公司承接与博爱医院有关的业务，把国有资金和财产当成个人肥油满溢的“钱袋子”，既想当官，又想发财。搞权钱交易和利益输送，上梁不正带坏医院风气，医院管理混乱，乱象丛生。漠视群众利益，长期进行利益输送和利益交换，把组织交给的“责任田”当作个人的“自留地”， 明知组织正对自己开展调查，仍不忌惮、不知止，利欲熏心，大肆收受贿赂，贪婪成性，置党纪国法而不顾，性质恶劣，情节严重，涉嫌犯罪，应予严肃处理等问题。

第十一届民盟中央社会委员会委员周蓬安告诉《中国新闻周刊》，王莹作为一名副处级“裸官”，级别较低，本不值得全国舆论关注。但因为中山市纪委监委的通报用辞严厉，她作为一名女干部，通报中又使用了多数男性贪官共有的“违反生活纪律，与他人发生不正当性关系”，便产生了爆炸式的传播效果。

在对王莹违法乱纪的通报中，提到其“违反生活纪律，放纵糜烂不检点，在婚姻存续期与他人长期保持不正当性关系”，这引发了一些舆论争议。有观点认为，这类用词欠缺对一位女性人格的尊重。

中山大学政治与公共事务管理学院院长肖滨告诉《中国新闻周刊》，纪委通报应该以党纪国法为依据，客观陈述当事者违纪违法的行为事实及性质，同时按照法律要求尊重当事者的人格尊严及隐私权。

责任编辑：霍宇昂