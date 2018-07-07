郑州公示道路命名方案:有以延安等红色革命地命名

原标题：郑州公示道路命名方案：一套以延安、井冈山等红色革命地命名

市民公共文化服务区部分道路拟命名方案二示意图（部分）。郑州地名网 图

延安、遵义、大别山……这些具有红色革命意义的地点，将有望成为路名出现在郑州街头。

[公示]

以红色革命地命名的道路

有望出现在郑州街头

据公开资料显示，市民公共文化服务区位于郑州市西三环和西四环之间，南水北调总干渠和中原路南北两侧，具体范围北至郑上路，东至洛达路，南至陇海路，西至常州路。

近日，郑州市地名管理办公室对市民公共文化服务区部分道路拟命名方案进行公示。公示的方案一中出现了市民大道、文传路、奥体街等路名，郑州市民政局区划地名处相关负责人介绍：“这些道路的命名，以城市用地规划与城市设计为基础，也体现了片区功能。”

值得注意的是，在方案二中，出现了遵义路、延安路、井冈山路、大别山路等多条“红色道路”。郑州之前也有人民路、红旗路等“红色道路”，但以红色革命地命名道路，在郑州尚属首次。

市民政局区划地名处相关负责人说，以红色革命地命名道路，近几年逐渐在全国各个城市铺展开来，“红色道路”的普及，既体现了“红色精神”，又传承和保护了老一辈革命传统，“比如延安精神、西柏坡精神，都在一些道路的命名中潜移默化地体现着。”

据中原区地名办相关负责人介绍，方案二中的嘉陵江路等以河流命名的道路还体现了中原区的特色。“中原区的南北路多以‘山’命名，东西路则以‘江河’命名。总的来说，市民公共文化服务区这些道路的拟名，既保留了中原区的特色，又突出了‘红色线路’。”该负责人说。

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郑州各区道路命名有特点

A。中原区：南北以山、东西以河

中原区道路命名气势磅礴：南北以山、东西以河。南北路如桐柏路、嵩山路、秦岭路等，东西如汝河路、淮河路、洛河路等。

B。郑东新区：“龙”字多

郑东新区的龙湖名声在外，在此前该区道路拟命名方案中，拟命名的78条道路，“龙”字打头的占到45条。这其中，又分为“龙润”“龙泽”“龙腾”等几个“派系”。

C。高新区：花卉的天堂

高新区道路命名则最具诗情画意。

雪松路、梧桐街、莲花街，多数以植物命名。高新区在2015年新命名的12条道路中，仍延续了这个传统。

D。金水区：经纬分明

经一路到经八路，政一街到政七街，金水区道路的命名，不仅与经纬走向相同，利于分辨，同时和数字结合，条理也更清晰。

E。经开区：简单明了

经开区道路命名显得简单明了，直截了当。

南北路从经开第一大街一直到第三十三大街，东西路则以航海路为界，南北侧分别有经南一路至经南八路、经北一路至经北六路。这种命名方式，是效仿美国街区的道路命名规则，南北向为“大街”，东西向为“路”。

来源：河南商报

责任编辑：张玉