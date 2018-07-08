泰沉船已致42死 中国幸存者:从未获知禁出海预警

原标题：（国际）通讯：“凤凰”惊魂——中国幸存者追述普吉海上求生时刻

新华社泰国普吉7月7日电通讯：“凤凰”惊魂——中国幸存者追述普吉海上求生时刻

新华社记者颜昊 丁梓懿

46岁的姚尚军是第二次来泰国普吉岛旅游，没想到竟与死亡擦身而过。躺在普吉府行政机构医院病床上，望着床头柜上被海水泡得发皱的护照和钱包，姚尚军对记者感慨道：“人平平安安地活着才是最重要的！”

5日早上8点多钟，姚尚军和30多位来自浙江海宁海派家具有限公司的同事及家属们被旅行社接待叫醒，从宾馆出发来到码头坐上“凤凰”号游船。和他们登上同一艘船的还有几十位其他中国游客。

他们上船时并不知道，泰国气象部门此前发出预警，因海上风浪禁止普吉海域船只出港。开船时已经开始下雨，“没有人告诉我们那天海上会有大风浪”，姚尚军告诉记者。

同在“凤凰”号上的林宏政回忆，在码头上也没看到有网上报道的红色禁止出海标志。19岁的林宏政来自广东肇庆，他与另外4位刚刚结束高考的同学选择了普吉岛作为毕业旅行。

7月的普吉岛天气十分善变。开船不久天就放晴，5个小伙子还面向大海来了一张合影。因为晕船，姚尚军选择坐在船舱外，这样能呼吸到更多新鲜空气。姚尚军记得身边还坐着一位同样晕船的小姑娘，用小支架架着手机，拍了不少美景。

一切似乎都很顺利，小皇帝岛和大皇帝岛上的热带海岛风情让船上的游客流连忘返。就在下午4点多从大皇帝岛返航时，大片乌云卷着大风和暴雨压着头顶盖过来。林宏政回忆，当时导游还安慰大家说没事，因为船回程是顺风所以开得快。

回程走了不到半小时，坐在“凤凰”号下层船舱的林宏政感觉自己像是坐在游乐场的海盗船上一样，船体不停地晃，还突然听到两声脆响，应该是海浪击碎了船舱玻璃。“我看到有三层楼那么高的大浪就这么拍到船上。”

“我都没穿救生衣，你们怕什么？”“凤凰”号上一个导游试图安慰游客们。然而他的安慰并不管用，姚尚军开始寻找救生衣，他还催促身边那个拍照的女孩赶紧穿上自己的救生衣。此时，他坐的船右侧开始倾斜，感觉船的发动机似乎熄火了两三次，很快右侧船尾开始进水，乘客们开始意识到不对劲了。船上不知谁喊了一句：“赶快往船尾跑！”

来自广东潮汕的黄俊雄也记得，船舱开始进水的时候大家都很害怕，但船员们还是没有让他们出去，等船身已经倾斜很严重了才拼命地让乘客离开船舱。

林宏政回忆，下层船舱里的水已经淹过膝盖，直到这时那个导游才慌了神，敦促乘客们穿救生衣赶紧往舱外跑。然而，舱门附近的一个隔板大大延缓了乘客的撤离；因为很多乘客涌到船的右侧，船身倾斜越来越大。

大概两三分钟后，“凤凰”号就开始呈90度下沉。一个大浪打来，姚尚军听到一声“啊”，便随着整个船身沉入水中。他呛了几口水，心想“这下完了”。

林宏政也被浪打到海水里，他急中生智跟着那个导游往上游，但身上的背包钩住了船上的东西，差点让他命丧大海。

求生本能让姚尚军和林宏政拼命往上游。在水里，姚尚军看到周围人很多。“算我命大，头顶正好碰到船上的橡皮救生艇。我死死抓住救生艇的绳子，被人拉了上来。”

躺在救生艇里，姚尚军一直大口喘气。瑟瑟发抖的林宏政感觉他所在的救生艇里大概有十几个人，不少人身上被割伤或划破，救生艇周围的海水都变成了红色。“我一个同学用手击碎船舱玻璃逃了出来，大腿被划得皮开肉绽。”

因为风浪很大，救生艇在海中漂浮不定，赶来救援的渔船很难接近。大约花了一个小时，救生艇才靠到渔船上。

“只记得上了渔船后我一直动不了，一直趴在船上。渔船开到码头后，感到浑身无力，路也走不动，后来有人拿来担架，救护车把我送到这家医院。”姚尚军说。因为呛了很多海水，他用鼻子呼吸依然有点困难，但好在身体无大碍，希望尽快回到浙江家中。

出海前与姚尚军同住一间房的曹姓同事不幸遇难。他们本来计划7日一起去购物的，但现在天人两隔，姚尚军感到十分悲痛。

黄俊雄是和姐姐、哥哥一家人还有几个同学一起自由行来到普吉岛，目前只有他一人幸存下来。一谈到同行的亲人，黄俊雄就泣不成声。他说父母身体不好不能来泰国，希望把亲人的遗体运回国内。

根据普吉府7日公布的最新消息，两艘游船5日在返回普吉岛途中突遇特大暴风雨，发生倾覆并沉没，两船上共载有133名游客，其中包括127名中国游客。“艾莎公主”号上42人已全部获救，事故中死亡和失踪人员均来自“凤凰”号。7日在“凤凰”号沉船内部发现了9具遗体，死亡人数已升至42人，仍有14人失踪。

“我恳求你们想方设法找到他！”林宏政一直惦记着同行中依然失踪的一个同学。他一直不明白，如果明明知道天气已经不允许出海，船长为什么还要出发？（参与记者：万后德、杨舟）（完）

责任编辑：张迪