中国能成足球大国吗？法媒:需找符合自身发展模式

原标题：中国能成足球超级大国吗？法媒：需找到符合自身的发展模式

参考消息网7月8日报道 法媒称，尽管中国对足球有强烈的政治意愿并投入了大量资金，但达到世界顶尖水平所需要花费的时间可能要比预期久。

法国《回声报》网站7月4日刊文称，中国国家足球队在亚洲区预选赛第二轮就被卡塔尔淘汰，无缘2018年俄罗斯世界杯，这次未能出线并不反常：中国只在2002年参加过一次世界杯，而且一个球也没进。

文章称，中国国家队最近的战绩并不可喜。尽管有何塞·安东尼奥·卡马乔、阿兰·佩兰、马尔切洛·里皮这样的知名教练相继坐镇，却依然没有明显长进。今年3月，中国队与欧洲球队的对阵以惨败告终：1比4不敌捷克，0比6败给威尔士。中国队如今在国际足联排名第75，勉强超过赞比亚、阿联酋和白俄罗斯这样的球队。

文章称，然而，中国希望围绕真正的体育产业建设加快中国经济第三产业化。这种发展足球的意愿通过实施一项到2022年的计划得以体现，该计划着眼于青年和培养，计划在6年内加建60000座足球场。

在经济层面，多数中国大型企业投资足球，入股欧洲俱乐部引进技术或者投资中国地方俱乐部发展本国足球。一时间，投资潮转变成了一场中国企业家富豪间的竞争，中国不得不采取新举措将资本朝着培养本国年轻球员的方向引导。

文章表示，尽管中国对足球事业有政治意愿并投入了大笔资金，但中国足球迟迟没有太大起色，可能会难以在短期内实现所有目标。

文章称，中国足球的发展计划或将面临几个障碍：足球更加流行的现象主要发生在中国东部大城市，而从事这项运动的兴趣仍然不高；新中产阶级父母最在意的是后代的学业，对体育活动和足球的关注太少；建设数万个足球场方面也面临困难。

文章表示，中国希望尽快组织一场世界杯，促进全国范围内的足球文化推广。一些专家认为，中国或将成为2030年世界杯举办国候选。2030年恰逢世界杯举办一百周年，为了在这场激烈的角逐中脱颖而出，中国已经开始了针对国际足联的游说和社交工作。

文章认为，但足球界的激烈竞争会让中国面临几个困难：学习技术（尤其是培养和发现人才方面）以及足球文化传播都需要时间，因为中国要找到符合自身特性的发展模式。（编译/赵可心）

2016年3月26日拍摄的武汉·中国车都城市足球公园的资料照片。新华社记者程敏摄

责任编辑：张迪