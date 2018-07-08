抗雾霾咋影响消费？英媒:中国家庭将省数百亿美元

原标题：抗击雾霾如何影响中国消费？英媒：中国家庭将省数百亿美元

参考消息网7月8日报道 英媒称，在中国城市的街道上，口罩几乎像眼镜或手表一样多。覆盖鼻子和嘴的防污染口罩在北京和上海的街头随处可见，尤其是在冬季烧煤取暖的几个月里。中国消费者，特别是生活在繁华大城市的消费者，每年都会花费40亿元人民币购买口罩。许多口罩是在中国东部山东省的大店生产的，那里被称为“口罩村”。

据英国《经济学人》网站6月28日报道，口罩或许是中国雾霾天气造成的最明显的开支，但这还不是最大的开支。美国全国经济研究所发表的一份最新工作报告显示，中国污染造成的开支可能远远超过此前研究所估计的程度。美国康奈尔大学经济学家贾攀乐、李善军、纳希姆·本·扎胡尔等人对367个中国城市空气污染与医疗保健开支之间的关系进行了分析。他们把2013年至2015年间产生的每小时污染读数与借记卡和信用卡交易结合起来，结果发现，当PM2.5（细微颗粒）浓度很高时，消费者往往会在医疗保健用品和服务上花费更多。PM2.5浓度临时性每立方米增加10微克就与医疗保健交易增长0.65%相关。PM2.5浓度这一幅度的永久性增加导致医疗保健交易增长2.65%，报告作者估计价值596亿元人民币。空气污染导致花费在医院和药店的开支增加，但造成在超市的开支下降，因为消费者选择呆在室内。

报道称，这些研究结果表明，政府为减少空气污染所做的努力可能带来巨额开支节省。自中国政府宣布向空气污染开战以来，中国关闭了造成污染的工厂和燃煤发电厂，并报废了数以百万计的汽车。这些措施有助于中国主要城市的PM2.5浓度降低了32%。该研究报告的作者认为，如果中国的PM2.5水平降至10微克/立方米——世界卫生组织认为是安全的水平，那么中国家庭可以节省数百亿美元的医疗保健费用。这将为中国绝大多数人提供一个受欢迎的经济缓冲，尽管“口罩村”的居民可能会喜忧参半。（编译/马丹）

2018年1月19日，南京遭遇雾霾天气，市民在拍照。 新华社记者李雨泽摄

责任编辑：张迪