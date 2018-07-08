情侣亲历泰国沉船：男生救女友 失踪12小时后获救

原标题：河南信阳情侣亲历泰国沉船：男生救女友等四人 失踪12小时获救

来源：猛犸新闻

（右边黄色衣服女孩为孟影在事故现场，截图来源于网络视频）

7月5日下午17点45左右，两艘载有127名中国游客船只返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。

据央视新闻报道，截止7月6日19时，中国游客共有78人获救、33人失踪、16人遇难。

河南信阳一对情侣孟影和多多亲历普吉岛沉船事故，多多救下女友及另外三人，失踪12小时后获救。

据孟影及其他目击者回忆，事故发生后，多多将孟影送上救生船，随后将手里的冲浪板让给另一对落水的老夫妇，拼力将其推到救生船。救生船满载离开，没有返回救援多多等人。多多找到一个浮球，在海上漂流。中间看到一位当地男士溺水，他游过去把浮球交给对方，拖着他顺水游到海岛。

7月6日凌晨，多多及男子被渔民发现，早上6时被平安救出。据目击者称，当时搜救的41人，只有他们两人生还。

目前，多多正在泰国接受治疗。孟影告诉记者，他全身被水母咬伤，产生幻觉。两人此番为旅行，原计划10月结婚。经历惊魂事件，孟影称男友为“英雄”。

（孟影生活照）

责任编辑：吴金明