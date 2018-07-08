清华院长:希望国企改革加速 给高管大幅度放权

原标题：经济学家李稻葵：希望国企改革加速 给高管大幅度放权

未来十年，中国的制度创新将走向何方？清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵7月7日表示，在国企改革、房地产市场调控等关键领域，他希望加速制度创新。

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵

2018APEC（亚太经合组织）工商领导人中国论坛7日在北京开幕。本届论坛由中国国际贸易促进委员会、中国国际商会、 APEC中国工商理事会主办， 以“全球经济与中国发展新周期” 为主题，旨在汇聚全球工商领袖与经济学家，助力工商界把握历史发展机遇。

李稻葵在“经济新周期 下一个十年”主题论坛上指出，希望加快国企改革速度，给国有企业的高管大幅度放权，“从市场聘用来的高管，按照市场的报酬，去给他付应有业绩的回报。高层持股也应该推进。”

根据统计，2017年国企全年实现营业收入50万亿元，利润总额达2.9万亿元，比2016年分别增长14.7%和23.5%。其中央企的营业收入达到26.4万亿元，实现利润1.42万亿元，分别同比增长13.3%和15.2%。国资委主任肖亚庆曾表示，国资国企改革“成效良好”。

2017年年中，联通混改启动。经过此次改革，联通引入了阿里巴巴、腾讯等社会资本，股权结构发生了质的变化，同时机构也实现了“大瘦身”，仅总部编制人员就减少了50.14%。

李稻葵当天表示，政策创新不能“一刀切”，而是应该更加精准的落地。此外，他曾经说过，“国企改革不仅需要顶层设计，还要能够抓住一些典型案例，供人模仿，供人超越。”

对于房地产市场的调控，李稻葵认为，可以参考新加坡的经验，对一些关键的社会阶层，政府直接提供长期租赁，或者提供政府拥有产权的房子。他还认为，“房地产的泡沫坚决要逐步的控制住，绝对不是把泡沫捅破。”

在谈到对于中国与世界的关系时，李稻葵当天表示，相信未来十年是一个重要的磨合期。

责任编辑：吴金明