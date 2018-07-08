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清华院长:希望国企改革加速 给高管大幅度放权

清华院长:希望国企改革加速 给高管大幅度放权
2018年07月08日 12:42 封面新闻
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　　原标题：经济学家李稻葵：希望国企改革加速 给高管大幅度放权

　　未来十年，中国的制度创新将走向何方？清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵7月7日表示，在国企改革、房地产市场调控等关键领域，他希望加速制度创新。

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵

　　2018APEC（亚太经合组织）工商领导人中国论坛7日在北京开幕。本届论坛由中国国际贸易促进委员会、中国国际商会、 APEC中国工商理事会主办， 以“全球经济与中国发展新周期” 为主题，旨在汇聚全球工商领袖与经济学家，助力工商界把握历史发展机遇。

　　李稻葵在“经济新周期 下一个十年”主题论坛上指出，希望加快国企改革速度，给国有企业的高管大幅度放权，“从市场聘用来的高管，按照市场的报酬，去给他付应有业绩的回报。高层持股也应该推进。”

　　根据统计，2017年国企全年实现营业收入50万亿元，利润总额达2.9万亿元，比2016年分别增长14.7%和23.5%。其中央企的营业收入达到26.4万亿元，实现利润1.42万亿元，分别同比增长13.3%和15.2%。国资委主任肖亚庆曾表示，国资国企改革“成效良好”。

　　2017年年中，联通混改启动。经过此次改革，联通引入了阿里巴巴、腾讯等社会资本，股权结构发生了质的变化，同时机构也实现了“大瘦身”，仅总部编制人员就减少了50.14%。

　　李稻葵当天表示，政策创新不能“一刀切”，而是应该更加精准的落地。此外，他曾经说过，“国企改革不仅需要顶层设计，还要能够抓住一些典型案例，供人模仿，供人超越。”

　　对于房地产市场的调控，李稻葵认为，可以参考新加坡的经验，对一些关键的社会阶层，政府直接提供长期租赁，或者提供政府拥有产权的房子。他还认为，“房地产的泡沫坚决要逐步的控制住，绝对不是把泡沫捅破。”

　　在谈到对于中国与世界的关系时，李稻葵当天表示，相信未来十年是一个重要的磨合期。

责任编辑：吴金明

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