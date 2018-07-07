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泰翻船事故：码头挂绿色旗帜 未曾因天气预警更换

泰翻船事故：码头挂绿色旗帜 未曾因天气预警更换
2018年07月07日 20:49 环球网
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　　原标题：大家都在看普吉事故的心碎视频，我们却有个惊人的发现

　　愿所有同胞，远离惨祸。

　　今天，微博和朋友圈都是普吉岛游船倾覆事故相关视频。

　　看得让人心碎。

　　其他消息也在跟进。泰国政府民众联络厅今天（7日）17时发布最新消息，普吉游船倾覆事故已造成41人遇难，尚有15人失踪。有关泰国游船翻船的话题在微博上牵动了3.1亿网友关注。 

　　但惨祸为什么会发生呢？

　　载有127名中国游客的两艘游船究竟为什么会行驶在狂风巨浪中？

　　泰国《民族报》说，泰国副总理巴威6日下午表示，普吉岛海域失事船只的船长和船主应对此事负责，并警告将采取法律行动。4日至6日泰国气象厅发布气象预警，禁止普吉海域船只出港。但涉事船只不顾泰国气象厅警告，擅自出海。

　　但就在刚刚，环环（ID：huanqiu-com） 在一段5日拍摄于普吉岛当地查龙码头的视频中发现了一个重大问题。

　　据普吉岛当地人士告诉环环，出现倾覆的凤凰号5日就是从这个码头出海的。当时船上有93名游客，多是中国人。在当地，天气情况是否允许船只出海，人们一般会看码头悬挂旗帜的颜色。

　　绿色代表气候条件良好，可以出海，

　　黄色代表警告，意味着小船不能出海，大船谨慎出海，

　　红色则代表所有船只都不允许出海。

　　按照目前说法，泰国气象局5日发出过一份紧急通知书，环环看到的文件发出时间是下午16时。可出事的凤凰号依照惯例，当日早上就已经出发了（也有说法称，泰国气象局5日中午11时曾发出预警）。

　　如果一切顺利，它会在当天傍晚返回。

　　但环环今天在一段5日傍晚拍摄的视频中，看到的却是救援人员，而非返航的中国游客。

　　更重要的是，视频中，码头上竖立的旗帜依然是绿色。 ↓

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　　话点到即止。

　　感谢所有在泰国参与搜救的人，

　　愿所有同胞，远离惨祸。

救援人员在普吉岛Wichit码头等待载有三具遇难者遗体的船只返航。环球时报赴普吉特派记者 崔萌/摄救援人员在普吉岛Wichit码头等待载有三具遇难者遗体的船只返航。环球时报赴普吉特派记者 崔萌/摄
泰国旅游部在普吉机场到达出口设立了“7⋅5”翻船事件家属接待中心。环球时报赴普吉特派记者 崔萌/摄泰国旅游部在普吉机场到达出口设立了“7⋅5”翻船事件家属接待中心。环球时报赴普吉特派记者 崔萌/摄
泰国旅游部工作人员、警方及中文志愿者正在协助刚刚抵达普吉机场的翻船事件人员家属。环球时报赴普吉特派记者 崔萌/摄　　泰国旅游部工作人员、警方及中文志愿者正在协助刚刚抵达普吉机场的翻船事件人员家属。环球时报赴普吉特派记者 崔萌/摄
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泰国游船翻覆已致数十中国人遇难

责任编辑：张玉

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