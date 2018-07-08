继凤梨香蕉价格崩盘后 台湾又一水果要悬了

原标题：继凤梨、香蕉价格崩盘后，台湾又一水果要悬了……

[环球网综合报道]近来，台湾果农的日子不好过。继凤梨、香蕉因滞销导致价格崩盘后，木瓜也被台媒曝光，跌价幅度相当大。

台湾“中时电子报”8日报道称，今夏，岛内多种水果接连跌价，果农怨声载道。如今，台湾有的地方木瓜一公斤只买3元新台币，果农欲哭无泪。

对于木瓜价格惨跌，国民党台北市议员参选人游淑慧在脸书发文痛批，蔡英文下令“农委会”要全力协助北农的吴音宁做“政治攻防”，但吴音宁做了什么？敢不敢为农民做“价钱的攻防”！

游淑慧感慨：“农民在汗水下滴下泪水，政客在汗水中喷洒口水”。

综合台媒消息，近来，因香蕉、凤梨产销失衡，价格暴跌，岛内嘉云南高屏等5县市凤梨农纷纷北上找台当局抗议，怒斥就因赖清德一句“我是务实‘台独工作者’”，让两岸关系陷入冰点，影响销陆订单，致台湾供需市场大乱。

菠萝农北上抗议总领队简源松受访时感叹道，许多农民这一次损失超过30万新台币，种得越多损失越多，这次北上就是希望有关单位能补偿农民，“以前我也支持民进党，现在都没信心了”。

前去声援农民的国民党“立委”张丽善痛批，“这是台湾农民最惨的一年”，种什么损失什么，而这次菠萝农北上抗议行动受到许多政治力的打压，但他们仍不受影响站出来表达心声，令人佩服。

责任编辑：张玉