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三问中国经济：走势如何？底气哪来？前景怎样？

三问中国经济：走势如何？底气哪来？前景怎样？
2018年07月08日 21:31 新华社
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　　三问中国经济基本面：走势如何看？底气哪里来？前景怎么样？

　

　　正值2018年上下半场交替期，中国经济引发全球聚焦——

　　走势如何看？

　　“稳”的格局依然牢固，“进”的态势愈加凸显，“好”的势头风生水起。有效应对挑战，中国经济运行依然稳中有进，蹄疾步稳、提质增效的中国经济新图景跃然纸上。

　　一列“复兴号”动车组列车行驶在京沪高铁南京市境内（4月9日摄）。新华社发（苏阳 摄）

　　底气哪里来？

　　中国经济底气的保障，在于坚持党领导经济工作全局，坚持问题导向，不断推进改革开放，不断完善宏观调控，相机抉择，精准施策。

　　中国经济底气的根基，在于广阔的回旋空间、强大的发展韧性以及充沛的市场活力。

　　中国经济底气的支撑，在于坚持以人民为中心，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

这是正在作业的广西钦州港（1月10日无人机拍摄）。新华社记者 陆波岸 摄这是正在作业的广西钦州港（1月10日无人机拍摄）。新华社记者 陆波岸 摄

　　前景怎么样？

　　中国以自身的确定性来应对外部的不确定性，一些结构性、局部性问题仍存，但经济向好的基础进一步巩固。

　　强大内生潜力不断释放，是长远向好发展的基础所在，中国不发展是最大的风险，要以发展的眼光看待未来的向好趋势。

　　以新理念实现新跨越，以创新驱动聚集发展动能，以持续开放实现互利共赢，中国经济正脱胎换骨向高质量发展迈进。

市民在河北雄安新区容城县县城道路上骑行（3月29日摄）。新华社记者 牟宇 摄市民在河北雄安新区容城县县城道路上骑行（3月29日摄）。新华社记者 牟宇 摄

责任编辑：刘德宾 SN222

中国经济底气
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