中国十大最有前途城市出炉 此地超北京荣登榜首

原标题：中国十大最有前途的城市

一、上海

上海的夜景极具未来感。

该怎样评价上海？它是“中国魔都”，也是“东方巴黎”；它是国内最小资和奢华的城市，也是荟萃全球最高端产业的城市；它是王安忆记忆里“安放很多人故乡”的怀旧之都，也是张爱玲口中“向香港输出繁华”的未来之城。它代表中国城市发展的最高阶，定义和意味着中国城市发展的未来与上限。

上海的历史，就是一部江南商业文明史。而在移动互联时代，上海每一步都踩准了时代前进的节点。曾有人用“骏马，在平地上如飞奔走”这句诗形容上海。在平地飞行，也许是对上海进行的一个恰如其分的评价。它血液里流淌着传统的“陆地”基因，但它的骨子里，却尽是对未来、对天空的景仰和向往。

马云曾说：“如果说要有一个城市能够代表改革创新和发展的高度，我觉得只有上海。”在与阿里新零售合作中，上海也是布点最密的城市，官方数据显示，截至目前，上海已有超过1万家“天猫智慧门店”，堪称“阿里新零售第一城”。

二、北京

北京是“京沪杭深”四座城市种对阿里新零售热议度最高的一个。图/Raj Eiamworakul

毫无疑问，北京是中国最大气的城市，没有之一。这也让它跻身国内最有前途城市之列。

北京是一座能让你瞬间“嗨”起来的城市，也是一座愿意接纳“做梦人”的城市。北京就是那种能让你产生天然亲近感的城市，这也是无数“北漂”成为我们时代鲜明特征的一个有力佐证。作家陈冠中曾说：“北京自在，光是这点我看北京已足以把上海比下去，继续守护前沿文化的火炬，吸引一代又一代的底层另类青年扑过来，等看到亮。”

皇城根下一壶茶，从天气到政治再到各类社会话题，如今惬意自在的北京人又在侃些什么？

根据支付宝和百度搜索的相关调查，北京是“京沪杭深”四座城市中，无现金率最高和对阿里新零售热议度最高的一个。喝大茶儿，聊大天儿，谈“阿里新零售”，聊移动支付，看来已经成为北京侃爷们如今的日常了。

三、深圳

深圳是中国的“创新之都”。

无论何时，深圳都是中国最有前途的城市之一。为什么？

因为深圳是改革开放的获利者、新时期高端科技城市的探索者，它永远接纳和拥抱新兴产业，永远不排斥外地人，也永远以一种令人意想不到的速度和激情，向“中国经济中心”和“全球金融中心”的定位奔去。它永远澎湃，永远年轻，这也就注定了它从不缺席“最有前途城市”的榜单。

改革开放四十年，深圳是中国的“创新之都”；今天，深圳又成为了阿里新零售的“追随之城”。在阿里新零售的商业变革中，深圳既瞭望着全球新商业、新制造业的日新月异，又对阿里新零售进行大胆实践，引领港澳开启零售业变革方向，成为阿里新零售市场里不可忽略的厉害角色。在追随新事物的道路上，深圳从不落伍，它永远行走在时代的最前沿。

四、广州

广州是连接过去和现在的中介点。

从各个方面看，“北上广深”的说法如今都要让位于“北上深杭”。老牌商都广州虽然欠缺发展后劲，但它仍然是中国城市里不容忽视的一股力量：这里是全中国最包容的城市、最受欢迎的移民城市、最能让你在午夜时分唤醒味蕾的城市，也是最能用“生猛鲜活”这个词概括的一座城市。

易中天就说过，广州是连接过去（化外之地）和现在（经济特区）的中介点。过去，这里是千年商埠，是经济高地，是以文化和商业为核心的先行地，也是塞满发财梦的大市场。现在，它是承接传统贸易模式的桥梁，也是开启互联网新经济和阿里新零售的桥头堡。在中国城市变迁史上，广州是一个绕不开的名字；在每一份与中国城市有关的排行榜上，广州从未缺席，也无法缺席。它的存在，为中国城市发展标注下一个与过去和未来息息相关的注脚，也让中国城市在畅想明天时，有一个可供参考的时代范本。

五、杭州

杭州，当之无愧的“无现金第一城”。

谁赢得人才，就赢得了未来。在招徕人才的这艘大船上，杭州如今风头正劲。

根据某招聘网站的数据分析，在2016年第四季度至2018年第一季度之间，全国15个重点城市的人才净流入率排名中，杭州排名第一。

如果说京杭大运河让杭州从一个滨海小邑，华丽转身成为“水居江海之会，陆介两浙之间”的经济都会，那么移动支付和阿里新零售则让杭州焕发了又一春。根据《2018年中国“新零售之城”发展报告》的统计，杭州的阿里新零售指数得分已与北京相差无几，政府扶持力度更是排名第一。

支付宝数据显示，在杭州，超过95%的超市、便利店能使用支付宝付款，超过98%的出租车支持移动支付。如果说上海是阿里新零售第一城，那杭州则是当之无愧的“无现金第一城”。

六、武汉

武汉有着与一线城市抗衡的实力。

武汉人把自己的城市叫“大武汉”，说起这三个字时往往还带上个掷地有声的目标前缀，合称“复兴大武汉”。

如果你想问这是为什么，武汉人会告诉你，北京是帝都，上海是魔都，而这座城被称为“失落之都”。经济上，武汉曾比肩上海，“十里帆樯依市立，万家灯火彻夜明”“驾乎津门，直追沪上”；政治上，武汉曾仅次于北平，孙中山畅想其称为“东方芝加哥”。无限风光的武汉如今仅仅成为中国十五个副省级城市之一，武汉人不会甘心，一句“复兴大武汉”里有这座城市的底气与雄心。

武汉长期以来都是中国经济发展的重要引擎之一，全球知名咨询机构仲量联行将武汉归类为我国 “驱动型城市”中的领先城市。过去十年内，武汉的GDP增量高达9450.26亿元，增长比率高达238.64%，为中部六省省会城市十年经济增长之首。武汉狠，武汉人更狠，全国城市的阿里新零售指数大比拼中，武汉消费者参与指数高居第二，有着与一线城市抗衡的实力。

七、成都

成都太古里。

“千年商都”不是白叫的，成都美食、美女、美景全国有名，其城市商业聚集度、城市未来可塑性均处于西部地区领先地位。成都友好，全世界都爱成都的大熊猫，奥地利总统亚历山大·范德贝伦率领奥地利史上最大规模代表团来到这里，他们手拿熊猫玩偶前来谈合作——“见到你，我很高兴，成都。”

成都让人高兴是因为这里安逸，财经作家叶檀说成都人舍得在吃喝玩乐上花钱，第三产业水准高，这些是一个城市生活品质的体现，所以成都的房地产市场总是有“暖意”。会玩的成都人也会从玩里面挣钱，一大批新业态争相涌入阿里新零售商业市场，他们借助大数据、人工智能等新技术，将线上服务、线下体验与现代物流深度融合，成都发展势头不容小觑。

八、重庆

重庆的城市竞争力是全方位的。

如果说电影是梦工厂，那么重庆是比梦工厂还梦工厂的地方。当电影还只有4D，重庆已经被叫做8D。“8D魔幻城”是短视频时代时尚青年们给重庆取的昵称。重庆依山而建，地铁、城轨、房屋错落有致，加上长江、嘉陵江两江相呼应，这座内陆山城就像重庆火锅一样，辣得人过瘾，鲜得人上瘾。网友爱的重庆不仅仅是洪崖洞夜景、跨江索道、2号线李子坝，更是一线城市没有的轻松以及普通非一线城市没有的时髦与活力。

重庆的竞争力是全方位的，经济增速长期保持全国前列，2017年全球城市竞争力排行榜上强势出位，仅次于上海、香港、深圳、北京、广州，远远领先于国内其他城市，重庆在经济、社会、环境和文化等方面的实力可见一斑。携手互联网巨头的重庆还在打造“中国智慧城市”，商业资源与环境不断优化，为阿里新零售快速成长并突围提供了绝佳土壤。

九、西安

古老的西安正在缔造新零售的“西安速度”。

能成标杆的都是最好的。上世纪80年代，深圳建楼快，三天盖一层，“深圳速度”成了改革开放与经济繁荣的代名词。2018年，盒马鲜生的员工在13小时内完成了从在线申请到落户西安的整个流程，“西安速度”成了阿里新零售高速发展的代名词。

一个对阿里新零售模式敏感并有超强执行力的城市，没有理由不让人好奇它的生命力。陕西省城市经济文化研究会会长张宝通说，西安的城市精神是“开放包容、追赶超越”，开放包容略抽象，追赶超越很明显，拥抱“一带一路”、国家中心城市、“国字号”改革试验区、国家自贸区、大西安“代管”西咸新区等多项重大战略部署，西安城和西安人来势汹汹。

十、福州

福州台西CBD。图/Listwiseafford

全国有两个地方最出富豪，一个是李嘉诚的老家潮汕，另一个就是郭鹤年的老家福建。郭鹤年祖籍福建福州，作为福建首府，福州占据政治优势，在经济上却长期面临厦门和泉州的挑战。不过，向来信奉“敢拼共赢”的福建人从不怕挑战。对于福州，追前一班车不重要，赶下一班车才关键，安逸多年的福州正抓住“一带一路”的时代机遇全速前进。

福州的未来不仅在于“重现荣光”，更在于趁势晋级，在众多把“新零售之都”当成愿景的城市中，福州的优势与进展明显。福州是最先把“阿里新零售之都”写入地方《政府工作报告》的城市，也是2018年“新时代零售创新高峰论坛”的召开地，根据论坛信息，当地政府部门将与阿里巴巴集团、永辉集团展开深入合作，从移动支付、智慧物流、大数据、农村电商等方面着手，共同推动福州的阿里零售创新产业发展。

来源：新周刊（ID：new-weekly）

责任编辑：吴金明