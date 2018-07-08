泰国沉船救援“军队”遍布:70岁华人拄拐杖当翻译

原标题：泰国沉船|遍布医院机场餐馆的救援“军队”： 70岁华人拄拐杖当翻译

来源： 红星新闻

7月5日，泰国普吉岛游船倾覆事故发生后，一个名为“普吉岛沉船事件志愿者”的微信群立即建立了起来，随着紧急招募志愿者的消息在社交媒体上的传播，志愿者队伍不断壮大，目前该群人数已达到上限，有500人。

听完志愿者叶浩基对此次事故志愿者团队的介绍，红星新闻记者第一感觉就是，这就像一支高效有序的军队。叶浩基说：“现在我们车辆、餐饮、酒店准备都很充足，我们很稳，我们不乱。”叶浩基是泰国中国和平统一促进会（简称和统会）的成员，也是此次志愿者团队负责人之一。

▲当地的华人志愿者，为事故人员家属提供服务 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

他们的工作也得到了中国驻宋卡总领馆周领事的称赞，他说：“我代表大使和领事馆，对志愿者团队做出的努力和奉献表示真诚的感谢。”

▲7月8日中午，中泰两国救援人员在“凤凰号”游船倾覆附近的海域进行搜救 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

像军队一样的志愿者团队

7月5日事故发生后，中泰和平统一促进会（简称和统会）执行秘书长周昭耿本来订好了7月6日到外地出差的机票，“看到事情发生后，我立马扔掉机票过来了。”和周昭耿一起到普吉岛参与提供志愿者服务的还包括叶浩基等十余位和统会成员。

但一开始不断壮大的志愿者队伍并没有现在这么有序有效。

▲分工服务的志愿者们 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

7月7日早上，叶浩基手写了一张志愿者统筹调度表，将所有志愿者分为车队、志愿者报名统筹、餐饮、酒店四大组，每组都设了专门的负责人。周昭耿看完，也觉得这个调度系统十分可行。叶浩基说，这都来源于2015年他们为泰国四面佛附近发生的爆炸事件提供过志愿服务的经验。

在用车方面，叶浩基的统筹表上还细分为机场用车和市区用车。“机场主要是接送家属到医院或酒店，市区主要是保障家属从酒店到医院的交通。”周昭耿是志愿者团队在普吉岛vachira医院负责调度的总指挥，对于及时为家属提供车辆服务，他说，“我们不承诺，但是只要有需要，基本上30分钟内就可以解决。”

而志愿者报名统筹，则详细记录了前来报名志愿者的信息，“比如说泰语会读又会写的，我们会分到志愿者主力部队，因为我们针对医院、文件等方面的翻译，需要他们非常专业。只会说不会写的，就作为预备役部队。”

餐饮部分，因为有不少华人餐厅的负责人表示愿意免费给家属和志愿者提供餐饮，志愿者中的餐饮负责人就主要负责和这些愿意免费提供餐饮的餐厅联系。在叶浩基的统筹表上，有送餐负责人的名字、餐厅名称以及电话。周昭耿说，“光是昨天，他们就给我们送了500份餐，今天还会有。”

▲志愿者为事故人员家属和工作人员免费提供餐食 图片来源：红星新闻

关于酒店，周昭耿告诉红星新闻记者，“只要有家属来，就有住宿的地方。”而这些住宿都是由当地华人酒店从业者免费提供。红星新闻记者在一个志愿者微信群中看到，事故发生的当天，就有一名志愿者表示：“我愿意不接任何客人，给出20个房间让家属免费入住。”

70岁老人和18岁高中生

70岁的徐发沅和18岁的李诗诗在生活中并不相识，但在7月8日这一天，他们同时出现在普吉岛vachira医院。这里停放着大部分中国遇难者遗体，不少家属抵达普吉岛后第一时间就奔向这里。大量的志愿者来到这里为遇难者家属提供翻译等服务，其中的志愿者就包括徐发沅和李诗诗。

▲提供中文翻译服务的志愿者们 图片来源：红星新闻

在人来人往的vachira医院，满头银发，手握拐杖的徐发沅戴着“中文翻译者”的胸牌，在等待着为有需要的家属提供翻译服务。老人告诉红星新闻记者，他是一位泰国籍华人，今年70岁，出生在泰国，搬到普吉岛已经40年，在当地经营药店。

▲70岁的徐发沅（右）赶来做中文翻译服务 图片来源：红星新闻

徐发沅8岁开始学习中文，因为父母种植橡胶，他从小在橡胶园里长大，每到周末就有城里的中文老师周末到橡胶园教他中文。两年前，他还前往北京参加了汉语水平考试。

周二才从美国返回普吉岛的徐发沅通过社交媒体看到了此次事故志愿者招募的信息。“我昨天就想来，刚好忙得很，所以今天才来，今天周末女儿可以帮忙照顾家里的事情。”这位白发苍苍的老人说，看到同胞出事，他一定要来帮忙。

18岁的李诗诗还是一名高中生，今天（7月8日）上午来vachira医院时，身上还穿着校服。她会讲的中文不太多，但就是想到医院来看看自己能不能提供一些力所能及的帮助。

对于泰国当地志愿者所作的工作，一名广州遇难者的家属说，“华人志愿者服务很周到，如果没有他们，我们不知道该怎么办，这是说真的。”

▲在vachira医院的志愿者们 图片来源：红星新闻

官民联合，提供更有效援助

来自民间志愿者团队为家属提供的服务，有效减轻了泰国政府及中国驻泰国使领馆的压力。

红星新闻了解到，遇难者家属抵达普吉岛机场后，会有志愿者在机场迎接他们。志愿者接到家属，办理完相关文件手续后，会将家属送到机场外等候的车辆，再返回机场接待下一位家属。而车辆上的志愿者则将家属送往医院，交给等候在医院的志愿者，再返回机场。在医院的志愿者接到家属后，将会全程陪同，并为他们提供相关协助。

▲志愿者服务区域的一角 图片来源：红星新闻 摄影记者 张士博

会说中文的泰国籍志愿者元宝7月5日事发当天是负责机场接送的志愿者。他从当天下班加入志愿者队伍，到晚上9点左右，已经在机场和市区往返了五六次，“我主要就是服从调配，接到家属把他们送到医院，再回到机场等安排，接送下一位家属。”

今天（7月8日）上午，中国驻宋卡总领馆周领事到vachira医院了解正在为事故人员家属提供服务的志愿者团队情况。对于当地志愿者团队所作的工作，他表示：“我代表大使和领事馆，对志愿者团队做出的努力和奉献表示真诚的感谢。”

同时，他也向志愿者团队的负责人介绍，中国和泰国政府在相关场地设有绿色通道，为处理此次事故提供了最便捷的服务和全面的协助。志愿者们可以获得这些信息，把官方的绿色通道和民间的志愿者服务结合起来，可以更有效地为事故人员家属提供帮助。

红星新闻记者丨蒋伊晋

摄影记者丨张士博

责任编辑：张玉