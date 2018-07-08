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凤凰号拖船计划搁浅：1具遗体未清出怕打捞中受损

凤凰号拖船计划搁浅：1具遗体未清出怕打捞中受损
2018年07月08日 22:41 北京时间
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　　[凤凰号“拖船计划”搁浅 舰长：一遗体尚未清出，忧虑打捞中受损]泰国华欣号军舰原计划8日日落前将凤凰号拖到浅水区域打捞。但华欣号舰长称， 新发现的一具遗体仍未打捞出水，忧虑遗体完整性受损。军方目前没有拖船的意向，还在做计划。#泰国游船翻船#已致41遇难，含13名儿童。

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泰国游船翻覆已致数十中国人遇难

责任编辑：张玉

泰国遗体拖船
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