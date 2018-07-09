近20个国家和地区高校认可高考成绩 看重什么？

原标题：接受中国高考成绩，西方高校看重什么？

[环球时报记者 郑璇 李司坤]前不久，美国新罕布什尔大学宣布接受中国高考成绩申请，成为首个采用中国高考成绩来评估申请者的美国一流州立大学。新罕布什尔大学发言人曼茨表示，接受中国高考成绩是为吸引更多优秀中国学生。截至去年秋季，该校有781名国际学生，中国留学生几乎占到一半。

据英国广播公司BBC报道，根据申请流程，除了提交高考成绩，申请者依然要参加一项英语测试和视频面试，并提供他们在高中时候的成绩单。曼茨表示，最终的录取标准仍在敲定之中，中国学生可能还得参加美国大学入学考试（ACT）或学业能力倾向测验（SAT）。

哪些西方高校接受高考成绩

事实上，西方大学对中国高考的关注由来已久。澳大利亚政府曾对高考进行过研究，并在2009年发表一份调查报告。报告认为，澳大利亚高校可将高考作为一种有效的选拔学生的方式。2012年，悉尼大学开始承认高考成绩，而现在澳大利亚约20多所大学（包括7所顶尖大学）已接受高考成绩，包括澳大利亚国立大学、麦考瑞大学、新南威尔士大学、阿德雷德大学、西澳大利亚大学等。

在美国，除了新罕布什尔大学外，旧金山大学、萨福克大学、伊利诺理工大学等高校也接受高考成绩。据了解，在美国排名70多位的杨百翰大学，高考550分以上的学生就可以申请。而从2015年起，中国高中生可凭高考成绩直接申请旧金山大学，不用再花时间准备雅思、托福或SAT。

在新西兰，当地颇有名气的林肯大学也在近日接受用高考成绩申请直接入读该校本科的所有专业。此外，在英国，老牌顶级学府剑桥大学现在也认可中国高考。除了上述国家外，新加坡、韩国、德国、意大利等近20个国家和地区的高校认可高考成绩。

如何用高考成绩申请学校

尽管高考成绩受到更多海外高校的青睐，但高考生想要申请国外大学并不容易。首先，它仅是衡量学生学业能力的标准之一。国外高校的录取标准与教学理念和国内不同，要进入国外大学，尤其是比较知名的大学，学生还需经过标准化语言考试和面试等环节的考核。其次，高考在多数欧美大学申请截止后的几个月进行，当成绩出炉时，国外大部分高校的秋季入学招生工作已结束，这也导致有些大学无法申请。

当然，学生仍然可申请那些录取截止日期较晚的学校，这样可以在当年秋季直接入学。如果心仪学校的申请已经结束，学生也可采取跨季申请的方式，申请春季入学或来年秋季入学。此外，高考成绩公布后，除申请国外学校外，学生还可以选择中外合作办学的学校与项目。有业内人士表示，选择这种方式的学生可以在国内提前对国外教育和教学有所了解，会有比较好的衔接。值得注意的是，中外合作办学有计划外和计划内之分。计划内招生是纳入国家普通高校招生计划的统招生。考生必须填报高考志愿，并参加高考录取，毕业后分别获得中外双方学校颁发的文凭。计划外招生是学校采取自主招生方式招收的学生。学生无须填报高考志愿，只参加该学校自己举办的入学考试即可。对于计划外的项目，学生及家长应谨慎选择。

高考生为什么越来越受欢迎

“经历过高考的中国学生学术能力非常非常好。”据英国《经济学人》杂志报道，纽约大学的一名招生人员表示，尽管中国的高中生经历了多年的灌输式教学，批判性思维能力也有所欠缺，但是高考成绩依然是有效的评估手段。这名招生官员说，中国高考评估了与美国考试“不同的能力”，如自律能力等。旧金山大学的校长也曾表示，尽管高考面临着不少批评，但是它在评价学生是否熟练掌握一个特定知识体系时具备优势，还能评估学生“是否具备刻苦学习并坚持到底的品质”。

新航道国际教育集团副总裁兼留学服务中心总经理冉维在接受《环球时报》记者采访时表示，“对于中国的高考分数，西方高校觉得比较有可信度。这说明中国的高考确实在客观性上、在考察学生学术能力上还是有相当高可信度的”。新罕布什尔大学的副校长达彻也持有类似观点，他表示，美国学校越来越认可中国的高考成绩，因为高考成绩好的学生学习新知识的能力高于没有经过高考的学生，“美国大学发现，很多从中国国际学校录取的学生，并不如他们申请书中所说的那样优秀，有些人的成绩单甚至是假的，因此现在一些美国大学开始看重那些经过中国传统选拔教育的学生。”

也有分析称，西方大学此举的目的之一是希望能扩大生源增加收入。近年来，很多西方国家特别是美国缩减教育支出，这让一些大学的财政比较紧张，因此承认高考成绩、录取更多的中国学生也是西方大学的“生财之道”。《纽约时报》称，中国留学生在新罕布什尔大学每年需要支付4.5万美元以上的学费和住宿费。数据显示，美国有37.7万中国学生，占全体国际学生的1/3以上。他们往往会支付全额学费，因而成了美国大学的一个重要收入来源。

中央教育科学研究所研究员储朝晖对《环球时报》表示，“一定要理解，美国的高校开始把高考成绩作为依据，但这并不是唯一的依据，这和中国目前实行的录取制度是不一样的。但是美国的高校将中国的高考成绩作为参考依据本身，是美国高校招生的需要，是出于它自身的立场的考虑的，并不能说明我们高考所存在的一些问题就不复存在了，要理性地看待这一现象。”

储朝晖表示，美国有2000多所高校，目前一所州立一流高校做出这样的选择，还不能够从整体上说明美国的教育界就对中国教育质量和影响力的认可了，大多数美国高校目前还没有把中国的高考放在它的招生依据当中。当然，中国的高考还是可以客观地反映考生学业的状况，这个是确定无疑的。

责任编辑：张义凌