普吉沉船他救女友外加三人:值不值托付就看那一秒

原标题：一个人值不值得托付，就看那一秒

普吉沉船，河南“杰克”救了女友和其他3个人。

泰国普吉游船倾覆事故救援工作已不间断持续超过60小时。中国驻泰国大使馆确认，截至8日上午9时，中国公民有41人在泰国普吉岛翻船事故中遇难。截至目前，事故共造成42人死亡，仍有15人失踪。

事故发生后大伙儿的心一直揪着，为远在泰国的中国同胞祈福。而在这次事故中，河南信阳的一对情侣张皓峰和孟影，不幸亲历了游船倾覆，惊魂瞬间小伙上演现实版“泰坦尼克”，救下女友及另外三人后，在海上漂浮12个多小时获救。

视频开头获救的女生名叫孟影，死里逃生后，她心里最挂念的就是未婚夫张皓峰。

△右边黄色衣服女孩为孟影在事故现场

据她称，游船倾覆瞬间，她的未婚夫张皓峰把生的希望留给了自己，将她送上救生船，随后将手里的冲浪板让给另一对落水的老夫妇，拼尽全力将其推到救生船，而此时救生船上却没有了张皓峰的位置······

望着巨浪滔天的大海，孟影不知道男友能不能撑过这一晚，这场婚前旅行，真的会天人永隔吗？

直到7月6日晚央视新闻播出的一段画面，让原本濒临崩溃的孟影及男友家人喜出望外！

新闻画面中这个短发小伙正是张皓峰，当时，没能坐上救生船的他抓住一串浮球，漂流等待救援。期间见到一位溺水男子，他游过去把浮球分给对方，在海上飘了一整夜后，未等到救援的两人，拼力游到附近岛屿，直到7月6号早上6点他们发现了渔船并呼救，随后获救。

△张皓峰在医院照片由其朋友提供

获救时，张皓峰全身浮肿，身上多处被水母咬伤，目前还在泰国接受治疗。

7日上午，记者联系到其父亲张信东，他告诉记者，昨天他接到儿子用他人手机打来电话报平安，说自己“没什么事儿”，他也是看到电视画面，才知道儿子受了伤。

能够在这场事故中幸存，无疑是幸运的！张皓峰，这个30岁的河南小伙，不顾自身安危，救了总共4个人，其中包括他的未婚妻孟影。

△孟影生活照

张皓峰在信阳工作的公司负责人姚女士告诉记者，张皓峰是个很仗义的孩子，平时和同事们相处都很好。这次说是和女友婚前旅行，没想到发生了这样的事。经历惊魂事件，孟影称男友为“英雄”，孟影的朋友也表示，张皓峰是个“超级好”的人，为人仗义 “心特别好又帅气”。

患难见真情，网友给这对情侣送上了祝福！↓

来源：环球网综合民生大参考、大河报、新浪微博

责任编辑：张玉